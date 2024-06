Ce schimbări trebuie să facă Republica Moldova pentru a fi primită în Uniunea Europeană

Republica Moldova trebuie să facă față criteriilor de la Copenhaga, cu alte cuvinte să aibă instituții care garantează democrația, statul de drept, drepturile omului, o economie de piață funcțională, dar și să-și asume obligațiile de membru, precum implementarea acquis-ului comunitar.

La Luxemburg are loc prima conferință interguvernamentală Uniunea Europeană - Republica Moldova, iar în timpul reuniunii țara candidată la aderarea la UE acceptă ,,cadrul de negociere propus de comun acord de către statele membre, iar următoarele conferințe vor fi despre deschiderea sau închiderea capitolelor de negocieri”.

Cristina Gherasimov, vice-priministrul moldovean pentru Integrare Europeană, care este și negociatorul-șef, afirmă că prima conferința interguvernamentală la care participă toate cele 27 de state membre ale UE, fiind reprezentate de miniștri pentru Afaceri Externe sau Afaceri Europene, dar și delegația Republicii Moldova condusă de premierul Dorin Recean ,,reprezintă momentul solemn de începere a negocierilor de aderare - un moment istoric pentru țara noastră”.

,,Viață pașnică și prosperă”

Totodată, Cristina Gherasimov afirmă că ,,ritmul negocierilor depinde în mare parte” de Republica Moldova, iar prim-ministrul moldovean a declarat, cu puțin timp înainte de începerea evenimentului istoric, că urmează un proces important și menit să aducă pace și prosperitate în țara sa.

,,În câteva minute, vom demara oficial negocierile cu UE la prima conferință interguvernamentală, acolo unde vom determina, împreună cu UE, cum vom construi o viață pașnică și prosperă în Republica Moldova, la noi acasă. Moldovenii, împreună cu sute de mii de europeni, sunt angajați să construiască o societate echitabilă, democratică care oferă oportunități de dezvoltare pentru toți oamenii. Suntem angrenați într-un proces foarte important de construire a prosperității în Republica Moldova, dar și să ne asigurăm că Republica Moldova este un membru mândru și contribuitor al UE” a spus Dorin Recean.

Criteriile de aderare

Expertul în politici publice și relații internaționale al comunității WatchDog.md, Andrei Curăraru, a declarat pentru ,,Adevărul” că Republica Moldova nu poate deveni membră a Uniunii Europene, dacă nu face față criteriilor de aderare, acestea fiind cunoscute ca și criteriile de la Copenhaga.

,,Asta se referă și la capacitatea administrativă de a realiza politicele europene la un nivel înalt al statului de drept și al respectului față de drepturile omului, inclusiv drepturile minorităților. Se vehiculează că minoritățile ar putea să piardă din drepturi, invers ele sunt garantate și păzite la nivel european, inclusiv prin acordare de fonduri”, a spus expertul.

Andrei Curăraru mai precizează că un alt factor decisiv este reforma justiției care ,,trebuie să fie mai independentă, mai transparentă și să fie eliminat factorul corupției”, iar altul la fel de important este economia ,,bazată pe principiile pieții, mai puțin orientată spre suport din partea statului” și competitivă care să țină piept ,,presiunii pieței europene. Noi deja avem, ca excepție, acces fără cote pe piața Uniunii Europene, dar acest statut se reînnoiește an de an, fapt ce nu permite niște investiții mai fundamentale în cadrul Republicii Moldova din partea investitorilor străini, cu toate că vedem un interes sporit, spre exemplu, pentru domeniul IT care a crescut până la 40 la sută din exporturile din Republica Moldova”.

Dar și să poate îndeplini obligațiile ca stat membru al Uniunii, mai exact să ,,avem o democrație suficient de rezilientă ca să devenim un stat care poate realiza obligațiile la nivel european și să facem parte din acest club de state, în primul rând, democratice”, a conchis expertul moldovean.