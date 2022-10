Legenda Casei H din Timișoara, unul din cele mai spectaculoase proiecte arhitecturale din țară

Casa H este un imobil din Timișoara, unicat în România, unul din cele mai spectaculoase proiecte arhitecturale din țară. După ce a câștigat numeroase premii de arhitectură și i-a cucerit pe vizitatorii care i-au trecut pragul, casa a ajuns și vedetă de film.







Documentarul “Legenda Casei H” marchează debutul unui proiect amplu intitulat „Timișoara. Harta secretă: oameni și locuri”, în care scriitoarea Adriana Babeţi și echipa ei explorează istoriile uitate, neștiute, dar impresionante ale Timișoarei și îi aduce în atenția publicului pe unii dintre oamenii deosebiți ai locului.





→ Imaginea 1/13: Casa H FOTO Felix Goldstein și Josef Kiraly

“Legenda Casei H” dezvăluie povestea unei case unice din Timișoara, unul din cele mai spectaculoase proiecte arhitecturale din România.

„Chestia cea mai tare este că această casă nu poate fi descrisă. Toți care au văzut-o au spus wow, ah, oh...numai exclamații, fără să poată spună unde intră, unde coboară, ce vede. Nici filmul nu poate să o cuprindă în tot spectacolul pe care această casă o descrie. E o casă unicat. Îi sunt foarte recunoscătoare acestei case. Nu e numai o educație estetică, de arhitectură, e și o educație care are în vedere o dimensiune adânc umană. Despre cum o construcție te poate salva, cum să faci o echipă”, a spus Adriana Babeți.





„Casa e povestea refacerii mele după un accident de mașină”

Casa H, imobilul unicat din Timișoara a fost comandată și aparține familiei Herczeg. Delia și Andrei Herczeg au început proiectul în 1997 și lucrările au durat trei ani, fără să se gândească la faptul că arhitectura casei va ajunge în expoziții și va fi premiată nu o dată.

Casa are însă și o poveste mai puțin fericită. Andrei Herczeg, care deja avea o afacere în domeniul construcțiilor, a suferit un grav accident de mașină. În urma fracturării coloanei, Andrei Herczeg a rămas paralizat, iar medicii i-au dat șanse mici de supraviețuire. Refacerea lui se leagă, însă, de acei ani de construcție a casei.





Îi place să creadă că implicarea și munca la această casă l-au ținut în viață.

„Casa e povestea refacerii mele după un accident de mașină. Ne-am dedicat acei ani realizării casei, pentru că nu puteam să fac altceva pe linie profesională. Încurajați și îndrumați de arhitectul Radu Mihăilescu, am reușit să facem o operă de referință pentru arhitectură. Nu știam atunci că facem asta. Efectiv am făcut-o din pasiune. E o casă familială, normală, dar cu detalii elaborate și bine făcute. Casa a fost foarte promovată de arhitectul Șerban Sturza, la vremea aceea. A fost plimbată la expoziții, a fost la Bienala de Arhitectură de la București unde a luat marele premiu, a fost la o serie de saloane de arhitectură, a fost expusă la Veneția, la Salonic, la New York. A devenit o casă celebră”, a spus Andrei Herczeg.





„Este o casă făcută de un geniu al arhitecturii românești”

Deși e greu de încadrat într-un concept de arhitectură, iar vizitatorilor le este dificil să explice cum arată casă, l-am rugat pe Andrei Herczeg să mai dezvăluie câteva din secretele care fac Casa H specială.

„Specială este dedicarea cu care am făcut casa, începând cu arhitectul, noi, familia, muncitorii care au lucrat. Este o casă făcută de un geniu al arhitecturii românești. Noi am respectat detaliile pe care el le-a propus. E greu de definit imobilul. E o casă care curge, se întrerupe ici-colo, când te învârți prin casă nu mai ști să ieși din ea. Are și subsol, undeva e mai jos, undeva e mai sus, are și mansardă, nu e o linie foarte clară”, a adăugat Andrei Herczeg.





„A fost o provocare”

“Vinovat” de proiectul Casei H este arhitectul Radu Mihăilescu, cel care a semnat și proiectul Iulius Mall-ul din Calea Aradului, dar și cel care a creat și conceptul centrului comercial și de birouri Palas Iași. La acea vreme, anii 90, Casa H era de-abia a doua casă de locuit din portofoliul lui Mihăilescu.

„În niciun caz nu m-am gândit la început că va deveni vedetă această casă. Și pe mine mă surprinde faptul că e viabilă și după 25 de ani. S-a născut din colaborarea cu familia Herczeg, care a fost foarte permisivă. Am avut norocul cu un beneficiar foarte deschis, dispus să riște. A fost o provocare și în niciun caz nu a fost un experiment de dragul experimentului”, a declarat Radu Mihăilescu.

Totul a început de la o casă existentă

Casa H are o arhitectură contemporană, dar nu poate fi inclusă într-un stil anume. Toată povestea a început de la o casă veche, tipică periferiei timișorene, construită exclusiv la parter, cu două camere mari la stradă și funcțiuni servante spre curte. Casa era nelocuită de câțiva ani, fiind folosită ca atelier de croitorie.

„Am plecat de la o casă obișnuită existentă care avea două camere la stradă și o bucătărie. Era clar că grădina era ancora proiectului. Am păstrat casa de la stradă și extinderea am făcut-o în partea din spate. Extinderea se referea la o cameră de zi, o bucătărie, un garaj dublu, dormitor, baie. Din casa existentă am realizat o bibliotecă, iar la mansardă am amenajat o cameră a copilului. Practic este o casă care are două dormitoare principale, o cameră de oaspeți, o bibliotecă și living”, a explicat arhitectul Radu Mihăilescu.







Casa H e o casă de locuit, dar este și o veritabilă galerie de artă.

→ Imaginea 1/13: Casa H FOTO Andrei Herczeg13 jpg

Cine este Andrei Herczeg

Andrei Herczeg (62 de ani) a absolvit liceul C.D.Loga din Timișoara (1979), și Facultatea de Electronică si Telecomunicații din Timișoara (1985). A lucrat ca inginer în service de electronică industrială, iar prima inițiativă privată a avut-o în 1990: o fabrică de bere. Din 1991 și până azi activează în domeniul construcțiilor și materialelor de construcții, având și o fabrică de betoane în Timișoara.







În 2009, a deschis Enoteca de Savoya, o afacere creată din pasiunea pentru vin.

Andrei Herczeg este unul din cei mai importanți mecena din Timișoara.

Următorul film din ciclul „Timișoara. Harta secretă: oameni și locuri”, gândit de scriitoarea Adriana Babeţi, are ca temă istoria cafelei și cafenelelor din oraș, de la 1560 până astăzi. Documentarul este aproape gata și va aduce multe surprize.