Continuă scandalul AUR-Simonis: Am văzut negru în fața ochilor. Regret, trebuia să fiu mai puternic / Alianța cere demiterea șefului Camerei

Președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, a precizat, marți, că regretă limbajul folosit cu o zi înainte, după ce a fost provocat de liderul AUR, George Simion. De altfel, Alianțe solicită acum demiterea lui Simonis din funcția deținută.

„Aș începe să spun că regret acele momente. Sunt fără justificare și din partea mea. Știu că nu ar fi trebuit să reacționez”, a afirmat Alfred Siminis, într-un interviu pentru Antena 3. „Sunt și eu om și când vine cineva din senin și spune textual «Am s-o violez pe mă-ta», am văzut negru în fața ochilor”, a completat liderul interimar al Camerei Deputaților.

„Greșeala a fost a mea. Trebuia fiu mai puternic, să nu bag în seamă ce s-a întâmplat (...) Parlamentul nu e locul în care trebuie să se întâmple așa ceva, iar eu de la tribună nu am voie să cobor nivelul discursului. În ceea ce mă privește nu mai veți vedea astfel de reacții”, a mai afirmat Simonis.

Întrebat ce ar putea să facă Parlamentul pentru a-l sancționa pe Simion, Alfred Simion a precizat: „În ceea c e privește domnul Simion nu putem face nimic. Ce poți să-i faci unui astfel de om care nu are educație de acasă (...) Analizez dacă fac o plângere. Eu nu am înregistrarea necesară. Dumnealui o are și a montat (n.r. - partea în care Simonis aduce injurii)”.

Acuzații de limbaj „suburban”

AUR le-a solicitat lui Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă retragerea sprijinului lui Simonis pentru „comportamentul agresiv și limbajul suburban pe care îl manifestă în mod constant în plenul Camerei Deputaților la adresa parlamentarilor opoziției”.

„Funcția de președinte al Camerei Deputaților ar trebui să impună o anumită conduită, lucru total străin sinecuristului Alfred Simonis, zis și Freddy. Tehnicile sale de intimidare, de manipulare, precum și limbajul suburban au atins astăzi noi culmi ale tupeului, după ce și-a permis ca în cel mai grotesc mod să adreseze injurii greu de reprodus președintelui AUR, deputatul George Simion, cel care i-a solicitat o serie de explicații. Însă, disprețul și aroganța l-au făcut pe Freddy Simonis să își arate adevărata față, aceea de interlop eșuat”, se arată într-un comunicat de presă al AUR.

Președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis (PSD), a afirmat, luni, în plen, că George Simion, liderul AUR, a mers la tribuna Camerei Deputaților și l-a înjurat, spunându-i „Am s-o violez pe mă-ta”. Ulterior, Simion a declarat, pe holurile Parlamentului, că Simonis a fost cel care l-a înjurat „de mamă și de morți”.