Sonos Arc: Soundbar premium cu integrare Dolby Atmos şi sunet excelent (TECH REVIEW)

În urmă cu o lună, Sonos anunţa lansarea primului său soundbar cu integrare Dolby Atmos, noul Sonos Arc, iar astăzi a sosit timpul să vă spun care a fost experienţa mea cu el, pentru că l-am testat pentru aproximativ trei săptămâni.

Primul lucru pe care îl remarci la Sonos Arc este dimenisunea. Nu e un soundbar mic, ba din contră, are dimensiuni considerabile, atât ca lungime, cât şi ca lăţime. Asta pentru că a fost construit cu scopul de a fi alăturat unui televizor ”sănătos”, care să măsoare în jur de 139 de centimetri în diagonală, cel puţin. Este mult mai lat decât Playbar-ul, soundbar-ul pe care îl înlocuieşte, având 114cm, faţă de cei 90cm pe care îi măsura predecesorul său.

Însă, deşi are aceste dimensiuni destul de mari, cei de la Sonos au ales pentru Arc un design superb, simplu, caracteristic lor. Ca şi în cazul altor produse Sonos, experienţa de unboxing în sine este excelentă, cutia având acele sigilii albe pe care le-am mai văzut şi pe alte produse ale companiei, care îţi dau o satisfacţie imensă atunci când le deschizi.

În cutie vei găsi, pe lângă soundbar în sine, şi cablul HDMI ARC prin care îl poţi conecta la TV, manualul de instrucţiuni şi un adaptor optic, pe care îl vei folosi dacă ai un televizor mai vechi, deşi mă îndoiesc că ai alege să îţi iei un soundbar, în locul unui televizor nou, dacă lucrurile stau aşa.

Sonos Arc are 8,5 centimetri în înălţime, ceea ce înseamnă că ar trebui să fii atent la spaţiul pe care îl ai disponibil la baza televizorului, pentru că altfel te-ai putea trezi cu o mică parte din imagine tăiată, dacă, de exemplu, picioarele de suport sunt prea mici. Evident, poţi monta soundbar-ul pe perete, mai ales dacă ai şi televizorul pus în acest fel, însă va trebui să scoţi din buzunar încă 79 dolari/euro pentru suportul respectiv.

Design simplu şi elegant

Hai să vorbim şi de felul în care arată, nu doar de dimensiuni, pentru că real soundbars have curves. Cel puţin asta mi-a venit în minte când am văzut design-ul superb al lui Sonos Arc: are o formă ovală, cu marginile uşor împinse înăuntru, iar varianta pe care am primit-o eu este de un negru mat, şi se potriveşte perfect cu orice tip de televizor ai avea. Există însă şi o variantă pe alb, tot mat.

Logo-ul Sonos este amplasat în centru, iar pe partea superioară vei găsi patru butoane, activate prin atingere: butonul de play/pauză şi alte două pe care le vei folosi cel mai probabil doar pentru a controla volumul. Aproape de laterala dreaptă mai găseşti butonul dedicat asistentului vocal (Alexa sau Google) precum şi LED-ul care te informează dacă acesta este activ şi ascultă comenzile tale, sau nu. Tot în centru, dar pe partea din spate, într-o mică intrare, găseşti butonul pe care îl vei apăsa pentru a realiza conexiunea cu aplicaţia Sonos în timpul instalării sau pentru a reveni la setările din fabrică ale soundbar-ului. În stânga şi în dreapta găseşti porturile pentru HDMI şi alimentare, iar dedesubtul butonului de reset se află un port de Ethernet.

Tehnologia din interior

Sunetul este oferit de 11 amplificatoare digitale Class D şi 11 difuzoare realizate special de cei de la Sonos, toate ascunse de grilajul din plastic negru şi elegant, rotunjit la 270 de grade, pe care îl vezi în imagini. Nu mai puţin de opt din cele 11 difuzoare au fost construite pe tehnologia îmbunătăţită din Sonos Beam, fiind însărcinate cu redarea frecvenţelor normale şi a bass-ului, iar două dintre ele sunt amplasate pe verticală, pentru a oferi un sunet tridimensional. Celelalte trei difuzoare sunt ascunse într-un locaş pe care Sonos îl numeşte ”silk-dome”, având o formă care aminteşte de o pâlnie şi se ocupă de redarea sunetelor la o frecvenţă înaltă şi a dialogului.

Interesant este că, deşi controlul pentru asistentul digital este poziţionat în dreapta, microfonul este amplasat în partea stângă. Acesta include o tehnologie numită ”multi-channel echo cancellation”, care permite ca vocea ta să fie auzită clar şi cu uşurinţă chiar şi atunci când soundbar-ul redă conţinut la un volum serios.

Aşa cum am mai menţionat, Sonos Arc este primul produs de la Sonos cu integrare Dolby Atmos, şi poţi găsi producţii care susţin o astfel de integrare pe mai toate platformele de streaming populare: Netflix, Amazon Prime, Apple TV etc. Cum se transpune însă acest lucru în realitate şi cum este sunetul oferit de Arc?

Calitate a sunetului excelentă

Fantastic. Sonos face o treabă excelentă cu Arc, soundbar-ul oferind o experienţă acustică superbă. Am fost surprins să remarc cât de bine a fost implementat efectul de audio 3D, pe care îl produce printr-un efect la prima vedere destul de simplu, de ”bounce back”, în care sunetul este proiectat în pereţii încăperii şi revine apoi către tine. Este extrem de eficient, iar prin tehnologia Sonos Trueplay (disponibilă, din nefericire, doar pentru iOS), sunetul poate fi ”personalizat” încăperii în care te afli.

Poţi ajusta bass-ul sau înaltele din aplicaţia Sonos (despre care o să spun mai multe imediat), însă sincer nu cred că o să ai nevoie. Bass-ul este deja puternic, iar înaltele sunt redate fidel, astfel că nu am simţit nevoia de a mă juca cu egalizatorul din aplicaţie. Dialogurile sunt clare şi puternice (filmele româneşti beneficiază serios de acest lucru, pentru că acolo mai tot timpul pare că cineva a înregistrat dialogul de la câţiva metri distanţă).

Sonos a oferit întotdeauna un ton neutru produselor sale, cu destulă posibilitate de a-l personaliza pentru audiofili, dar calibrat aproape de perfecţiune pentru cei care vor doar să se bucure de un film în weekend, cu o experienţă auditivă premium care să acompanieze vizionarea, sau de playlist-ul lor favorit pe Spotify/TIDAL/Deezer sau orice alt serviciu. Şi exact asta face şi Sonos Arc, fiind echilibrat perfect pentru a mulţumi pe toată lumea.

Noua aplicaţie Sonos

În final, câteva cuvinte despre aplicaţie şi conectare. Le-am lăsat la urmă, pentru că aplicaţia este încă în Beta şi aş prefera să îi dedic un articol separat atunci când se lansează oficial, iar conectarea mi-a oferit ceva emoţii, însă sunt sigur că problemele pe care le-am întâmpinat eu nu vor exista pentru consumatorii care vor utiliza Sonos Arc sau oricare dintre produsele noi, care vor folosi noua aplicaţie a companiei. În final, conectarea a fost simplă şi rapidă, şi nu a durat mai mult de 2-3 minute.

Menţionez însă două funcţii care îmi plac din aplicaţie: Speech Enhancement, care accentuează dialogurile din timpul filmelor şi Night Sound, foarte utilă atunci când ajungi la episodul 10 în bingeing-ul cel de toate zilele şi realizezi că e 2 dimineaţa şi că bass-ul se simte destul de tare, astfel că e bine să ”mai tai din el”.

Una peste alta, Sonos Arc este un soundbar excelent, care îţi oferă experienţa premium pe care o promite. Adăugarea compatibilităţii Dolby Atmos a fost o decizie foarte bună, controlul este simplu şi arată absolut superb, demonstrând încă o dată că Sonos nu face rabat la capitolul design. Sonos Arc este disponibil începând cu 10 iunie, la eMAG şi AV Store, pentru 4299 de RON , şi recomand o vizită la magazinul AV Store, pentru o audiţie înainte de orice achiziţie a unui produs audio costisitor, din motive evidente: e mai bine să auzi cu propriile tale urechi.