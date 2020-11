ADATA XPG Spectrix D50 32GB DDR4, memorie RAM pentru utilizare intensă, la viteză maximă [TECH REVIEW]

Am testat memoria RAM XPG Spectrix D50 32GB, 3200 MHz CL-16, în varianta Tungsten Gray în mai multe scenarii de utilizare, cu un singur modul, cu două şi în combinaţie cu alte module.

La sfârşitul lunii septembrie, când citeam prima dată despre XPG Spectrix D50, era disponibil doar în variantele de 8GB şi 16GB, aşa că monstrul de 32 GB a fost o surpriză plăcută. Din teste (insufficient samples) a reieşit că sunt printre primii pasionaţi care intră în contact cu acest tip de memorie.

Cu aplicaţia XPG RGB Sync sau cu un software RGB de la orice marcă de plăci de bază cunoscută, poţi comuta între trei moduri RGB - Static, Breathing sau Comet. Pe lângă cele trei moduri, poţi folosi şi modul Music pentru a se sincroniza cu melodiile preferate.

Prima dată am testat XPG Spectrix D50 32GB pe un singur slot. Sistemul a pornit cu RAM-ul în frecvenţă 2666. Am rulat Windows Memory Diagnostic şi a arătat că nu sunt probleme.

Apoi am făcut două teste sintetice de performanţă, PassMark (sus) şi UserBenchmark, care au secţiune dedicată pentru RAM. Vezi în imagine rezultatele.

În această fază a testării rezultatele nu sunt chiar extraordinare, faţă de 16GB cât am eu pe sistem din două module de 8GB, cu frecvenţă la 3000 MHz. Dar contrar rezultatelor din testele sintetice, viteza de pornire a sistemului şi de utilizare a aplicaţiilor e semnificativ crescută.

Am încercat din BIOS să cresc frecvenţa prin profilele XMP, pe rând, la 3000 MHz şi 3200 MHz, dar sistemul a refuzat să pornească cu valorile respective. Ca să nu resetez BIOS-ul, am utilizat un truc, cel mai probabil nerecomandat. Am scos RAM-ul de test şi am introdus RAM-ul personal cu care sistemul pornea instant. Am făcut asta de câteva ori...

Am încercat nişte combinaţii mai neobişnuite sau teste intermediare, pentru că cei 16 GB de RAM personali au specificaţii apropiate cu modulele ADATA. M-am găndit că cineva s-ar putea să nu aibă bani să cumpere două module de 32GB şi am testat aşa:

1. 32 GB + 8GB, sistemul a pornit în frecvenţă de 2400 MHz şi rezultatele în teste au fost:

2. 32GB + 16 GB, sistemul a pornit în frecvenţă de 2400 MHz şi rezultatele în teste au fost:

În acest punct am zis că merită să plusez şi am crescut din BIOS frecvenţa la 3000 MHz. Sistemul a pornit, n-am făcut Windows Memory Diagnostic, cu toate astea a mers ok în teste.

Ceea ce nu ştiam atunci, în încântarea momentului de om care a descoperit apa caldă, e că sistemul nu era stabil. Alte aplicaţii şi jocuri pe care le-am deschis fie nu funcţionau, fie se blocau şi se închideau după câteva minute. Deci, dacă modulul n-a mers singur în 3000 MHz sau 3200 MHz, nu putea funcţiona stabil în tandem cu alte memorii, doar parţial compatibile.

Apoi am pus al doilea modul XPG Spectrix D50 32GB, sistemul a pornit cu RAM-ul în 2667 MHz, am pornit Windows Memory Diagnostic şi am dat anulare (cancel). Am încercat să urc din BIOS frecvenţa întâi în 3200 MHz şi apoi în 3000 MHz. Am eşuat de fiecare dată.

La a doua încercare, în 3000 MHz (Profile 2) a pornit, dar când am rulat Windows Memory Diagnostic, ca să verific stabilitatea s-a închis în câteva minute. După câteva manevre m-am întors în 2667 MHz. Am pornit Windows Memory Diagnostic, care a durat două ore fără 3 minute (21.31- 23.28). Cu confirmarea că sistemul e stabil, am refăcut testele şi iată valorile:

După aceste teste am făcut şi proba realităţii, viteza de pornire a computerului e nebunească, la fel şi modul în care se deschid sau se încarcă aplicaţiile, se simte o diferenţă semnificativă în jocuri.

Sunt câteva concluzii pe care le-am tras în urma acestor teste:

- un singur modul de 32GB, dacă nu e dus la frecvenţa maximă sau în apropiere nu va performa în teste mai bine decât două de 8GB la frecvenţă maximă. În aplicaţiile cotidiene se va simţi totuşi o viteză mai mare în prima variantă.

- combinaţiile de module, deşi pot părea fiable în timpul testelor, în realitate sunt nerecomandate din cauza instabilităţii; evident, cel mai bine e să cumperi două module de 32 GB, în acest caz două XPG Spectrix D50; e posibil ca la cineva să funcţioneze bine şi în tandem cu alte module, dar e puţin probabil şi oricum, excepţia confirmă regula.

- deşi ADATA XPG Spectrix D50 32GB e compatibil cu AMD, cel mai probabil frecvenţa maximă poate fi atinsă împreună cu Intel; de altfel, pe pagina producătorului apare "Supports Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0" şi ”Ready for AMD- and Intel-based systems”.

- testele sintetice sunt o simulare a realităţii, faptul că un echipament atinge nişte valori măsurabile mai mari, acestea nu determină în mod absolut modul în care se comportă în realitate, utilizând un joc sau orice altă aplicaţie care solicită din plin computerul; de exemplu, faptul că sistemul în combinaţia cu 48GB de memorie RAM a scos în teste valori mai mari decât cu 64GB de memorie RAM, nu mă face să am mai multă încredere în acea combinaţie.

- 64 de GB nu însemnă că sistemul va deveni de două ori mai rapid decât în situaţia cu 32GB, dar un plus de viteză poate face o diferenţă majoră în unele aplicaţii : AUTOCAD, modelare 3D, baze de date, virtualizare (Hyper-V, VMware, VirtualBox).

De ce ai folosi o memorie RAM de 32 sau 64 GB XPG Spectrix D50:

- modulele sunt dual-rank şi asta îmbunătăţeşte performanţa sistemului, ţine mai multe ”pagini” deschise şi în felul acesta procesorul poate accesa informaţia mai repede.

- datorită faptului că ai foarte multă memorie RAM, sistemul de operare are un cache foarte mare şi asta înseamnă că foarte multe date din memoria de stocare (SSD,HDD) pot fi stocate în RAM şi accesate mult mai rapid.

ADATA XPG Spectrix D50 de 32GB e un modul de RAM care oferă o performanţă la superlativ, dar care are şi un preţ pe măsură, circa 700 de lei.