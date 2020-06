Motorola edge: De ce nu trebuie neglijat fratele mai mic al noii serii Motorola (TECH REVIEW)

motorola edge este fratele mai mic şi, deşi nu a primit până acum la fel de multă atenţie ca edge+, flagship-ul din familia nou-lansată, merită cu vârf şi îndesat să aruncăm o privire mai detaliată asupra sa deoarece, în ciuda preţului mai mic faţă de edge+, nu face rabat la calitate. Nu vă temeţi totuşi, avem o experienţă şi cu cel din urmă, despre care o să vă povestim săptămâna viitoare.

Până atunci însă, să ne concentrăm asupra lui motorola edge. Cei 6,7 inci ai ecranului sunt încadraţi într-o carcasă de aluminiu, protejată pe faţă de sticlă Gorilla Glass 5, iar în privinţa altor dimensiuni notăm un 188g în dreptul greutăţii şi 9,3mm în dreptul grosimii. Cea din urmă m-a surprins, pentru că marginile curbate ale telefonului, combinate cu înălţimea destul de mare, fac ca aspectul să fie unul mult mai ”slim” decât arată cifrele.

Display-ul superb arată că Motorola nu a uitat să facă flagship-uri

Display-ul este unul dintre principalele motive de laudă ale lui motorola edge. Arată superb, mult mai bine decât mă aşteptam, şi dovedeşte că firma americană nu a uitat să facă flagship-uri. Asta şi pentru că în cazul de faţă avem un OLED cu suport HDR 10, cu nuanţe frumoase de culoare şi o luminozitate foarte puternică (serios, poate fi deranjantă dacă o dai la maximum chiar şi atunci când te afli într-o încăpere bine luminată).

Cei de la Motorola şi-au dorit foarte mult ca edge să fie văzut ca o alternativă solidă la telefoane de gaming, şi pot înţelege de ce. Au pus pe el o rată de refresh de 90Hz, un gaming mode destul de bine construit şi un ecran superb, pe care îţi e mai mare dragul să îl utilizezi. Despre gaming mai încolo însă, pentru că momentan am un cuvânt de spus despre ecranele curbate.

Nu mă deranjează. Ba chiar din contră, le ador. Încă de când am văzut prima oară un Samsung Galaxy Note Edge, mi-am dat seama că odată ce voi trece la un telefon cu margini curbate, nu voi mai reveni la ecranul plat. Şi mă bucur enorm că Motorola a ales să implementeze acest tip de design pe noua lor serie flagship. Da, ştiu, ”atingeri accidentale”, ”nu foloseşti marginile mai deloc”, am auzit criticile astea de foarte multe ori. Şi dacă cu cea de-a doua sunt oarecum de-acord, pentru că eu însumi nu folosesc în totalitate de multe ori funcţiile implementate în marginile display-urilor, prima mi s-a părut tot timpul genul acela de critică ”ca să zic şi ceva de rău, nu doar de bine”. Am avut şi eu probleme cu atingerile accidentale pe multe telefoane curbate: cam una o dată la 7 zile, când dădeam scroll din greşeală citind un articol sau activam una din funcţiile ascunse în acele margini. Mi se pare o ”problemă” mult prea mică şi insignifiantă pentru a fi categorisită aşa.

Scuzaţi întreruperea, revenim la display. Aşadar, 6,7 inci cu un raport ecran-corp de 95,9%, o cameră de selfie mică, prezentă într-un punch-hole în colţul din stânga sus, rezoluţie de 1080 x 2340 de pixeli şi raţie de 19,5:9. E cam tot ce îţi poţi dori de la un telefon aflat în segmentul acesta de preţ, iar rata de refresh de 90Hz e cu siguranţă cireaşa de pe tort, şi o funcţie binevenită, fie că eşti pasionat de gaming sau nu.

Un telefon perfect pentru gaming

Puterea de procesare este suficientă pentru orice aplicaţie sau joc: 6GB de memorie RAM LPDDR4X, cu 128GB de stocare, în versiunea pe care am primit-o eu în teste (există şi una cu 4GB de memorie RAM). Stocarea este UFS 2.1, nu cea mai rapidă, însă edge compensează din plin la alte capitole în ceea ce priveşte viteza.

Hai să vorbim şi despre gaming, pentru că motorola edge este unul dintre primele telefoane pe care am simţit că trebuie să mă joc. Nu arată ca un gaming phone, lipsesc acele culori aprinse şi linii futuriste pe care le vezi pe astfel de modele, însă are toate elementele unui asemenea dispozitiv: ecran superb cu o viteză pe măsură (check), un procesor capabil să se descurce cu cele mai solicitante jocuri (check) şi un jack de căşti de 3,5mm, atât de des absent pe flagship-uri în 2020.

Dacă tot am vorbit de procesor, precizez că motorola edge are un Snapdragon 765G, pe 7 nm, cu 8 nuclee. Nu, nu este cel mai nou Snapdragon, dar îţi oferă conectivitate 5G şi putere suficientă pentru a te descurca cu brio în cele mai solicitante jocuri sau aplicaţii.

Aveţi mai jos un video cu gameplay din Call of Duty: Mobile pe Motorola edge, în care puteţi vedea felul în care se comportă smartphone-ul.

Interesant este faptul că edge are triggere virtuale, la fel ca un telefon de gaming. Acestea pot fi activate din funcţia Moto Gametime, cu care poţi dezactiva şi notificările şi apelurile în timpul jocurilor sau în care poţi integra anumite aplicaţii, precum Discord sau WhatsApp.

Sunet puternic şi baterie uriaşă

Un alt plus uriaş este la capitolul sunet. Motorola edge are două speakere stereo, extrem de puternice, pe care le simţi din plin în timpul unui joc sau în momentul în care te uiţi la un videoclip pe YouTube. Sunetul este însă, pe cât de puternic, pe atât de clar, chiar şi la un nivel mai mare.

Sunt un mare fan al bateriilor mari, şi din fericire, Motorola a inclus pe edge una uriaşă: 4500mAh, cu fast charging pe 18W. Este suficientă pentru o zi intensă de utilizare şi două zile de folosire mai ”light” a telefonului, mai ales dacă îi activezi opţiunea ”auto” pentru rata de refresh, care trece automat la 60Hz atunci când nu este nevoie de o viteză uriaşă, economisind astfel şi mai mult din baterie.

Câteva cuvinte şi despre alte lucruri pe care nu am apucat să le menţionez: sistemul de operare este Android 10, cu micile adăugiri ale interfeţei Motorola, şi funcţiile Moto: Moto Gametime, despre care am scris mai sus, posibilităţi de personalizare a luminii în funcţie de notificări în marginile ecranului şi multe alte lucruri pe care le poţi descoperi din aplicaţia Moto. Are un look simplu, dar plăcut, şi meniul are mai toate aplicaţiile Google preinstalate, inclusiv YouTube Music (evident, poţi scăpa de ele dacă doreşti). Senzorul de amprentă din ecran nu este cel mai rapid din piaţă, dar este foarte precis.

Camere şi concluzii

În sfârşit, tratăm şi ultimul aspect, şi anume camerele: o principală de 64MP cu f/1.8, un ultrawide de 16MP cu f/2.2 şi un tele de 8MP cu zoom optic 2x, cu f/2.4. A patra cameră este de fapt un senzor TOF, folosit pentru adâncime. Camera de selfie are 25MP, şi f/2.0. De asemenea, poţi filma cu camera principală la calitate 4K şi 30fps.

În ceea ce priveşte rezultatele de cameră, acestea sunt... mulţumitoare, aş zice. Trebuie să recunosc că nu am făcut încă suficiente fotografii pentru a-mi forma o opinie finală, însă nu mă pot declara nici dezamăgit, nici mulţumit pe deplin. Aşadar, o să mai aştept un pic până o să scriu opinia cu privire la camera lui motorola edge. Dacă te afli însă printre cei care îşi cumpără telefonul doar pe criteriul performanţei camera foto, s-ar putea să te intereseze materialul despre edge+, de săptămâna viitoare.

Una peste alta, motorola edge mi se pare un succes, un telefon excelent, care se simte ca un adevărat flagship phone, fără să sacrifice din specificaţiile tehnice pentru a ajunge la un preţ accesibil, de telefon mid-range. Deşi are aspecte în care nu excelează, sunt convins că pentru acestea fanii Motorola se vor îndrepta către edge+ (cum ar fi o cameră mai bună sau un procesor de ultimă generaţie). Ce reuşeşte însă să facă foarte bine edge este să fie un telefon performant, pentru power users şi oamenii care vor să stoarcă untul dintr-o baterie. Arată bine, are un procesor puternic şi costă 600 de euro, sau 2999 de lei, plasându-se, în opinia mea, într-o poziţie excelentă faţă de dispozitive similare cu specificaţii de top (vezi ecranul OLED de 90Hz sau conectivitatea 5G), alăturate unor elemente de care nu ai cum să nu te bucuri, precum prezenţa unui jack de căşti.

Material realizat cu sprijinul Motorola.