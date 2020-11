Directori de telecomunicaţii din toată Germania s-au reunit pentru a discuta viitorul digital al Germaniei. Subiectele de dezbatere au inclus, printre altele, „Construirea reţelelor de fibră de viitoare generaţie în toată Germania”, „Optimizarea cadrului de reglementare pentru reţelele de bandă largă” şi „Ce urmează pentru 5G: strategie, tehnologie şi reglementare?”,

5G este încă un „subiect fierbinte”, astfel încât reprezentanţii Total Telecom au stat de vorbă pe acest subiect cu Ingobert Veith, directorul de politici publice al Huawei Germania, pentru a obţine informaţii despre cele mai recente evoluţii privind 5G în Germania.

La începutul anului 2020, mulţi au spus că va fi „Anul 5G”. La nivel global, unde suntem în prezent când vine vorba de 5G?

Mai întâi, permiteţi-mi să vă împărtăşesc o scurtă actualizare în ceea ce priveşte dezvoltarea 5G la nivel mondial. Cifrele cele mai recente ale GSA arată că 5G este mai rapid decât oricare dintre tehnologiile sale predecesoare. În prezent, avem 122 de reţele utilizate comercial în 49 de ţări. Ecosistemul de infrastructură 5G este gata şi există soluţii disponibile de la mulţi furnizori. Nu există nicio îndoială că îmbunătăţirea acoperirii reţelei şi creşterea capacităţii vor necesita eforturi suplimentare. Acest lucru va deveni mai degrabă un maraton decât un sprint, în ciuda cursei la care asistăm în prezent.

Mai exact, care este stadiul actual al Germaniei atunci când vine vorba de 5G?

Germania a făcut primii paşi importanţi către 5G. Operatorii de reţele de telefonie mobilă (MNO) au livrat rapid prima dezvoltare către populaţie, cu o acoperire relativ largă. În prezent, accentul este pus pe modernizarea staţiilor de bază existente la 5G şi utilizarea benzilor de frecvenţă existente. Aici se foloseşte tehnologia Dynamic Spectrum Sharing (DSS), care permite o transformare inteligentă de la 4G la 5G, în funcţie de numărul de utilizatori. În Germania, toţi cei trei operatori de telefonie mobilă oferă servicii 5G. Primele repere arată îmbunătăţiri în „experienţa utilizatorului” - în special în ceea ce priveşte latenţa. Cu toate acestea, maximizarea vitezelor şi a câştigului de capacitate în comparaţie cu 4G este încă destul de modestă, deoarece spectrul utilizat rămâne acelaşi - şi spectrul este în continuare condiţia esenţială pentru viteză, precum şi pentru capacitate.

Care este evaluarea dvs. personală asupra sta actuale de implementare a 5G în Germaniea, mai ales în comparaţie cu alte regiuni din întreaga lume?

Paşii actuali luaţi de operatorii telecom şi de autorităţile de reglementare din Germania au fost corecţi şi importanţi pentru a pune în mişcare dinamica lucrurilor. Cu toate acestea, dacă vă uitaţi în jur, de exemplu la Coreea de Sud sau China, vedem o penetrare semnificativ mai mare pe piaţă cu instalaţii 5G „reale”, mai capabile, în principal în aşa-numita C-Band, care creşte întregul potenţial al 5G. Din punct de vedere tehnic, s-ar putea spune că Germania ar trebui să promoveze o implementare reală „High Capacity 5G”, în spectrul recent licitat de bandă C de 3,5 GHz.

În mod clar, Germania are încă mult spaţiu pentru creştere în termeni de 5G, dar cum se poate realiza acest lucru din punct de vedere tehnic?

Germania are cu siguranţă un set diferit de condiţii prealabile ale infrastructurii decât regiunile menţionate mai sus. Deci, avem un principiu clar al expansiunii bazate pe piaţă. Dacă includeţi reţelele fixe, Germania are o mare varietate de operatori, adică nu numai cei 3 mari jucători, ci şi operatori regionali inovatori. Ar trebui să profităm din plin de acest mediu tehnologic şi să creăm sinergie în loc să considerăm expansiunea 5G ca un proces complet izolat. Din punctul de vedere al infrastructurii, pentru început, am putea lua în considerare următoarele:

1. Soluţiile prefabricate complet integrate care ar putea ajuta la acoperirea rurală şi de-a lungul rutelor importante de transport.

2. În zonele industriale şi de locuinţe, la rândul lor, antenele 5G distribuite individual cu o caracteristică de emisie mai agregată sunt disponibile. Datorită greutăţii lor sub 100 de kilograme şi a dimensiunilor mici, acestea ar putea fi asamblate pe infrastructuri municipale, cum ar fi acoperişurile, într-un mod relativ simplu. Construcţia şi punerea în funcţiune a acestor noi fabrici este considerabil mai puţin costisitoare decât conversia staţiilor existente.

3. Privind sinergiile, ar putea fi aplicate abordări fix-wireless în banda C, dar şi în spectrul mmWave. Acest lucru ar face ca infrastructurile mobile generale să fie disponibile şi pentru aplicaţiile casnice. Cu alte cuvinte, polii 5G nu ar servi doar pentru mobil, ci şi pentru cazurile de utilizare staţionare, ajutând în regiunile cu cazuri de afaceri provocatoare

4. În acest context, cooperarea intensificată între actorii de pe piaţă ar contribui cu siguranţă la realizarea unei sinergii durabile şi a unui potenţial de eficienţă.

Ce beneficii are 5G pentru Germania şi ce sectoare credeţi că vor profita cel mai mult din noua tehnologie?

Cred că sectorul afacerilor va fi în mod clar printre beneficiari. Aşteptările ridicate ale 5G sunt în mare parte în domeniul aplicaţiilor verticale pe piaţă. Pentru a sublinia acest lucru, iată două cifre importante: până în 2026, GSMA se aşteaptă ca 60% din noua utilizare 5G să provină din sectorul B2B. În plus, 80% din toate conexiunile provin din aplicaţii pe pieţe verticale - desigur, incluzând un număr mare de conexiuni IoT.

În diferitele segmente de piaţă, se aşteaptă servicii 5G, de la servicii bazate pe calitatea serviciilor sau aprovizionarea exclusivă a segmentelor de reţea în reţelele operatorilor până la reţelele private largi - în special pentru sectorul industrial.

Dar, în acest context, aş dori să mă refer la previziunile dispozitivelor existente de 48 de miliarde de dolari într-un volum global estimat de piaţă 5G de aproximativ 160 de miliarde de dolari în 2026.

Ce se întâmplă? În domeniul acestui sector de dispozitive, vorbim despre maşini echipate cu conectivitate 5G, instrumente şi o gamă largă de echipamente de toate tipurile. Corelând acest lucru cu structura economică a Germaniei, văd o mare oportunitate pentru industria germană - în special pentru IMM-uri de a se poziţiona aici. Folosind această oportunitate, Germania ar putea chiar să devină un lider de piaţă 5G.

Se pare că există un potenţial imens pentru reţelele private de campusuri 5G din Germania. Cât de dezvoltate sunt aceste implementări în Germania şi ce credeţi că va aduce viitorul lor?

Există teste şi proiecte pilot foarte promiţătoare. Privind forţa unică a Germaniei în industria verticală, suntem cu siguranţă de acord cu potenţialul ridicat, aşa cum am menţionat anterior. Cu toate acestea, trebuie să menţionez aici că suntem încă într-o stare de expectativă.

Un motiv pentru acest lucru este cu siguranţă provocarea pentru operatori de a obţine o valoare adăugată suficientă. Experienţa noastră arată că niciun proiect nu este la fel ca celălalt. Acest lucru necesită adaptabilitate şi abilităţi de integrare, care nu sunt în concordanţă cu structura procesului actual al operatorilor de reţea, care se caracterizează prin piaţa de masă, uniformitate şi automatizare la nivel înalt.

Extinderea propriilor acţiuni de valoare necesită, de asemenea, construirea unei game mult mai largi de competenţe. Cooperarea va avea o mare importanţă, deoarece nimeni nu o poate face în totalitate singur - este esenţial un ecosistem sănătos şi bogat. Dar acest lucru necesită modele de afaceri multi-dimensionale, în care fiecare jucător este recompensat pentru eforturile sale.