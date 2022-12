Protest la Timișoara. Personalul din şcoli şi-a strigat nemulţumirea: „Cum să trăiești cu 2.000 de lei?“ FOTO

Sindicatul „Paul Popescu Neveanu” a pichetat Palatul Administrativ din Timișoara, solicitând plata unor sporuri ce au fost tăiate în urmă cu 12 ani. Oamenii spun că nu mai pot să trăiască cu un salariu de 2.000 de lei.

Protestatarii care s-au adunat, joi, 15 decembrie, în fața Prefecturii Timiș, spun că din salariul de aproximativ 2.000 de lei, pe care îl primesc, nu mai pot să trăiască, în condițiile în care prețurile la alimentele de bază cu crescut și de cinci ori.

„Am organizat o pichetare la nivel național, în cascadă, pe județe. Obiectivele sunt obținerea sporurilor pentru personalul nedidactic și pentru cel auxiliar. De 12 ani aceste sporuri nu se oferă. Sportul de diregenție, sporul de conducere, sporul pentru condiții vătămătoare, toate aceste sporuri s-au tăiat acum 12 ani, dintr-un condei, pe vremea premierului Boc. Sperăm să le recuperăm. Puterea e cumpărare e foarte mică, au crescut prețurile. Nu se poate trăi din 2.000 de lei. Nu e momentul să începem să cântăm colinde”, a spus Radu Bilavu, președintele Sindicatului Preuniversitar “Paul Popescu Neveanu”.

„Salariile sunt prea mici. Nu ne descurcăm. Suntem la limita de subzistență. Mediul de lucru e așa cum e, dorim să ne facem auziți”, a spus unul din protestatari.

„Am ieșit și eu să protestez, pentru că nu sunt mulțumită de salariul pe care îl iau. La munca despusă cu copiii, sunt niște drepturi pe care ar trebui să le obținem și noi. Să putem trăi cât de cât decent. Am 2.000 de lei și mai ales dacă ai familie și un copilaș, e greu”, a spus o altă persoană.

La protestul din Timișoara au participat în jur de 50 de persoane care au avut asupra lor pancarte, iar membrii sindicatului au înmânat prefectului de Timiș o petiție cu toate revendicările.

„Am ieșit de nevoie. Nimeni nu iese să protesteze de plăcere. În zona de inflație de 17,2 la sută, avem personalul nedidactic și auxiliar are același salariu de ani de zile. Vorbim de personalul care deservește domeniul administrative într-o școală. De la secretare, portari, până la femeie de service. Din 2008, de la stimatul Boc, oamenii aceștia, chiar dacă au lucrat, nu pot fi plătiți. Li se dă liber. Dar când să-și ia liber, când el are de două-trei ori mai mare norma decât în fișa postului. Nu se poate! Suntem aici și încercăm. Este o încercare civilizată de a ne face cunoscute revendicările și să se ajungă la un consens. Deși, nu știu dacă se va realiza vreodată în țara asta”, a explicat unul din directorii prezenți la miting.