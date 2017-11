ANIVERSARE Profesoara Olga Szel, care predă pianul  de peste cinci decenii la Colegiul de Muzică „George Enescu“, este sărbătorită, la 75 de ani, la Ateneu

Pianiştii invitaţi la concertul de duminică seară. de la Sala mică a Ateneului, sunt parte din generaţiile de copii cărora profesoara Olga Szel le-a deschis o cale şi i-a ajutat să îşi găsească o carieră, să îşi pună în valoare harul şi talentul. A fi profesor de pian presupune dincolo de meşteşug o muncă de suflet.

Un dascăl adevărat de instrument muzical trebuie să îşi înţeleagă discipolul

şi să îl ajute în găsirea propriei căi de exprimare.

Profesoara de pian, Olga Szel (foto), este de peste cinci decenii la Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu“, formând adevărate generaţii de muzicieni. Acum cei ce vor veni la concert vor putea asculta câteva stiluri distincte ale unor pianişti creaţi de Olga Szel:

- Diana Ionescu (laureată cu Premiul I a Concursului George Enescu, ediţia 2000.



- Paul Coriolan Cartianu, Masterand la Mozarteum University din Salzburg, cu numeroase premii la activ începând din anul 2000, dintre care amintim- 2015 premiu la Festivalul Internaţional deMuzică de la Malta şi Competiţia de Pian. Dret laureat al World Piano Competition din Cincinatti in 2004, a cântat la Carnegie Hall. În prezent Paul Coriolan Cartianu este profesor la Oberösterreich, Austria.

- Mihai Boitan , ASM Geneva Elveţia.

- Alina Rotaru, masterand la Sweelinck Conservatorium Amsterdam, profesor de clavecin la University of the Arts in Bremen (Germania), a concertat în toate capitalele Europei, în Japonia, America de Sud şi SUA.

- Sânziana Mircea , Accademia Pianistica Internazionale "Incontri col Maestro", Imola Studied at Hochschule für Musik und Tanz Köln, în 2017 a fost numită Young Steinway Artist, a concertat cu Saint Martin in The Fields la Londra.t St Martin-in-the-Fields LondonMartin-in-the-Fields London.

Afisele foştilor elevi ai profesoarei Olga Szel, din clasa profesoarei de la Colegiul Naţional "George Enescu"

Un fost elev al profesoarei, Paul Coriolan Cartianu, unul dintre protagoniştii concertului de duminică seară de la Ateneu, i-a făcut un emoţionat profil profesoarei sale, vorbind despre căldura şi profesionalismul ei.

În loc de biografie

text de Paul Coriolan Cartianu

"Cele câteva minute de mers pe jos pe strada Dionise Lupu dinspre Piaţa Lahovari deveniseră un reper în viaţa mea de adolescent, pot spune chiar un ritual. Frumoşii ani de liceu şi-au datorat mult din farmecul lor profesoarei mele de pian şi timpului petrecut în casa de la numărul 47.

Mă consider norocos că am putut privi ora de pian ca pe un prilej de a fi eu însumi, un sălaş de reculegere şi regăsire, iar asta în special datorită profesoarei mele.

De cum păşeam în curticica interioară a casei vechi, împovărată de farmecul anilor, cu o poartă metalică antică şi impunătoare care o delimta de strada îngustă, simţeam cum părăseam tărâmul cotidianului şi mă lansam într-un univers magic.

În ciuda aparenţei uşor haotice şi adesea la un pas de calamitate, această lume chiar exista! Şi nu numai atât, mă relaxa şi mă inspira; blânda mea profesoară mă trata cu afecţiune şi reuşea prin mijloace pedagogice şi umane care-i stăteau deopotivă la îndemână să scoată din mine tot ce era mai bun legat de măiestria artistică.

Farmecul acelui loc îmi alina încordările şi incongruenţele lăuntrice; mă simţeam deodată liber. Atmosfera caldă şi primitoare, forfota constantă, amalgamul de creaturi efervescente şi dornice de interacţiune, copiii, elevii, diversitatea impresionantă a personajelor parcă mereu grăbite erau semn al unui profund sentiment de dăruire, generozitate, toleranţă si dragoste pentru tot ceea ce înseamnă viaţă.

Doamna Szel reuşea să cultive acest sentiment în noi, elevii ei, mai mari sau mai mici, şi ne învăluia cu o dragoste părintească de care nu a fost privat in final...nimeni!

Pianistul Paul Coriolan Cartianu

M-a impresionat întotdeauna arta care se degaja cu firesc şi naturaleţe din felul deosebit de a fi al profesoarei mele, cu care reuşise să impregneze întreaga atmosferă din jurul Ei. De la picturi până la înregistrări sau cărţi valoroase, pereţii casei mereu împodobite cu flori vibrau sonor, la propriu şi la figurat, răsunând muzică din fiecare cămăruţă, fie de vioară, fie de pian, fie scâncetul vreunui copil sau animal, contopindu-se într-un tot armonios, al cărui suflet era Ea, Doamna Szel. ...şi alături de care nimic nu putea da greş. Cu acest sentiment am crescut săptamană de saptamană, an după an.



Oriunde m-aş fi aflat în acei ani de liceu ca tânăr pianist, în pragul examenelor, olimpiadelor, recitalurile si competiţiile, în Cipru, Germania, America, sau la Lereşti, prezenţa Doamnei Szel mi-a dat încredere şi forţe nebănuite.

Acum trăiesc în Austria, dar oriunde aş fi, ceea ce mă desparte de Ea sunt în continuare câteva minute de mers pe jos, devenite acum secunde pe care le parcurg cu gândul, care odinioară mă transportau către acel univers magic, a cărui vie amintire o port cu dragoste şi respect în memoria sufletului.

Profesoara Olga Szel, în Sala Mare Ateneului român FOTO: Romică Zaharia

Le mulţumesc tuturor celor care au organizat acest eveninment, de la care nu aş fi putut lipsi pentru nimic in lume!

La mulţi Ani, dragă Doamna Szel!".