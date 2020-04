Samsung Galaxy Note 10 Lite, urmaşul lui Note 9 [TECH REVIEW]

Ştiu, mid-range premium, nu e o exprimare lamuritoare, din contră. Practic e cel mai bun mid-range de la Samsung în acest moment, iar camerele şi pen-ul îl apropie de un flagship.

Cum am spus şi cu alte ocazii, sunt un fan al seriei Note de la Samsung. Dar diversificarea începută anul trecut, cele 2 modele de Note 10 şi acest Lite din 2020, m-a iritat la început. Acum strategia începe să aibă sens, chiar dacă eu cred în continuare că Note trebuie să fie smartphone-ul suprem de la Samsung. Pare că acel rol a fost luat de pliabile şi Note a trecut pe locul 2.

Ca să nu avem dubii, Samsung Galaxy Note 10 Lite e un Note 9 cu mici diferenţe. Acelaşi procesor, stocare, memorie RAM. Ecranele diferă în dimensiuni şi calitate, Note 10 Lite nu e rezistent la apă şi praf (nu are IP68), dar are o cameră ultra-wide în plus, camera de selfie are 32 MP (faţă de 8 MP pe Note 9), vine cu Android 10 şi o baterie mai mare, de 4500 mAh.

Şi e singurul Note care mai are jack de căşti, vorbim de perioada 2019-2020. Pentru unii s-ar putea să nu conteze, dar cei care au căşti de calitate, cu fir, sigur vor aprecia.

Comparaţie în aplicaţia AIDA64.

În mare, acestea sunt asemănările şi deosebirile importante, ar mai fi şi preţul. Note 9 e în continuare semnificativ mai scump. Practic vorbim despre un smartphone reinventat, cu un hardware care în 2018 era high-end.

Specificaţii

Gata cu comparaţia pentru moment, sa trecem la dotările principale ale lui Samsung Galaxy Note 10 Lite (SM-N770F): procesor Exynos9810, placa grafica Mali-G72 MP18, 6 GB memorie RAM, stocare de 128GB, Android 10 cu interfaţă One UI 2.0.

Note 10 Lite are o construcţie solidă, cu ramă de aluminiu, e greu (199g) şi are dimensiunile 163.7x76.1x8.7mm. Ecranul plat de 6,7 inci e un Super AMOLED cu rezoluţie 1080x2400px, raport 20:9 (394ppi) şi are suport HDR. E, probabil, în acest moment cel mai bun ecran pe un mid-range din lume.

Ca orice Note, 10 Lite e mare, aproape imposibil de utilizat cu o singură mână, ecranul e suficient de bun şi de luminos, culorile sunt echilibrate. Experienţa de utilizare e foarte bună.

Foto-Video

Camera principală triplă e formată din:

una Wide (27mm) de 12MP, diafragmă f/1.7 focalizare dual pixel PDAF şi stabilizare optică (OIS)

una Tele (52mm) are 12MP,diafragmă f/2.4, focalizare PDAF şi stabilizare optică (OIS)

una Ultra-wide: 12MP, f/2.2, 12mm (123° FoV), făcus fix (fără autofocus)

Fotografiile de zi sunt foarte bune pe toate cele trei camere şi sunt foarte asemănătoare cu cele pe care le-ai obţine de la un Note10, cele de noapte sunt bune doar pe cea wide. Nivelul de detaliu este bun, gama dinamică foarte largă, reproducerea culorilor este mai puţin saturată decât ceea ce obţinem de obicei pe flagship-urile Samsung.

Camera ultra-wide scoate nişte cadre impresionante, spectaculoase pe lumină bună.

Camera tele e bună pentru detalii şi portrete, cu menţiunea că focusul e şovăitor uneori şi în lumină slabă nu convinge.

Întorcându-mă la camera principală şi la imaginile realizate în lumină scăzută, acestea au culori bune şi o gamă dinamică pe măsură. Şi detaliile sunt ok, iar zgomotul este bine controlat acolo unde apare.

Galaxy Note10 Lite înregistrează videoclipuri până la 2160p / 60fps, stabilizarea este disponibilă până la 2160p / 30fps şi puteţi alege între codecurile h.264 şi h.265. Sunetul este înregistrat stereo la 256kbps. Deşi calitatea video a lui Galaxy Note10 Lite este foarte bună în general, nu e chiar la standardul de flagship. În 4K, telefonul surprinde o mulţime de detalii, în special în 30fps. Clipurile la 60fps vin cu o oarecare înmuiere şi pierdere în detalii, dar sunt acceptabile. Nu există această problemă la filmarea 1080p. Filmare de zi

Filmare de noapte

Camera secundară, de selfie, e wide (25 mm), are 32MP, f/2.2, focus fix şi filmează până la 2160p / 30fps. Fotografiile n-au cel mai bun contrast, dar culorile sunt bune şi gama dinamică, largă.

Gaming

Am lăsat acest intro mai lung în Call of Duty, ca să vedeţi cum se încarcă jocul.

Şi Asphalt 9 pe repede înainte, doar e o cursă de maşini.



În ansamblu, experienţa de gaming e pozitivă, chiar dacă jocurile nu pot rula cu grafica la maximum. Jocurile se încarcă mai greu decât pe un flagship, un Samsung S20+ spre exemplu, dar odată pornit gameplay-ul e foarte bun. Cititorul de amprentă din ecran e precis, dar destul de încet în comparaţie cu altele. S-Pen, unul din motivele pentru care seria Note e celebră, e prezent şi aici cu funcţiile clasice, mai puţin cu cele de gesturi. Funcţionează excelent la scris, la operaţii de fineţe şi ca telecomandă pentru cameră. Sunetul e decent pe singurul difuzor aflat în partea de jos a dispozitivului, poate ar fi fost de dorit o idee mai puternic. Pe căşti ai în plus e decent pe singurul difuzor aflat în partea de jos a dispozitivului, poate ar fi fost de dorit o idee mai puternic. Pe căşti ai în plus Dolby Atmos . Pachetul vine şi cu o pereche de căşti decente. În gama Note, Galaxy Note10 Lite e campion la capacitatea bateriei, cu cei 4.500mAh. Pentru un utilizator obişnuit asta înseamnă o zi şi jumătate, cu un SOT (screen on time) de peste 7 ore. Telefonul vine cu un încărcător rapid de 25W şi Power Delivery 3.0. Teste benchmark

Teste 3D Mark şi Geekbench.

Cu un preţ de circa 2300 de lei în momentul acestui review, Samsung Galaxy Note10 Lite e mult mai accesibil decât Note10 şi Note10 + şi în afară de un smartphone solid primeşti S Pen, cel mai recent software şi unele dintre cele mai bune camere pe un dispozitiv mid-range. În mod clar merită luat în considerare.