Românii care au rămas fără bărcile de lux după ce au ajuns pe partea ucraineană a brațului Chilia: „Este o anomalie totală”

Mai mulți turiști români care și-au petrecut concediile în Delta Dunării, în apropiere de granița cu Ucraina, au rămas fără bărci după ce au ajuns pe partea ucraineană a brațului Chilia.

Din cauza unei erori, Florin a ajuns pe partea ucraineană de Dunăre și a rămas fără ambarcațiunea care costă peste 15.000 euro.

„Din greșeală am ajuns în apele teritoriale ale Ucrainei. Au venit grănicerii, am strâns toate lucrurile și ne-au luat amprente, declarații, tot ce se poate face în situația asta. Au anunțat autoritățile românești. Au venit și grănicerii noștri și un proces-verbal de predare-primire. Am plecat acasă, dar doar doi, fără barcă, fără bunuri.

Am fost judecați de o judecătorie din Ismail, de un judecător ucrainean și pentru ceea ce am făcut s-a hotărât o amendă de 8.500 de grivne, asta însemnând undeva la 1.200 lei de căciulă și barca să ni se înapoieze.

Am plătit amenda, grănicenii ucraineni au dat barca, am pus-o pe peridoc, deci asta a fost condiție - să n-o mai luăm barca pe apă, să o luăm pe uscat. Am pus barca pe peridoc, am plecat și în vamă, la Orlovca, mi s-a confiscat din nou barca, pe motiv că am trecut în Ucraina și m-am sustras controlului vamal și de atunci tot ne judecăm”, a declarat bărbatul pentru Antena3 CNN.

„Am apelat la toate autoritățile românești, inclusiv la Consulatul României din Ucraina. Au răspuns, dar niciodată nu m-am simțit mai singur și mai al nimănui. Am vorbit la telefon, mi-au spus să angajez un avocat, că sunt Ucraina, vama este foarte coruptă și ei nu se bagă”, a adăugat acesta.

Cazul lui Florin nu este unic.

„Şapte persoane într-o bărcuță, proprietate personală, și din întâmplare pe Dunăre ne-am dezorientat și am intrat pe un braț al Ucrainei aproximativ 200 de metri, după calculele mele, și acolo am fost luați de către poliția de frontieră a lor la declarații, la control, cum ar veni, au găsit totul în regulă. Au spus că am încălcat frontiera, adică am intrat în apele teritoriale ale Ucrainei”, a povestit Mihai pentru sursa citată.

Bărbatul a fost obligat să plătească o amendă de aproximativ 1.000 de lei. El și-a primit barca înapoi, dar cu condiția ca aceasta să fie transportată pe uscat.

„La graniță, la Giurgiulești, chiar la pod acolo, ne-au oprit vameșii și ne-a arestat barca sub pretextul că am trecut prin alt punct în afară de un punct de trecere al frontierei”, a spus Mihai, adugând că barca sa valorează aproximativ 30.000 de euro.

Ambii păgubiți au decis să continue demersurile pentru a-și redobândi ambarcațiunile și au angajat un avocat ucrainean.

Un bărbat din Vaslui a fost și mai ghinionist deoarece instanța ucraineană a decis să confiște ambarcațiunea.

„Este o barcă cu o valoare anul trecut de 43.000 euro. În cazul meu, judecătoria de la Ismail nu a dat amendă penală cum a dat şi celorlalți. Este o anomalie totală”, a povestit el.

Detașamentul de grăniceri din Ismail s-a lăudat cu aceste capturi pe pagina de Facebook, unde spun că românii care au spart granița ucraineană au fost amendați, iar bărcile au fost confiscate.

Românii păgubiți se judecă acum în țara vecină pentru a-și recupera ambarcațiunile.