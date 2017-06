Actriţa Vanessa Redgrave a omagiat cinematografia românească la ea acasă

"În astfel de vremuri ca acestea pe care le trăim aduc un omagiu celor care iubesc filmul, care fac scenariu, muzica şi imaginea şi munca grea - toate acestea se transformă în filme... Asta este ceea ce ne face să mergem mai departe şi să ne amintească care sunt valorile noastre, ce e cinstea, ce e decent, ceea ce vrem să celebrăm - aşa cum le celebrăm în această seară”, a spus actriţa britanică la Bucureşti.

Alături de marea actriţă, la cinema "Elvira Popescu" au fost prezenţi Alteţa Sa Regală Principesa Maria şi ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Paul Brummel.

“Tocmai ne-am întors dintr-un weekend din Australia şi de asta abia îmi trag răsuflarea. Să ştiţi că a fost doar un weekend”, au fost primele cuvinte ale marii actriţe, care a aşteptat ca cineva să traducă ce spune, însă Kristina Cepraga, amfitrioana a lăsat audienţa să aştepte. "Ce ai de gând?”, a întrebat-o Vanessa Redgrave.

Actriţa a mulţumit pentru invitaţie. "Acum suntem aici şi suntem foarte entuziasmaţi. Vă mulţumesc foarte mult pentru că m-aţi invitat. Vă mulţumesc, alteţă şi excelenţele voastre, că aţi venit să vedeţi filmul marelui Jim Sheridan. Este o poveste care vine de la un extraordinar scriitor şi, după cum ştiţi, este greu să faci un film bun după un mare scriitor”, a adăugat actriţa, care l-a chemat pe Carlo Nero, fiul ei şi al lui Franco Nero, să nu stea în spatele ei, ci lângă ea. Carlo Nero este producătorul documentarului "Sea Sorrow”, pe care publicul de la Bucureşti îl va vedea joi, la cinematograful de la Muzeul Naţional al Ţăranului Român.

Cu părul alb, îmbrăcată în negru şi cu pantofi sport, actriţa în vârstă de 80 de ani a vorbit despre obsesia presei pentru vârsta femeilor care apar pe prima pagină.

"Aş vrea să-mi exprim recunoştinţa pentru primirea dumneavoastră, pentru că ne-aţi invitat să vă fim alături la festival, în această seară şi mâine. "Ştiţi, ziarele din Europa, din America, încă de când am început să lucrez au scris despre vârsta mea”, a spus Vanessa Redgrave, însă prezentatoarea a înţeles că "s-a împărţit între America şi Anglia de când era mică”. Un moment stânjenitor. Chiar şi Vanessa Redgrave a înţeles că nu fuseseră bine traduse cuvintele sale.

"Întotdeauna am considerat că este stupid ca unui bărbat care ajunge în prima pagină a ziarelor să nu i se spună vârsta. E discriminare! Hey, femei!”, a strigat actriţa Vanessa Redgrave. "Nu pot schimba nimic, e scris în piatră, ca un motto pentru mass-media, acum şi pe online, în cloud, despre vârsta femeilor. Pare că nu înţelegem nimic despre femei dacă nu le ştim vârsta”, şi-a continuat ea ideea.

Carlo Nero, producător, a prezentat pelicula care a deschis ediţia a 13-a a BIFF, ”The Secret Scripture“, în regia lui Jim Sheridan.

"Veţi vedea un film minunat. Eu nu am avut nicio contribuţie”, a glumit el. "Jim Sheridan este un regizor uimitor. Sper să vă vedem mâine seară (joi, n.r) la documentar ("Sea Sorrow”, n.r) şi vom sta de vorbă despre el, pentru că din acest motiv am venit aici. Această criză a refugiaţilor ne afectează pe toţi şi sperăm că viziunea Vanessei, care este una profund poetică, va convinge oamenii să gândească altfel acest subiect, altfel decât este prezentat în presă”, a spus Carlo Nero.

”The Secret Scripture” este o producţie irlandeză. Filmul aduce în prim-plan două figuri de referinţă din diferite generaţii ale cinematografiei: Vanessa Redgrave şi Rooney Mara. Din distribuţie mai fac parte Theo James, Eric Bana şi Omar Sharif jr.

Filmul prezintă povestea lui Roseanne McNulty, o femeie frumoasă în tinereţe, care îşi petrece cea mai mare parte a vieţii închisă într-un spital de boli mintale din Irlanda rurală, de atât de mult timp încât nimeni nu îşi mai aminteşte motivul pentru care a fost internată. Se pare că există însă un jurnal secret, capabil să dezlege misterele acestei poveşti.

Născută pe 30 ianuarie 1937, în Londra, Vanessa Redgrave este actriţă britanică de teatru şi film. Ea face parte dintr-o dinastie de actori, chiar şi străbunicul ei a fost actor, tradiţie urmată de părinţii ei Michael Redgrave şi Rachel Kempson, dar şi de fraţii ei Lynn Redgrave şi Corin Redgrave.

Vanessa Redgrave a jucat în filme precum ”As You Like It” (1963), ”Morgan: A Suitable Case for Treatment” (1966), ”Isadora” (1968), ”Agatha” (1979), ”Tinereţea Ecaterinei/ Young Catherine” (1991), ”Misiune: Imposibilă/ Mission: Impossible” (1996), ”Tinereţe furată/ Girl, Interrupted”(1999), ”Crimă şi pedeapsă/ Crime and Punishment” (2002),”Contesa de gheaţă/ The White Countess” (2005), ”Scrisori către Julieta/ Letters to Juliet” (2010) şi Black Box (2014).

În anul 1978, a câştigat un premiu Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, în filmul ”Julia”. Ea a mai primit numeroase premii, între care se numără două Globuri de Aur şi un premiu BAFTA.

Organizatorii BIFF au anunţat prezenţa actriţei Vanessa Redgrave cu mai puţin de 24 de ore înainte de deschiderea festivalului de la Bucureşti, eveniment care se desfăşoară până duminică.

