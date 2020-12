Huawei MateBook X - Performanţă într-un şasiu subţire şi elegant (TECH REVIEW)

Primul lucru pe care îl remarci la Matebook X este dimensiunea cutiei în care vine, fiind probabil cea mai mică cutie de laptop pe care am ţinut-o în mâini până acum, mai mică decât o servietă. Înăuntru nu găseşti multe lucruri - doar laptop-ul, pe care odată ce îl ridici găseşti şi brick-ul de încărcare, aşezat frumos în propria sa cutie, alături de cablul aferent şi un dongle, situate într-o altă cutie de alături. Cel dintâi este acel switching power adaptor, ceea ce înseamnă că îţi permite să îţi încarci şi telefonul, şi laptop-ul cu el, ştiind automat câtă putere să ofere fiecărui gadget.

Design ultrasubţire

Prima experienţă cu laptop-ul este una superbă - unul dintre cele mai subţiri ultrabook-uri cu care am luat contact până acum, cu o dimensiune de doar 14,6 milimetri în cel mai gros punct al său, la vârf, fiind din ce în ce mai subţire spre bază.

Carcasa este realizată dintr-un aliaj de magneziu şi aluminiu, rece la atingere, şi are logo-ul Huawei amplasat pe centru. Culoarea este un argintiu pe care producătorul chinez îl numeşte Silver Frost, însă mie cel mai mult îmi place faptul că suprafaţa este mată, astfel că nu trebuie să te îngrijorezi că îl transformi în magnet de amprente. Este un design premium cu siguranţă, simplu şi elegant, frumos şi uşor.

În privinţa porturilor, avem acelaşi setup cu care ne-a obişnuit deja Huawei pe laptop-urile sale, cu două USB-C-uri (pe fiecare laterală) şi un jack de căşti care vine pe partea stângă. Laptop-ul se încarcă tot pe USB-C-ul de pe stânga, iar dongle-ul din cutie îţi mai oferă un USB-A, un HDMI, un VGA şi un USB-C care să îl înlocuiască pe cel pe care îl foloseşti cu dongle-ul. La fel ca la alte review-uri pentru laptop-uri Huawei, precum cel al lui MateBook 13, Huawei include minimul necesar pe un laptop în materie de porturi, însă nu pot să spun că asta mă deranjează foarte tare. Sigur, te forţează puţin să foloseşti periferice wireless (de exemplu, un mouse), dar nu mi se pare o problemă asta, ţinând cont de abundenţa de versiuni wireless foarte bune ale unor gadget-uri.

Tastatura şi touchpad-ul

Despre tastatură şi touchpad nu am nimic nou de zis - sunt aceleaşi ca pe MateBook 13-le pe care îl folosesc eu zi de zi, şi sunt excelente. Touchpad-ul e lat, foarte generos cu spaţiul, astfel că nu am folosit niciodată până acum un mouse cu laptop-urile Huawei, iar tastele sunt bine spaţiate, cu o cursă scurtă şi silenţioase. Au un aspect oarecum plat, însă scrisul pe ele este uşor şi satisfăcător, nu ar trebui să îţi pună niciun fel de probleme.

Bineînţeles, nu lipseşte acea cameră ascunsă în tasta dintre F6 şi F7, cu rezoluţie de 1MP, care face ca activarea/dezactivarea camerei în conferinţe să fie realizată prin simpla apăsare a unui buton. E un mecanism fain, bine implementat şi care mi-a plăcut de la bun început.

Ecranul este un LTPS de 13 inci şi vine cu acel format 3:2 pe care Huawei îl aplică laptop-urilor sale. Nu are integrată funcţia de touch screen, dar pot să spun, din experienţa personală cu MateBook 13, că nici nu ai nevoie de ea. Are o reprezentare de 100% a gamutului de culoare sRGB şi o luminozitate de 400 de niţi - cea din urmă se traduce printr-un ecran foarte bun, vizibil chiar şi în mediile foarte luminate.

Ecran

În fapt, ecranul este excelent. Am văzut un episod din Alice in Borderland, o nouă producţie a celor de la Netflix, alături de câteva trailere, precum cel de la Formula 1: Drive to Survive, pe care îl folosesc constant pentru a vedea acurateţea culorilor şi calitatea. Toate au arătat superb pe acest ecran, cu nuanţe vibrante şi frumoase, şi fără îndoială acest laptop poate fi folosit pentru ore întregi de entertainment fără să îţi pară rău (mă rog, poate puţin, pentru că procrastinezi).

Performanţa e asigurată de un procesor i5 de la Intel, generaţia a 10-a (mai exact 10210U), cu 4 nuclee, care poate urca până la 4,2GHz, şi o placă grafică integrată, tot de la Intel. La capitolul memoriei RAM avem 16GB LPDDR3, fără posibilitate de extindere (evident, doar e ultrabook). În fine, stocarea este pe un SSD de 512GB.

Toate aceste specificaţii rezultă într-o performanţă excelentă în task-urile mele de muncă, cel puţin, care includ şi puţină editare. Nu este însă o surpriză, ţinând cont că fac aceleaşi lucruri şi pe MateBook 13, fără probleme. E un laptop competent adresat utilizatorilor de business sau celor care sunt dispuşi să dea o sumă mai mare pentru un laptop care să reziste ani buni la utilizare îndelungată.

Multi-Screen Collaboration, funcţia pe care trebuie să o foloseşti dacă ai un telefon Huawei

Evident, nu pot să nu menţionez şi partea de Multi-Screen Collaboration, practic acea funcţie a laptop-urilor Huawei care îţi permite să proiectezi ecranul telefonului pe cel al laptop-ului, pentru multitasking. Pe lângă faptul că mi s-a părut una dintre cele mai faine funcţii atunci când am utilizat-o prima oară, este şi foarte utilă, pentru că poţi răspunde la mesaje direct de pe laptop, poţi împărtăşi cu uşurinţă documente între device-uri cu un simplu drag&drop sau poţi să editezi lucruri de pe telefon pe laptop. Dacă ai un telefon şi un laptop Huawei, sincer mi se pare un must să utilizezi această funcţie, pentru că îţi poate uşura cu mult procesul de muncă.

Huawei MateBook X are şi un senzor de amprentă integrat în butonul de power, pentru o autentificare mai rapidă şi mai sigură. Difuzoarele sunt puternice, sunetul fiind destul de clar, fără a fi spart sau deranjant la nivele mai mari. Nu lipseşte nici conectivitatea Bluetooth 5.0, iar bateria este suficient de mare pentru a te ţine o zi întreagă de muncă - am plecat cu 95% şi am finalizat ziua cu 15%, astfel că nu am avut motive de nemulţumire.

Concluzie

Huawei MateBook X e un laptop căruia nu prea îi poţi găsi puncte slabe. Dacă la telefoane ai posibilitatea de a „cârcoti” şi a arăta cu degetul spre lipsa serviciilor Google, în segmentul de laptop-uri Huawei nu are probleme şi MateBook X arată asta, venind cu Windows 10 şi procesoare Intel. E un laptop frumos, elegant, foarte subţire şi performant, şi cam asta vrei în 2020 de la un ultrabook. Cel puţin aşa văd eu lucrurile.

Bineînţeles, la preţul de puţin peste 7000 de lei, ai putea probabil să iei în calcul variante de gaming spre exemplu de la alte brand-uri, dar acolo vorbim deja de o altă categorie, laptop-uri mai grele şi mai puţin arătoase. La sfârşitul zilei însă, Huawei demonstrează încă o dată, fie că unora le place sau nu, că ştie să facă laptop-uri, şi le face foarte bine.

Material realizat cu sprijinul Huawei.