Primăria Timișoara, executată pentru 5,6 milioane de lei. „E gunoiul băgat sub preș de administrația Robu”

Serviciul de colectare creanțe al Administației Fondului de Mediu l-a informat în 9 martie 2023 pe primarul Timișoarei Dominic Fritz că va demara procedurile de executare silită pentru o datorie de 5,6 milioane de lei, cu scadența în decembrie 2022.

În 15 iunie 2022 Administația Fondului de Mediu (AFM) a permis Primăriei Timișoara să plătească eșalonat datoria de 5.639.094 lei, dar pentru că municipalitatea nu a respectat condițiile de menținere a valabilității eșalonării, înțelegerea a expirat pe 3 martie 2023. Suma reprezintă obligațiile restante la Fondul de Mediu gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Dominic Fritz spune că trebuie să plătească ”pentru gunoiul băgat sub preș la propriu de administrația Robu în perioada 2016-2020”

„Așa cum am anunțat din luna februarie a anului trecut, Primăria Municipiului Timișoara este obligată să plătească AFM suma de 5,6 milioane de lei (4,2 milioane de lei plus penalități), pentru gunoiul băgat sub preș la propriu de administrația Robu în perioada 2016-2020. Mai exact, în perioada amintită, administrația Robu a declarat că a valorificat prin reciclare cantități mult mai mari de deșeuri decât o făcuse în realitate, dar și că ar fi depozitat cantități mult mai mici de deșeuri decât în realitate. Prin urmare, pentru a diminua impactul asupra bugetului local, actuala administrație a reușit să eșaloneze penalitățile impuse de AFM, plătind începând cu luna iulie a anului trecut tranșe egale de câte 470.000 de lei lunar pentru a stinge această datorie. Până în prezent, toate obligațiile Primăriei Municipiului Timișoara către AFM au fost achitate și suntem convinși că eșalonarea va fi menținută. Mai menționăm că Primăria Municipiului Timișoara nu a fost și nici nu este executată silit, plătind la timp toate obligațiile de plată pentru datoriile făcute de fosta administrație, nu doar către AFM, ci și alte instituții și companii, chiar dacă efortul bugetar pe care orașul îl face lună de lună este unul semnificativ”, a transmis Dominic Fritz.