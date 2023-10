Otelec, satul-port de pe Bega. Este ultima oprire din Timiș înainte de Serbia FOTO

Otelec este ultima localitate din județul Timiș înainte de frontiera cu Serbia. În 1930 avea port pe Bega, unde ancorau vapoare de pasageri şi de marfă. Aproape 70 de ani, frontiera de apă a fost închisă. Acum revin, însă, vremurile bune.

Situat la granița de vest a țării, în imediata apropiere a frontierei cu Serbia și Ungaria, Otelec se numără, mai nou, printre destinațiile privilegiate ale Banatului, unde poți ajunge călătorind cu barca, bicicleta sau cu mașina. Tren nu mai există de câțiva ani. Legată mereu de râul Bega, localitatea visează din nou să își valorifice potențialul și în cadru internațional: în primul rând, două zile pe lună se deschide frontiera româno-sârbă care trece pe digul Begăi, în dreptul Otelecului.

Deocamdată, până la construirea punctului de frontieră, doar atât. În al doilea rând, mult așteptata redeschidere a navigației internaționale pe Bega: până acum, vara asta, s-a întâmplat de două ori să treacă vapoare din România în Serbia.

În mai 2023, „Vulpea“ a devenit prima ambarcațiune care a trecut frontiera româno-sârbă pe Bega, după aproape șapte decenii, în cadrul proiectului Circumeuropa.

Se poate naviga între cele două țări după refacerea completă a nodului hidrotehnic de la Sânmihaiu Român și repararea ecluzei de la Utvin, de la noi, iar sârbii au avut de reparat ecluzele de la Srbski Itebej şi Klek, totul fiind realizat printr-o finanțare europeană pe program transfrontalier România-Serbia.

Bega a prins din nou viață

În așteptarea construirii punctului de trecere a frontierei, deocamdată se poate trece granița pe apă cu diverse ocazii. Așa se face că următoarea deschidere a frontierei a fost în weekendul 23-24 septembrie 2023, în cadrul proiectului Ecluze pe Bega.

Vaporul „Pelican“ a plecat de la Timișoara, s-a oprit peste noapte în fostul port Otelec – ultima localitate înainte de graniță, iar apoi a trecut la sârbi. S-a întors la Timișoara cu opt ambarcațiuni din Serbia. A fost o atmosferă specială: Bega a prins din nou viață. Ne-a arătat cum ar fi atmosfera dacă s-ar redeschide definitiv frontiera pe apă, de cum s-ar înnoda legătura dintre români și sârbi și pe apă, Bega având un uriaș potențial turistic și economic.

Timișoara-Otelec-Serbia, pe apă

În 1930, Otelec avea port pe Bega, unde ancorau vapoare de pasageri şi de marfă. Exista cursă fluvială regulată, o dată pe zi, până la Timișoara și înapoi. Zeci de mii de pasageri foloseau anual transportul pe Bega, pentru treburile zilnice sau pentru agrement.

În data de 29 martie 1957 este consemnată ultima trecere a unui vas de pasageri din Iugoslavia în România. S-a întrerupt odată cu ruperea relațiilor cu Iugoslavia lui Iosip Broz Tito, iar navigația internațională a dispărut vreme de aproape 70 de ani, odată cu ea o întreagă filosofie a vieții. Au dispărut de pe Bega, încet-încet, vapoarele, ambarcațiunile, bărcile de toate felurile. Însă, transportul de mărfuri și pasageri a continuat între Timișoara și Otelec, în ultima perioadă în ritm scăzut, până în anul 1988. Ulterior, singurul tronson navigabil a fost cel între Timișoara și ecluza de la Sânmihaiul Român, datorită faptului că ecluza a fost pusă pe uscat.

Vechiul port Otelec

Din vechiul port nu a mai rămas nimic, se mai văd doar câțiva țăruși la mal. Doar că acum se visează din nou cu ochii deschiși. Zona a fost redenumită Port și există un plan urbanistic general, pentru refacerea ei. Deocamdată s-a amenajat doar un mic ponton.

„În anii ’50-’60 s-au pus gratii inclusiv în apă, nu puteau trece granița nici măcar scafandrii. Sunt multe povești emoționante. Am întâlnit un domn în vârstă din Serbia, jurnalist, care își amintea de vremurile în care venea la noi cu vaporul. Exista Căpitănia Portului Otelec, singurul din județ, pentru că aici se făcea intrarea în țară, se făceau transport de mărfuri, transport de persoane. A rămas proaspăt în memoria oamenilor. La Otelec exista un important centru de legume-fructe, se cultiva mentă, oamenii aveau activitate mai multă ca astăzi. Există un PUG aprobat de Consiliul Local, s-a depus și un proiect transfrontalier pentru refacerea portului, pentru amenajarea unui parc turistic, cu un observator de păsări, totul pe energie verde. E un proiect cu partenerii sârbi. Am trecut de primul pas, sperăm să obținem finanțare și să dezvoltăm zona care poartă denumirea de port și unde am amenajat acum un ponton. Nu arată astăzi ca un port, dar are potențial și spre asta ne îndreptăm“, a spus Silvia Fechete, primarul comunei Otelec.

Pista de pe dig, raiul bicicliștilor

Dacă vapoarele ajung încă rar la Otelec, bicicliștii sunt mulți. Pista de pe digul Begăi, realizată printr-un proiect tranfrontalier România-Serbia, poate fi utilizată pe distanța Timișoara-Otelec de aproape șase ani. Și e chiar una dintre preferatele iubitorilor de cicloturism. Deocamdată în și din Serbia se poate trece doar în ultimul weekend din lună.

„De câteva luni, de la sărbătoarea noastră Picnic în pustă, din luna august, încercăm să însuflețim Otelecul, să-i dăm viață prin evenimentele organizate. Am pus semne spre această zonă a portului, să fie mai ușor pentru bicicliști. În august s-a oprit un grup internațional, erau peste 20 de bicicliști, erau din toată lumea, din Germania, Austria, Franța, Australia. Ei s-au unit undeva prin Austria și de acolo au pedalat. Ne-au găsit pe internet și s-au oprit la noi. Le-am oferit o cazare modestă, așa cum s-a putut, la noi în sat. Dar au plecat profund impresionați. Încercăm să atragem cât mai multă lume. Nu suntem pregătiți 100%, dar nici nu vom aștepta să treacă patru-cinci ani până punem totul la punct. Cu ce avem noi astăzi îi primim cu brațele noastre. E o zonă frumoasă, poți merge pe pista de biciclete în Serbia. Bega este inimaginabil de frumoasă, merită o plimbare. E o metodă bună de a te relaxa“, a mai declarat Silvia Fechete.

Petrecere câmpenească

La oprirea legendarului vapor timișorean „Pelican“, în cadrul proiectului Ecluze pe Bega, a fost sărbătoare în vechiul port Otelec. Localnicii au organizat un veritabil târg, au venit cu produse din gospodăria proprie, cu gulaș, și nu a lipsit nici tradiționalul Kürtőskalács.

„A fost un weekend istoric, cu mare semnificație pentru comuna Otelec, mai ales că a prins din nou viață vechiul port, singurul port din județ în afară de Timișoara. A fost o seară minunată, pentru că cei de pe «Pelican», în drumul spre Serbia, au ales să înnopteze la noi și lucrul ăsta ne-a bucurat. Am făcut din această oprire a lor un soi de sărbătoare pentru cetățenii comunei noastre. Cu foc de tabără, cu gulaș, cu Kürtőskalács, până la urmă în această zonă a portului dorim să dezvoltăm, printre altele, un turism gastronomic. Avem etnia maghiară aici, este avantajul nostru, au tradiții extraordinare și vrem să le perpetuăm“ , a mai spus Fechete.

Momentan, nu există locuri de cazare, însă există un spațiu al primăriei care are cinci-șase paturi. „Am avut la un moment dat un grup de 150 de copii, corul de la Vlăhița, care și-au găsit fiecare gazde. Cetățenii din sat au luat cinci-zece dintre oaspeții noștri și i-au cazat. Sunt foarte deschiși și asta mă bucură. Otelecul este pregătit cu ceea ce are. Sunt două proiecte private pentru construirea unor pensiuni. Abia așteptăm să fie gata“, a completat Silvia Fechete.

Multiculturalism la Otelec

Comuna Otelec, care cuprinde satele Otelec și Iohanisfeld, se află la 45 de kilometri de Timișoara, pe șosea, și are în prezent 1.800 de locuitori. Majoritarea celor din Otelec sunt etnici maghiari, astfel că se bucură din plin de beneficiile multiculturalității Banatului. Legăturile vii, menținute de apropierea geografică cu cele două țări vecine, și implicarea comunității locale reprezintă astăzi punctul de pornire al unui demers care își propune să transforme comuna Otelec într-o importantă destinație de turism cultural durabil în anii ce vin. Iar Bega joacă aici rolul principal.

O altă destinație turistică din Otelec este școala veche, transformată, în 2022, într-un muzeu comunal şi centru cultural. Clădirea, cea mai veche din localitate, aparţine Bisericii Romano-Catolice, iar în loc să o vândă, parohia a preferat să o lase comunităţii.