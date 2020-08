Lenovo anunţă cinci noi laptopuri din gama Yoga, un desktop şi periferice

Laptopul ultra-subţire Lenovo Yoga Slim 7i (13 inci), Lenovo Yoga Slim 7i Pro (14 inci) şi noul laptop portabil 2 în 1 Lenovo Yoga 7i (14 inci şi 15,6 inci) vor fi echipate cu procesoare Intel Core de ultimă generaţie (disponibile în curând) şi au fost concepute pentru utilizatorii care îşi doresc performanţe superioare, imagini captivante, conexiuni excelente şi durată de viaţă a bateriei de lungă durată. Laptopurile Lenovo Yoga Slim 7 Pro (14 inci) şi Lenovo Yoga 6 (13,3 inci) sunt echipate cu procesorul AMD Ryzen 4000 Series.

Cele mai noi inovaţii ale inteligenţei artificiale (AI) sunt introduse pe Yoga Slim 7i Pro, prin optimizarea bateriilor şi a sistemului inteligent de răcire. Noua soluţie de gestionare a energiei este complet bazată pe inteligenţa artificială, astfel încât Yoga Slim 7i Pro poate obţine performanţe maxime. Laptopul învaţă în mod continuu şi îşi poate adapta performanţa automat pentru activităţi cu putere mare sau pentru economisirea de energie.

Celelalte laptopuri Yoga noi au modul de răcire inteligentă ca setare implicită de optimizare a AI-ului pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei şi pentru a spori performanţa; toate modelele alimentate de procesoarele Intel Core de ultimă generaţie au fost concepute pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei laptopului cu o medie raportată de până la 20%.7 În plus, funcţia Lenovo Q-Control, creşte performanţa laptopului până la puterea maximă doar prin apăsarea tastelor Fn-Q, acelaşi shortcut permiţând şi trecerea în modul Stealth, pentru a reduce zgomotul ventilatorului în timpul vizionării unui film.

Lenovo Vantage Smart Performance Services este un nou serviciu de autodiagnosticare de tip proactiv, pentru menţinerea unui dispozitiv sănătos. Capabil să prevină potenţialele probleme ale PC-ului înainte de apariţia lor, Lenovo Vantage Smart Performance Services scanează, detectează şi elimină programele spyware, malware şi adware, remediază problemele de reţea şi ajustează automat computerul, ceea ce oferă o mai bună conexiune la internet şi procese mai rapide de PC, precum o pornire mai rapidă a sistemului, viteze de încărcare / descărcare crescute şi deschideri ale aplicaţiilor.

Cu ajutorul Alexa, utilizatorii au posibilitatea de a efectua o serie de operaţiuni hands-free, precum setarea de remindere, plasarea de comenzi online, pornirea aplicaţiilor muzicale, schimbarea melodiei sau gestionarea volumului.

Datorită Lenovo Smart Assist, computerul porneşte mai rapid prin simpla ridicare a capacului. Camera cu infraroşu (IR) şi Windows Hello oferite de Yoga Slim 7i, Yoga Slim 7i Pro şi Yoga Slim 7 Pro permit logarea hands-free, printr-o recunoaştere facială mai sigură. Caracteristici avansate ale display-ului precum Alerte de Confidenţialitate sunt oferite prin software-ul AI de la Glance by Miremetrix pentru a proteja ecranul de privitorii nedoriţi. Toate noile laptopuri Yoga sunt capabile de îmbunătăţirea automată a calităţii de conţinut video până la FHD 1080p, prin utilizarea machine learning în Windows Media Player, cunoscută sub numele de Super Rezoluţie. Laptopul Yoga Slim 7i de 13,3 inci are un ecran QHD, cu margini foarte subţiri şi o clapetă slim cu design din metal. Laptopul este alimentat de procesoare de până la Intel Core de ultimă generaţie şi plăci grafice integrate de ultimă generaţie pe o arhitectură Intel Xe . Are până la 16GB de memorie LPDDR4X, spaţiu de stocare de 1TB SSD PCIe (Gen 4) M.2, sRGB 100% şi Dolby Vision, plus modul Eye Care ce oferă protecţie suplimentară de lumina albastră, certificat de TÜV Rheinland. Este echipat cu Boxele Harman şi audio Dolby Atmos, are o durată de viaţă a bateriei de până la 16 ore cu baterie de 50WHr şi încărcare rapidă îmbunătăţită. Printre posibilităţile de conexiune se numără funcţia Bluetooth 5, un port Intel Thunderbolt Type 4 şi Intel Wi-Fi 6 (Gig+) de trei ori mai rapid decât Wi-Fi-ul standard.

Laptopul Yoga Slim 7i Pro (14 inci) oferă productivitate sporită cu procesoarele de până la Intel Core de ultimă generaţie, 32 GB de memorie LPDDR4X şi o autonomie de 18 ore de viaţă a bateriei cu o baterie de 61WHr şi Rapid Charge Boost. Laptopul dispune de funcţia Eye Care, certificată TÜV Rheinland. Este disponibil în varianta cu placă grafică integrată de ultimă generaţie bazată pe Intel Xe sau varianta cu până la cele mai noi plăci NVIDIA GeForce MX.

Yoga Slim 7 Pro (14 inci) cu procesoare mobile AMD Ryzen 400 Series, precum şi varianta cu procesor Intel, integrează funcţia Windows Hello şi o cameră IR, tastură iluminată cu taste cu design special, pentru o tastare mai confortabilă. În plus, dimensiunea touchpad-ului a fost mărită cu 33% pentru o utilizare mai uşoară.

Laptopuri 2-în-1

Lenovo Yoga 7i este un convertibil elegant în orice mod de funcţionare, disponibil în variantele cu ecran Full HD, touchscreen, de 14 inci sau 15,6 inci. Este echipat cu sistem Dolby Vision în varianta de 14 inci şi ecran FHD VESA400 HDR cu luminozitate de 500 de niţi, în varianta de 15,6 inci. Laptopul dispune de memorie RAM DDR4 de 16GB, 1 TB capacitate de stocare pe SSD PCIe M.2, iar varianta cu ecran de 15,6 inci cântăreşte 1.83 de kg şi include şi tastatură numerică.

Laptopul dispune de procesoare Intel Core de ultimă generaţie, plăci grafice Intel integrate, productivitate mai bună şi baterie cu funcţia Rapid Charge Express ce oferă până la 13 ore durată de viaţă pentru modelul de 15,6 inci şi până la 16 ore pe modelul de 14 inci, având o grosime de doar 17,7mm şi cântărind nu mai mult de 1.43 kg.

Lenovo Yoga 6 de 13,3 inci este primul convertibil cu un design hybrid de metal şi materiale soft-touch şi este echipat cu procesoare AMD Ryzen 7 4700 şi plăci grafice integrate AMD Radeon. Cu o durată de viaţă a bateriei de 18 ore şi o baterie de 60WHr, Lenovo Yoga 6 are un ecran touchscreen Full HD cu luminozitate de 300 de niţi, boxe îmbunătăţite de Dolby Atoms, o greutate de doar 1,32 kg şi funcţii de siguranţă precum fingerprint reader şi capacul pentru webcam TruBlock privacy shutter. Laptopul dispune de memorie RAM DDR4 de 16GB şi 1TB capacitate de stocare pe SSD PCIe M.2.

Lenovo anunţă şi desktopul IdeaCentre Mini 5i, căştile Yoga Active Noise Cancellation (ANC) şi mouse-ul Yoga cu funcţia Laser Presenter.

Preţuri şi disponibilitate în EMEA :

Lenovo Yoga Slim 7i de 13 inci va avea un preţ de pornire de 999 euro (TVA inclus) şi va fi disponibil în luna noiembrie 2020. Lenovo Yoga Slim 7i Pro de 14 inci cu până la NVIDIA GeForce MX GPUs va avea un preţ de pornire de 899 euro (TVA inclus) şi va fi disponibil în luna noiembrie 2020. Ambele variante vor integra cea mai nouă generaţie de procesoare Intel Core (disponibile în curând).

