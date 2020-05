Telefoanele OnePlus sunt dispozitive mobile performanţe, cu putere mare şi o serie de funcţîi moderne. Brandul investeşte mereu în noile modele, care aduc unele îmbunătăţiri de la an la an.

De aceea, dacă vrei să cumperi un telefon nou OnePlus, există mai multe variante din care poţi să alegi - din seria T sau fără T, un model mai nou sau lansat acum câţiva ani.

Iată în continuare cele mai bune 7 telefoane mobile oneplus

1. Telefon Mobil OnePlus 8 Pro, Procesor qualcomm snapdragon 865 Octa-Core, Fluid AMOLED Capacitive Touchscreen 6.78", memorie ram 8GB RAM, 128GB Flash, Camera Quad 48MP + 8MP + 48MP + 5MP, Wi-Fi, 5G, Dual Sim, Android (Verde)

OnePlus 8 Pro este unul din cele mai performanţe propuneri ale brandului, deşi este într-adevăr şi cel mai scump. A fost lansat în aprilie 2020 şi a fost în general bine primit de cei care de abia aşteptau o oportunitate de a-şi upgrada telefonul mobil.

Printre cele mai importante specificaţîi ale modelului OnePlus 8 Pro menţionăm rezoluţia 1440 x 3168, procesorul Snapdragon 865, 125 GB storage, 8 GB RAM, ecran 6.78 inch şi sistem de operare Android 10. Cât priveşte camera video, OnePlus propune o configuraţie frontală cu 16 megapixeli şi una pe spate 48MP + 8MP + 48MP + 5MP. OnePlus 8 Pro cântăreşte 199 grame şi măsoară 165.3 x 74.4 x 8.5 mm.

Ai putea să optezi pentru OnePlus 8 Pro pentru că acesta oferă unul din cele mai frumoase ecrane, dacă îl comparăm cu alte modele similare. Are 5G şi este cu adevărat puternic; atinge cu succes cerinţele şi exigenţele fanilor mobile în 2020. Din păcate, nu are un preţ foarte atractiv, fiind mai degrabă ideal pentru cei care nu vor să facă vreun compromis.

Nu ar trebui să ne surprindă faptul că acesta este unul din cele mai performanţe smartphone-uri ale brandului. Se remarcă atât printre celelalte modele OnePlus, cât şi în prezenţa altor branduri actuale. Are o rată de refresh de 120 Hz, iar această rată de refresh este însoţită de un ecran absolut superb.

Mai mult, OnePlus 8 Pro are o putere de top, 5G, încărcare wireless normală şi reverse, scanner pentru amprente încorporat, o camera cu patru obiective şi cam toate funcţiile de vârf la care te-ai putea aştepta. Desigur, este şi rezistent la apă.

Având în vedere toate aceste lucruri, ai în faţă unul din cele mai scumpe şi performanţe smartphone-uri OnePlus. Preţul sau ar putea egală preţurile marilor competitori, dar la final ai siguranţă că primeşţi valoare şi putere pentru suma plătită.

2. Telefon Mobil OnePlus 7T Pro, Procesor Octa Core qualcomm snapdragon 855+, Fluid AMOLED Touchscreen Capacitiv 6.67", memorie ram 8GB RAM, 256GB Flash, oneplus phones , Camera Triplă 48+8+16MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Albastru)

Şi OnePlus 7T Pro este un telefon OnePlus foarte bun pe care poţi să-l comanzi acum cu încredere. Lansarea să a avut loc în toamna anului trecut. 7T Pro cântăreşte 206 grame şi măsoară 162.6 x 75.9 x 8.8 mm. Are display de 6.67 inch cu nuanţe frumoase şi rezoluţie 1440 x 3120. Este motorizat de Snapdragon 855 Plus, alături de o memorie de 8 GB şi 256 storage. Telefonul suportă upgrade până la 12 GB RAM, dacă vei consideră că acest lucru îţi este util. Secvenţă de camere foto o împleteşte pe cea frontală, de 16MP, cu cea de pe spate, 48MP + 8MP + 16MP.

Ce ar putea să te convingă să optezi pentru OnePlus 7T Pro? Cel mai probabil, designul superb, alături de ecranul care oferă o claritate excepţională. Pe de altă parte, ţine cont de faptul că 7T Pro nu are încărcare wireless.

Chiar dacă OnePlus 7T Pro nu mai este cel mai nou telefon al companiei, el rămâne unul din cele mai bune. Arată foarte bine şi are o camera pop-up frontală şi trei camere bunicele pe spate. Ecranul are rată de refresh 90 HZ şi este plăcut la vedere, iar procesul a fost de curând unul din cele mai performanţe.

OnePlus 7T şi varianta Pro au cam aceleaşi specificaţîi. Cei care caută o varianta mai accesibilă la preţ atunci când se uită la OnePlus 8 Pro, se pot opri încrezători la 7T Pro sau 7T.

3. Telefon Mobil OnePlus 8, Procesor Snapdragon 865 Octa-Core, Fluid AMOLED Capacitive Touchscreen 6.55", 12GB RAM, 256GB Flash, Camera Triplă 48MP + 16MP + 2MP, Wi-Fi, 5G, Dual Sim, Android (Negru)

Dacă vrei un telefon de vârf OnePlus, dar la preţ mai accesibil, acesta este: OnePlus 8. Lansat în aprilie 2020, OnePlus 8 cântăreşte 180 grame, vine echipat cu Android 10 şi are ecran de 6.55 inch, cu rezoluţie 1080 x 2400. Procesorul din spatele modelului este tot Snapdragon 865, iar memoria de 12 GB, limita superioară pe care o suportă platforma telefonului. Despre storage ştim că este 256 GB, suficient pentru a-ţi salva cu succes mai multe poze şi fişiere direct în telefon. Bateria ţine pasul cu performanţele telefonului, oferind o autonomie foarte bună. Că şi camera foto, pe OnePlus 8 vei găşi o camera frontală de 16 megapixeli şi 3 pe spate, de 48, 16 şi 2 megapixeli.

Telefon Mobil OnePlus 8 oferă conectivitate 5 G şi are specificaţîi cu adevărat impresionante, dar din păcate nu are wireless charging şi camera telefoto. Cu toate că se află în umbră fratelui sau mai mare, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8 rămâne un telefon reuşit, excelent, datorită performanţei înalte şi preţului mic. Ambele telefoane au arhitectură cu Snapdragon 865.

De asemenea, OnePlus 8 acceptă 5G standard şi are o rată de refresh de 90 Hz. Ecranul sau va fi pe plăcut utilizatorilor care caută claritate şi strălucire. Cu toate că displayul nu este la fel de bun că la OnePlus 8 Pro, el rămâne unul decent.

Nu putem trece cu vederea peste bateria de 4300 mAh, cu suport de încărcare rapidă. Adăugăm aici un fingerprint integrat şi camera foto cu trei obiective. Spre deosebire de OnePlus 8 Pro, modelul OnePlus 8 nu este un rival demn de luat în considerare pentru Samsung şi Apple.

4. Telefon Mobil OnePlus 7 Pro, Procesor Octa-Core Snapdragon 855, Fluid AMOLED Touchscreen Capacitiv 6.67", memorie ram 12GB RAM, 256GB Flash, 256gb 12gb Camera Triplă 48+16+8MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Albastru)

Iată primul telefon OnePlus Pro. Lansat în mai anul trecut, în 2019, OnePlus 7 Pro cântăreşte 206 grame şi are 162.6x 75.9 x 8.8 mm. Este echipat cu sistem de operare Android 10, iar ecranul sau este de 6.67 inch, cu rezoluţie 1440 x 3120. De această dată, nu mai regăsim în configuraţia telefonului Snapdragon 865, că la OnePlus Pro. Este modelul Snapdragon 855, asociat cu 12 GB RAM (maximum suportat de OnePlus 7 Pro) şi storage 256 GB. Bateria de 4000 mAh oferă o bună autonomie, iar secvenţă de camere foto este 16 MP pe faţă şi 48+16+8MP pe spate.

Bateria se poate reîncarcă prin fast charging, iar cei care doresc îşi pot seta scanerul de amprente digitale, care vine încorporat în ecran. Camere cu trei obiective, memoria extinsă de 12 GB şi capacitatea mare de stocare fac din OnePlus 7 Pro un telefon decent. Nu este un rival de temut pentru modelele similare Samsung şi Apple, însă având în vedere preţul sau mai bun, poate fi o alegere foarte interesantă.

5. Telefon Mobil OnePlus 7T, Procesor Octa-Core Snapdragon 855+, Fluid AMOLED Touchscreen Capacitiv 6.55", memorie ram 8GB RAM, 256GB Flash, Camera Triplă 48+12+16MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Argintiu)

Iată o altă propunere demnă de luat în considerare, de la OnePlus. 7T a fost lansat în octombrie anul trecut şi cântăreşte 190 de grame. Are ecranul de 6.55 inch şi măsoară 160.9 x 74.4 x 8.1 mm. La fel că şi celelalte smartphone-uri OnePlus despre care am discutat mai sus, acesta vine cu sistem de operare Android 10.

Performanţele sale foarte bune se sprijină pe procesorul cu platforma Snapdragon 855 Plus, memoria 8 GB şi storage-ul de 256 GB. Bateria este de 3800 mAh. Pe aceste telefon vei găşi o rată de refresh foarte bună şi cel mai probabil vei fi uimit de experienţă de utilizare, pentru că interfaţă este foarte prietenoasă. Din păcate, mobilul nu oferă jack pentru căşţi, iar zona camerei sale este destul de mare.

Deşi OnePlus 7T a reprezentat un upgrade destul de subtil faţă de predecesorul sau, 7T face un salt enorm faţă de OnePlus 7. De fapt, acest smartphone este chiar mai bun decât fratele sau Pro, în mai multe privinţe - cum ar fi faptul că are o camera zoom cu rezoluţie mai mare.

Telefonul mobil OnePlus 7T are o rată de refresh de 90Hz, sistem de operare Android şi Chipset high-end. Din păcate, are şi câteva puncte slabe, cum ar fi preţul şi lipsa camerei pop-up.

6. Telefon Mobil OnePlus 6T A6013, Procesor Octa-Core 2.8GHz / 1.7GHz, Optic AMOLED Touchscreen Capacitiv 6.41", memorie ram 6GB RAM, 128GB Flash, Dual 16+20MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Mirror Black)

OnePlus 6T a fost lansat în noiembrie 2018 şi are un preţ mai mic faţă de modelele prezentate mai sus. Cântăreşte 185 grame şi măsoară 157.5x 74.8 x 8.2 mm. Ecranul sau este de 6.41 inch, cu rezoluţie 1080 x 2340. Are sistem de operare Android 10, background cu procesor qualcomm snapdragon 845 şi 6 GB RAM (deşi, OnePlus 6T suportă 8 GB). Configuraţia menţionată are 128 Gb, însă poţi găşi OnePlus 6T şi cu 256 MB storage.

Cât priveşte camera foto, de această dată lipseşte camera triplă şi avem una duală de 16+20MB. Bateria de 3700 mAh ţine o zi întreagă şi nu trebuie să-ţi faci griji în ceea ce priveşte încărcarea. La toate aceste specificaţîi se adaugă un design frumos, contemporan, cu elemente fine.

Că să fim obiectivi, vom menţiona şi dezavantajele telefonului OnePlus 6T, respectiv lipsa jack-ului pentru căşţi şi lipsa ecranului QHD.

Despre OnePlus 6T ar trebui să mai ştii că a fost una din cele mai bune alegeri accesibile ale anului 2018. La acest moment, 6T a adus fanilor funcţîi de top la preţuri de gama medie. După lansarea telefoanelor OnePlus 7 şi 7T, 6T a devenit chiar şi mai accesibil la preţ.

Telefonul acesta are camere foto decente, cu toate că nu este o camera triplă. De asemenea, îi mulţumeşte pe cei care caută un smartphone cu o durata lungă de autonomie a bateriei, cu un design robust, rafinat, perfect. Per total, OnePlus 6T este telefonul care deşi nu are funcţii de top, rămâne o alegere bună graţie preţului şi echilibrului de performanţe.

7. Telefoane mobile OnePlus 6 A6003, Procesor Octa-Core 2.7GHz / 1.7GHz, Optic AMOLED Touchscreen Capacitiv 6.28", 8GB RAM, 256GB Flash, Dual 16+20MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Negru)

OnePlus 6 este un alt model lansat în 2018, cu specificaţîi decente. Deşi a trecut ceva vreme de la dată lansării sale, OnePlus 6 este în continuare dorit de cei care caută un telefon la preţ favorabil, cu particularităţi tehnice rezonabile.

Modelul cântăreşte 177 grame şi măsoară 155.7x 75.4 x 7.8 mm, are ecran de 6.28 inch, cu rezoluţie 1080 x 2280 pixeli. Este construit pe arhitectură qualcomm snapdragon 845, cu 8 GB RAM maxim şi 256 GB storage, limita. Camera foto este duală frontal, 16 + 20 MP.

Punctele forţe ale modelului OnePlus 6 sunt interfaţă curată şi designul premium. Din păcate are doar rezoluţie Full HD şi mono speaker.

În 2018, OnePlus 6 a fost oarecum eclipsat de varianta 6T, însă asta nu l-a determinat să piardă teren. Este un telefon minunat, cu toate că modelele care i-au urmat sunt mult mai performanţe decât el. Are o gama decentă de camere, o construcţie fiabilă şi chiar un senzor fizic de amprenta (element care lipseşte la modelele mai noi, ce au fingerprint built-în).

Pentru oricare din modelele de telefoane mobile expuse mai sus şi propuse de OnePlus, găseşti oferta actualizată pe evoMAG, magazinul tău de încredere. Pe evoMAG găseşti orice brand de telefon smart, dar şi alte echipamente IT, electrocasnice şi produse de fiecare zi.