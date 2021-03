Masca smart Razer, cu iluminare RGB şi filtru N95, devine realitate

Proiectul Hazel, masca smart cu iluminare RGB, propus de Razer este o inovaţie pornită de la măştile FFP2, încorporând ventilatoare active detaşabile şi reîncărcabile, dar şi Smart Pods care regulează fluxul de aer pentru a asigura condiţii de respiraţie optime. Datorită eficienţei sporite de filtrare a bacteriilor (BFE), aceste Smart Pods elimină cel puţin 95% din particulele din aer, având totodată o rezistenţă sporită la fluide.

Project Hazel dispune de un design transparent, pentru ca cei din jur să poată vedea mimica feţei, permiţând totodată celor cu probleme de auz să citească de pe buzele utilizatorului de mască. Iluminarea internă se activează automat în întuneric, pentru a le permite celor care folosesc masca să se exprime în mod clar indiferent de condiţiile de lumină ambientală.

Problema acoperirii vocii de măştile tradiţionale este rezolvată de noua tehnologie Razer VoiceAmp (brevet în curs de înregistrare), care utilizează microfoane încorporate şi un amplificator pentru a asigura o redare fidelă a vocii alături de o comunicare clară în orice situaţie socială.

Masca foloseşte ventilatoare de tip disc reîncărcabile şi înlocuibile, care pot fi igienizate prin expunerea la lumina UV emisă de carcasa care are şi rol de încărcător wireless. Astfel, atât bacteriile cât şi viruşii vor fi distruşi. Indicatorii luminoşi informează despre nivelul de încărcare a bateriei, o încărcare completă asigurând o durată de funcţionare extinsă, care poate dura chiar şi întreaga zi. Masca, rezistentă la apă, este confecţionată dintr-un material plastic rezistent la zgârieturi, fiind fiabilă şi sustenabilă în acelaşi timp. Materia primă o reprezintă plasticul reciclat.

Etanşarea este garantată de bentiţele ajustabile, care asigură totodată compatibilitatea măştii cu orice mărime şi formă de faţă. Pentru un plus de stil şi de divertisment, utilizatorii pot activa două zone personalizabile prin tehnologia de iluminare Razer Chroma RGB, care foloseşte un total de 16,8 milioane de culori şi de efecte de iluminare.

Razer nu a anunţat preţul sau dată de lansare, iar compania va avea nevoie, de asemenea, de aprobări şi certificări de la Food and Drug Administration, Centers for Disease Control and Prevention sau Occupational Work and Health Administration din SUA.

„Proiectul Hazel va fi o realitate”, spune Tan. „Vom realiza acest lucru şi cred că, din păcate, vom purta cu toţii măşti pentru mult timp.”

Interviul acordat Yahoo Finance.