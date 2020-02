DualBand WiFi Repeater Tenda AC 1200, model A18: Acoperire Wi-Fi mai bună pentru spaţii mari (TECH REVIEW)

În primul rând, e important să ştii când este util un repeater, pentru că dacă ai amplasat router-ul într-un loc bun al casei, s-ar putea să nu ai nevoie de aşa ceva, pentru că cel mai probabil ai deja o acoperire bună. Însă, dacă ai o locuinţă cu etaj, sau care se întinde pe o suprafaţă generoasă, un repeater va fi mai mult decât binevenit.

A18 de la Tenda este cu siguranţă un model de luat în calcul, atât prin prisma rezultatelor pe care ţi le oferă, cât şi prin prisma uşurinţei cu care îl poţi instala. În cutie vei găsi doar dispozitivul în sine şi un manual care te ajută să treci prin instalare.

Nu ar trebui să dureze mai mult de două minute: doar apeşi butonul WPS de pe router şi de pe repeater şi vei crea o reţea nouă, care poartă acelaşi nume ca cea principală, dar se termină în EXT, şi preia aceeaşi parolă.

A doua metodă de instalare are vreo doi paşi în plus, şi am folosit-o şi pe aceasta, ca să verific dacă e la fel de rapidă. Foloseşti orice dispozitiv capabil să se conecteze la Wi-Fi, te conectezi la reţaua creată de Tenda de A18, şi accesezi re.tenda.cn. Acolo o să îţi selectezi ce reţea vrei să extinzi şi voila, totul e gata.

În privinţa vitezei, se descurcă destul de bine. Am avut o viteză de 50 de Mbps pe downoad, suficient de bună, şi puţin mai mică pe upload (pe wireless). Este ok, ţinând cont că vei folosi un astfel de dispozitiv pentru a acoperi zonele în care semnalul este fie foarte slab, fie inexistent.

Tenda A18 îţi arată până unde poţi să mergi cu repeater-ul pentru a te afla în continuare în aria principală de semnal. LED-ul Signal se aprinde roşu sau albastru, pentru a-ţi indica acest lucru. De asemenea, poate fi folosit şi ca acces point, însă mărturisesc că nu am încercat acest lucru, deoarece prin portul de ethernet se pare că îţi poate oferi o viteză maximă de 100 Mbps, care e totuşi modestă.

Am uitat să menţionez şi design-ul, aşa că o să adaug aici câteva rânduri despre el: are o culoare albă, plăcută, nu iese în evidenţă foarte tare, şi are două antene micuţe, foarte simpatice, care îl fac să se asemene unui mic robot. Pe partea de jos găseşti un port RJ45, singurul al dispozitivului, şi butonul de resetare. Are pe toate laturile mici găurele, care servesc la răcirea sa în timpul folosirii.

În ceea ce priveşte preţul, îl poţi găsi online la preţuri între 120 şi 180 de lei, în funcţie de magazin. O sumă decentă pentru un repeater care se achită de sarcinile sale foarte bine.