Cum a rămas o familie de români fără 3.000 de euro în vacanța din Halkidiki „Vor să mușamalizeze cazul”

O familie de români a trăit o experiență de coșmar în prima sa vacanță în Grecia, petrecută în spectaculoasa destinație Halkidiki. După ce au rămas fără bani și bijuterii, turiștii au ajuns la o concluzie amară - „bănuim că hoții se cunosc cu proprietarul sau administratorul” - și cred că poliția vrea să mușamalizeze cazul.

„Sunt pentru prima oară în Grecia și ultima... Aceasta e poza cu hoțul care ne-au furat 3000 euro în cash și aur, iar poza nu e blurată, ci de la camera de supraveghere de la unitatea de cazare! Vă scriu în ideea de a preveni asemenea cazuri!” așa își începe românul Răzvan Mihăiță Ciuchi relatarea pe pagina de Facebook a grupului Forum Grecia.

am crezut că sau jucat copiii și sunt căzuți pe undeva în casă!

„Am constatat că lipsesc 100 euro lasă-ți pe masă din living”

Tristul povestește că și-a rezervat cazare pe Booking în renumita stațiune din Grecia.

Problemele au început pe 13 iunie 2025:

„În jurul orei 13.00 am plecat la plajă împreună cu soția, mama mea, sora mea și soțul ei și cei 4 copii! În jurul orei 19.00 atunci când ne-am întors de la plajă în zona casei era administratorul ( cel care ne-a dat cheia când am făcut check-in motivând că este în zona pentru a ne informa că nu este apă în zona! Într-adevăr nu era apă! În momentul în care am întrat în curte casei am constatat că a dispărut camera de supraveghere! Am crezut că a luat-o administratorul pentru a ne oferi intimitate! Două ore mai târziu, am constatat că lipsesc 100 euro lasă-ți pe masă din living, dar în acel moment am crezut că sau jucat copiii și sunt căzuți pe undeva în casă!”

„A văzut o persoană cu masca pe față”

Românul povestește că a plecat la restaurant iar acolo mama sa „a constatat că îi lipsesc din portofel 1250 euro și 400 Ron”

„Geanta și portofelul ei ramăseseră în casă atunci când am fost la plajă! Atunci am realizat că am fost victima unui jaf! Am plecat direct la poliție pentru a raporta, în timp ce sora și soția au mers la casă pentru a evalua dacă mai lipsește ceva! Au mai dispărut 250 euro din portofelul soției și verighetă de aur a surorii mele! Toate acestea au fost raportate poliției , împreună cu faptul că hoțul a intrat în casă cu cheie, deoarece nu a spart absolut nimic! În tot acest timp, cheia a fost tot timpul la noi! A doua a zi am discutat cu vecina de lângă casă și am întrebat-o dacă a văzut ceva suspect ieri, iar răspunsul a fost că d , a văzut o persoană cu masca pe față!”, povestește românul.

„Bănuim că hoții se cunosc cu proprietarul sau administratorul acestei case”

Bărbatul precizează că a raportat toate aceste constatări poliției:

„Am solicitat o copie a celor declarate poliției, un număr se înregistrare al plângerii, orice , iar polițiștii ne-au spus că în maxim 10 zile vom un raport pe email. Noi bănuim că hoții se cunosc cu proprietarul sau administratorul acestei case pentru că nu au stricat nimic din casă și nu au forțat ușa sau geamul, ba chiar mai mult au avut cheie! Poliția din Kallikrateia îmi da senzația că vor să mușamalizeze cazul, deoarece nici măcar nu sau deranjat să vină la proprietate să analizeze zona, să discute cu vecinii să vadă dacă au observat ceva! Absolut nimic doar ne-au luat o declarație!”

„Răspunsul a fost un mare NU!”

Răzvan Mihăiță Ciuchi spune că după trei zile a mers la poliție pentru na se interesa cum merg investigațiile în cazul furturilor raportate de el.

„Am întrebat dacă au vreo pistă , ceva, o suspiciune iar răspunsul a fost un mare NU!”.

Amintim că, în urmă cu doi ani, o turistă româncă a povestit pe un grup de Facebook, cum a fost jefuită în timp ce se afla în Grecia.