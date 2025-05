Fiica șefului unei platforme de criptomonede a fost la un pas să fie răpită de pe o stradă din Paris marți dimineață, 13 mai.

Femeia, care mergea cu partenerul și copilul lor pe o stradă din Arondisementul 11 al Parisului, a fost atacată de mai mulți indivizi mascați. Bărbații au încercat să o forțeze pe femeie și pe copilul ei mic să intre într-o dubă albă, după ce l-au lovit pe tatăl copilului, care a încercat să intervină, scrie Euronews.

Imagini filmate de un martor din apartamentul său arată, de asemenea, cum femeia – despre care se crede că este fiica unui director de top din domeniul cripto – apucă un pistol aparținând atacatorilor înainte să-l arunce.

În înregistrare, în timp ce este bătut, soțul ei pare să strige: „Ajutor! E însărcinată!”

Țipetele victimelor au atras în cele din urmă atenția trecătorilor, ceea ce i-a determinat pe atacatori să fugă cu duba.

Într-o înregistrare video a atacului se pot vedea trecători sosind la fața locului gata să ajute, în timp ce agresorii se grăbesc să scape. Unul dintre martori a aruncat disperat cu un extinctor roșu în direcția bărbaților mascați.

Vehiculul a fost ulterior abandonat pe o stradă din apropiere, potrivit Le Parisien. Publicația a mai relatat că un copil, care nu apare în imagini, avea gaz lacrimogen în ochi.

După ce au eșuat în tentativa lor de răpire, atacatorii au fugit cu mașina.

Un martor, Jean-Jacques, în vârstă de 61 de ani, a declarat: „Am auzit țipete, așa că am ieșit afară. Am văzut bărbați cu cagule și înarmați fugind, iar când m-am întors, am văzut un bărbat cu capul plin de sânge, zăcea pe jos. Era sânge peste tot”.

Un alt martor, un muncitor local, a sugerat că reacția oamenilor i-a determinat pe atacatori să fugă, adăugând: „Erau mulți oameni la ferestre. Unii filmau scena. Mulți strigau să se cheme poliția.”

Poliția investighează tentativa de răpire, dar nu are deocamdată nicio pistă.

În ultima vreme, mai mulți șefi a unor diferite platforme de criptomonede și familiile lor au fost răpite sau au reușit să scape de tentativele de răpire.

În mai, tatăl unui șef din domeniul criptomonedelor a petrecut trei zile în captivitate, după ce a fost răpit în timp ce își plimba câinele în arondismentul 14 din Paris.

Răpitorii săi au cerut o răscumpărare de mai multe milioane de euro în schimbul eliberării sale, trimițând fiului său o înregistrare video cu degetul mutilat al tatălui, potrivit radiodifuzorului francez Franceinfo.

Între timp, în ianuarie, David Balland, în vârstă de 36 de ani, cofondator al companiei franceze de criptografie Ledger, și partenerul său au fost răpiți din casa lor din mica comună Méreau, situată în centrul-nordul Franței.

Co-fondatorul Ledger, Eric Larchevêque, a dat alarma după ce a primit o înregistrare video cu degetul tăiat al lui Balland, însoțită de o cerere de răscumpărare în criptomonede.

De asemenea, personalități din domeniul criptomonedelor și rudele acestora s-ar fi confruntat recent cu tentative de răpire în Spania și Belgia.