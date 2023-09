Fenomenul Lepa Brena. Diva din Balcani a cântat la Timișoara după aproape 40 ani de la megaconcertul din 1984 VIDEO FOTO

Peste 15.000 de spectatori s-au adunat sâmbătă seara, 16 septembrie 2023, în parcarea UBC 0 de la Iulius Town din Timișoara, la concertul susținut de faimoasa cântăreață bosniacă Lepa Brena. Evenimentul a făcut parte din programul Timișoara-Capitala Culturală a Europei 2023.

Lepa Brena, numită „Diva din Balcani”, a declanșat nostalgia în rândul bănățenilor, pentru care muzica ei reprezenta libertate pe vremea comunismului.

Mulți dintre cei care au fost prezenți sâmbătă seara, la Iulius Town, au fost și la acel memorabil concert susținut de faimoasa cântăreață a Iugoslaviei, Lepa Brena, la 10 august 1984, pe stadionul 1 Mai din Timișoara. Atunci au fost vreo 60.000 de oameni pe arena bănățeană, fiind cel mai mare concert susținut de un artist din străinătate în epoca lui Ceaușescu. Ca să fie văzută de aproape de toată lumea, Lepa Brena a fost plimbată în nacela unei macarale pe tot stadionul.

Acum, Lepa Brena a poposit într-un oraș complet diferit.

„Mulțumesc Timișoarei și organizatorilor că m-au chemat. Sunt atât de mândră să cânt în Capitala Culturală a Europei. Bineînțeles că mă gândesc la cum a fost în anii '80 și cum e azi. Atunci eram foarte tânără, nu înțelegeam politică. Sunt cântăreață și treaba mea e să cânt. E complet diferit. Înainte de concert m-am plimbat prin Timișoara, arată foarte bine, am văzut un oraș frumos, un oraș european, internațional. Pot să spun că există mari diferențe între cum arăta orașul atunci când am cântat pe stadion și cum arată acum. Cel mai frumos lucru din ultimii ani este acela că ne-am cucerit libertatea. Libertatea de a merge la concerte și libertatea în general. Am pregătit un program special pentru această seară care cuprinde cele mai bune hituri lansate în ultimele decenii”, a declarat Lepa Brena presei locale înaintea concertului.

Arc peste generații

La concertul de la Iulius Town au fost și mulți tineri și foarte tineri, născuți după Revoluția din 1989, care n-ar putea înțelege prin ce au trecut părinții lor în comunism. Dar au auzit multe povești. La concert au venit și mulți sârbi bănățeni care nu aveau cum să rateze ocazia să cânte pe limba lor piese mai vechi sau mai noi ale Lepei Brena.

Alții, deși n-au ascultat în viața lor o melodie de-a Lepei Brena, au venit pentru că au auzit că vorba de o legendă a Balcanilor, a fostei Iugoslavia. Să nu uităm că a fost un concert cu intrare liberă. Așa se face că în zona UBC 0 s-au strâns în jur de 15.000 de persoane, conform Jandarmeriei. Parcarea a fost plină. Nici nu se mai putea intra, nici înainta. S-a format un ciorchine de oameni pe tot accesul spre Iulius Garden, trotuarele de peste drum erau și ele pline, chiar dacă abia că se vedea scena. De auzit, s-a auzit bine. Din unele comentarii de pe Facebook, s-ar fi auzit bine și în localitatea periurbană Dumbrăvița.

La un moment dat, Poliția a fost nevoită să închidă o bandă de circulație, pentru siguranța spectatorilor, efectiv nu mai era loc.

Lepa Brena a fost prezentată de vedeta TV Dan Negru, timișorean de origine.

„Să știi că m-a atras să vin la Lepa Brena, pentru ce a însemnat ea pentru această zonă. Pentru mine Lepa Brena însemna libertate în anii '80. Eram adolescent în '84, când ea a cântat pe stadion, la Timișoara, dar ascultam și Bijelo Dugme, Bajaga, Riblija Corba, am crescut cu muzica sârbească. Asta însemna libertatea pentru noi. Sigur, aceste nume nu spun nimic la Iași sau București”, spunea Dan Negru într-un interviu pentru Adevărul.

Cu lacrimi în ochi

Lepa Brena (se traduce prin „Frumoasa Brena”), ajunsă la 62 de ani, era în formă mare. A urcat pe scenă la fel de elegantă ca de fiecare dată. A cântat mai bine de două ore, alături de trupa ei Slatki Greh. Într-un final, și concertul trebuia să se termine. Iar Lepa Brena și-a luat rămas bun cu ochii în lacrimi.

„Vă mulțumesc atât de mult! Trebuie să vă spun că acest concert, că această muzică pe care o cânt în fața voastră, îmi amintesc de 1984 când am fost aici pe stadion. Am fost atât de tânără atunci, nu înțelegeam nimic. Dar după atât de mulți ani, înțeleg totul! Sunt foarte bucuroasă că mă aflu aici. Sunt atât de fericită și în această seară vă dau toată inima mea, toată energia mea, toată prietenia mea. Te iubesc, Timișoara! Te iubesc, România!”, a spus Lepa Brena.

Sonorități care prind ușor și la români

Fahreta Jivoinovici, după numele ei de buletin, s-a născut într-o familie de musulmani, la Brcko, în Bosnia-Herzegovina, la 20 octombrie 1960. Din 1991 este căsătorită cu fostul jucător de tenis Slobodan Jivoinovici. A fost printre primii care au combinat muzica populară iugoslavă tradițională cu cea modernă, pop. De la debutul ei din 1982, Lepa Brena a vândut în jur de 40 de milioane de discuri.

„Genul de muzică abordat de Lepa Brena a fost în anii '80 ceva nou și pentru Iugoslavia. A prins din ce în ce mai bine și în Banat, nu și în restul țării. Influența muzicii disco-folk din fosta Iugoslavie a fost covârșitoare pentru dezvoltarea, sau mai exact pentru involuția muzicii românești de mai târziu. Multe dintre manele de astăzi sunt piese sârbești, iugoslave mai bine zis, cărora li s-a aplicat un text românesc... Lepa Brena este bosniacă. Ea vine dintr-un spațiu multicultural, unde au trăit mulți musulmani. Ea se numește Fahreta, tatăl ei este Abid, mama Ifeta, sora Facheta, iar fratele Faruk. Asta mă duce cu gândul la anumite influențe. Această muzică o găsim și în Bulgaria, Grecia sau Turcia. Este de sorginte asiatică venită prin intermediul ocupărilor otomane, care a existat în peninsula balcanică și în anumite părți din actuala Românie. După ce sute de ani auzi un anumit sunet, o anumită ritmicitate, muzicalitate, ea intră în genomul populației respective. A fost ușor să prindă și la populația română”, a explicat Bogdan Puriș, cunoscutul critic muzical și realizator radio timișorean.

Concertul Lepa Brena la Timisoara a fost organizat de Fundația Academică Culturală Timișoara, fiind parte din Programul cultural-național Timișoara – Capitala Europeană a Culturii 2023, prin Programul Light Over Border.

→ Imaginea 1/12: Lepa Brena la Timișoara FOTO Ștefan Both

Duminică seară, 17 septembrie 2023, tot în parcarea de la UBC 0 va fi un eveniment marca Flight Festival. Începând cu ora 19.30, DJ Kuky va fi la butoane. Apoi de la ora 20.30 urmează ucraineanca Jamala, câștigătoarea Eurovision 2016. Seara se va încheia cu Argatu, care va urca pe scenă de la ora 21.30.