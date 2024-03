Româncă obligată de justiție să își trimită copiii în plasament în Marea Britanie

Curtea de Apel București a hotărât ca o mamă din județul Vaslui să-și trimită copiii în plasament în Marea Britanie. Femeia este acuzată de răpire internațională de minori de către serviciile sociale din Newham, Londra, care au sesizat autoritățile române.

O vasluiancă trăiește un coșmar de când a aflat zilele trecute că trebuie să își trimită toți cei patru copii, de 2, 4, 6 și 8 ani, în Marea Britanie, în urma unui demers al autorităților engleze, care o acuză și de răpire internațională de copii.

Elena și cei patru copii ai săi locuiesc acum în comuna vasluiană Hoceni. Copiii sunt înscriși la școală și se simt foarte bine în casa lor de la sat. Nu vor să se reîntoarcă în Marea Britanie, de unde nu au amintiri prea plăcute.

„În fiecare zi ne vizitau serviciile sociale. Ne controlau în frigider, în pat, peste tot. Parcă voiau să găsească ceva în neregulă, dar nu înțelegeam ce anume. Băiatul e foarte speriat, am fost cu el la psiholog, la psihiatrie, merge la ședințe de terapie, pentru că nu mai dormea noaptea. La un moment dat, Serviciile sociale din Anglia i-au adus la școală pe tatăl natural și pe cel vitreg, iar când băiatul a ajuns acasă, a devenit mut, nu a mai vrut să vorbească și a început să facă pe el. L-am întrebat: <Mamă, da’ ce ai? Îți pun pampers la 6-7 ani?>. Plângea și spunea: <Nu știu ce am, mamă>. Pur și simplu zăcea în pat, nu voia să mănânce, să se joace… La început, când m-a despărțit de primul soț, băiatul era prea mic. A fost afectat când m-a agresat tatăl lui în fața lui, copilul a avut un șoc. Nu știu dacă își amintește, dar serviciile sociale i-au explicat că vin din partea tatălui. Al doilea soț al meu a fost foarte agresiv cu el, l-a strâns de gât, îl trimitea la școală flămând… Eu mă opuneam tot timpul, ultima oară când l-am prins că-l strânge de gât, i-am zis: <Gata, s-a terminat. Ce faci tu aici? Îmi ataci copiii? Divorțăm!>. Pentru copil, ideea de tată a ajuns să însemne ceva agresiv”, a povestit Elena, potrivit Vremea Nouă.

Totul a pornit de la o injecție cu antibiotic

Elena a fost căsătorită de două ori, iar cu primul soț, de origine română, are doi copii. Cu al doilea soț, de origine pakistaneză, are alți doi copii. Elena l-a ajutat să obțină viza de acces în Marea Britanie, însă nu s-au înțeles prea bine și s-au despărțit.

Vasluianca susține că, drept răzbunare, bărbatul a făcut plângere la Serviciile sociale, reclamând că mama nu are grijă de copii și îi administrează medicamente după ureche.

„Totul a pornit de la injecție făcută de mama mea, asistentă medicală de peste 20 ani. Le-a făcut un antibiotic băieților pentru că vomitau, nu acceptau nici apă, nici ceai. Am sunat la spital și ni s-a explicat că nu avem ce căuta, pentru că era situația cu COVID. Atunci am zis că trebuie să-i salvăm pe copii, am rugat-o să sune la un medic din România să vedem ce putem face. I-a zis să le facă o injecție cu un antibiotic ca să poată ajuta organismul să lupte cu microbul. Le-a făcut injecție și apoi au început să accepte siropul, apa. Și-au revenit. Copiii s-au făcut bine. Când le-a făcut injecția, normal că băieții au plâns, că și eu plâng la injecții. Fostul meu soț a filmat întreaga scenă cu telefonul. Deși momentul a avut loc în ianuarie, el a dat filmulețul Serviciilor sociale în luna aprilie, când ne-am despărțit. A vorbit cu o verișoară de-a lui, care e avocat acolo, i-a zis că pe teritoriul Angliei nu ai voie să faci injecții unui copil dacă nu ești cadru medical, iar el a folosit toată situația asta ca să mă atace. El urmărește doar viza, pentru că pe 31 martie 2024 îi expiră cea pe care a avut-o pe cinci ani cu ajutorul meu”, spune Elena.

Anchetată pentru răpire internațională de copii

Elena s-a întors acasă împreună cu cei patru copii pe 23 ianuarie 2023, însă, între timp, autoritățile britanice deschiseseră două procese împotriva ei. Unul dintre ele s-a finalizat în vara anului 2023, iar decizia a fost ca minorii să rămână în custodia autorităților engleze.

Pentru că mama și copiii nu se mai aflau în Marea Britanie, serviciile sociale din Newham s-au adresat altei instituții: International Child Abduction and Contact Unit. Românca s-a trezit astfel că este anchetată într-un dosar de răpire internațională de copii. Astfel, cazul a ajuns pe masa judecătorilor de la Tribunalul București. Aceștia au dat câștig de cauză mamei.

„Această instanță a subliniat că toate măsurile referitoare la copii trebuie luate cu respectarea interesului superior al acestora și a făcut aplicarea articolului 13, alineatul 1, litera b din Convenția de la Haga, în sensul că înapoierea minorilor în Marea Britanie și plasarea acestora în sistemul de protecție socială, cu consecința privării lor de prezența mamei si de ocrotirea părintească din partea acesteia, ar fi de natură să determine un dezechilibru semnificativ în dezvoltarea lor, plasându-i într-o situație intolerabilă din perspectiva articolului 13, alineatul 1, litera b din Convenția de la Haga“, a explicat avocata Elenei, Maria Costea.

Ea precizează că Tribunalul București a arătat că atât anterior deplasării, dar și ulterior acestui moment, minorii s-au aflat permanent sub îngrijirea mamei, niciuna din probe nefiind de natură să indice un abuz la care minorii ar fi expuși din partea mamei, contrar celor afirmate de reclamantă în cerere.

„Tribunalul, ținând cont de interesul superior al copiilor, față de vârsta acestora, a reținut că aceștia au nevoie de stabilitate și de un mediu securizant, de îngrijire și ocrotire din partea mamei, astfel încât a respins în mod temeinic și legal cererea reclamantei London Borough of Newham”, a menționat avocata Maria Costea.

„Minorii sunt efectiv smulși din familia naturală, de lângă mama lor”

Curtea de Apel București a întors însă decizia primei instanțe, hotărând ca minorii să se întoarcă în plasament în Marea Britanie, deși chiar procurorul de ședință ceruse respingerea cererii venite din partea autorităților britanice.

„Deși am arătat inclusiv că nu sunt îndeplinite cerințele articolului 3 din Convenția de la Haga, mama având la data deplasării inclusiv consimțământul ambilor părinți ai minorilor, magistrații Curții au ignorat absolut toate piesele probatorii din dosar, au ignorat concluziile reprezentantului Ministerului Public, procurorul de pe lângă Curtea de Apel București, care a solicitat respingerea cererii de returnare a minorilor întrucât nu sunt îndeplinite cele două condiții de la articolul 3 din Conventie, iar în subsidiar, întrucât este aplicabil în speță articolul 13, litera b din Convenția de la Haga, solicită respingerea recursului și mentinerea soluției Tribunalului București ca fiind legală.“, a relatat avocata Maria Costea.

Ea spune că apoi a urmat inimaginabilul. „La nici 30 de minute de la rămânerea în pronuntare, a fost postată soluția dramatică pentru mamă și cei patru minori, în fapt Curtea de Apel București separând minorii de mamă și trimițându-i unei terțe persoane, trauma fiind iremediabilă“, afirmă Costea.

La data de 4 martie 2024 a fost comunicată decizia definitivă a Curții de Apel București.

„Urmează să formulăm contestații în executarea acesteia, precum și o potențială revizuire, suspendarea executării, având în vedere că în termen de 14 zile de la data comunicării hotărârii, acești minori sunt efectiv smulși din familia naturală, de lângă mama lor și trimiși pe bază de proces-verbal la o terță persoană, care îi va da în plasament, separându-i atât de mamă, cât și frații între ei. Ne aflăm într-o formă de confiscare a unor minori cetățeni români de o autoritate străină, ca urmare a unei decizii criticabile și regretabile a Curții de Apel București, care încalcă flagrant interesul superior al minorilor, minori cetățeni români, dar și dreptul la viață de familie”, a conchis avocata Maria Costea.