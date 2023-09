Dan Negru: „Poți fi cetățean fără să ai intenții politice și mârșave”. Cine i-a propus să candideze la Primăria Timișoara

Timișoreanul Dan Negru și-a luat rolul de activist civic pe rețelele de socializare. Nu-i scapă nicio ocazia să atragă atenția când ceva nu merge bine în societate, în locurile prin care trece, fie și în Timișoara natală. Într-un interviu pentru „Adevărul”, Negru își dezvăluie și o altă față

Vedeta de televiziune Dan Negru, care a revenit pe micile ecrane cu „Jocul cuvintelor”, la Kanal D, a dezvăluit într-un interviu pentru „Adevărul” ce proiecte are, dar și cine i-a propus să candideze la Primăria Timișoara.

Adevărul: Ești moderatorul unui show de televiziune inteligent, „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, la Kanal D, dar lumea nu a uitat când promovai “Mama natură” și alți “deștepți”, care făceau atunci audiență. Cum e cu această schimbare?

Dan Negru: Eu cred că piața de televiziune s-a schimbat. Am prins această piață din plin în ultimii 25 de ani făcând cele mai urmărite showuri. Mă onorează titlul de “Regele audiențelor”. Am făcut foarte multe, de la farse, la blonde, de la Next Star cu copiii, la Revelioane. Am trecut prin toate. Cred că trebuie să evoluăm și noi. Nu mai merge cu “Mama natură”. Funcționa în anii 2000, pentru că nu exista internet. “Jocul cuvintelor” e lecția. Mulți spun că românii sunt proști! Uitați-vă la audiențele acestui show...Legat de cei care mă critică, și tâlharul de pe Cruce s-a schimbat pe final. Niciodată nu m-am dezis de “copiii” mei, sunt mândru. La revelioane nu puteam aduce Filarmonica George Enescu. Problema e că oamenii vedeau doar maneliștii, dar au fost Florin Piersic, Dorel Vișan, Radu Beligan, Gheorghe Zamfir, toți oamenii mari.

În lumea civilizată a televiziunii revelionul nici nu există. Crezi că în scurt timp renunțăm și noi?

Austriecii, nemții, francezii sau englezi nu au program de revelion la televizor. Așa este. Românii au programe de revelion dintr-o tradiție de dinainte de 89, când în timpul anului se termina programul la zece seara. În ultimii ani nu mai produce bani showul de revelion. E o gaură la buget. Publicul cu bani, smart, nu mai stă acasă la televizor de revelion. Revelioanele nu au fost doborâte de internet. Lumea merge, iese, pleacă din țară, la restaurant, în Maramureș... Așa ceva acum 22 de ani nu exista, era singura opțiune „Revelionul lui Negru”. În ultimii ani, funcționează doar din orgoliile televiziunilor, nu mai e un business. Piața va renunța la revelionale de la TV.

„Au fost multe partide care mi-au propus candidatura”

Pe social media lumea poate vedea un alt Dan Negru. Ți-ai luat în serios rolul de influencer?

Rețelele de socializare îți permit să-ți arăți propriile idei. Înainte, eu, dacă aveam o idee, trebuia să treacă prin mai multe filtre, cenzuri. Nu mai e problema asta. Social media îți dă posibilitatea să scrii ce vrei, unde vrei, fără filtre. Eu am o dezamăgire față de unii colegi care postează cum stau la cafeluțe, având sute de mii de followeri, în loc să se folosească de notorietate pentru a repara lucrurile din țara asta. Și se poate. Eu am schimbat o plăcuță ruginită în Timișoara, cu numele lui Johhny Weissmuller, am tuns iarba în Timișoara după postările mele.

Cu toate astea, nu faci politică pe Facebook...

Nu am făcut parti pris niciunui partid niciodată. Chiar dacă am lucrat ani de zile la o televiziune care avea un partid. N-am făcut politică. Nu mă interesează politica. Poți să fii un bun cetățean fără să ai vreo aplecare politică.

Cu toate astea, la Timișoara de mai mulți ani se vorbește despre o candidatură a ta la fotoliul de primar al urbei. Ce e adevărat din asta?

Recunosc, au fost multe partide care mi-au propus candidatura. Inclusiv fostul meu patron, domnul Dan Voiculescu, acum câteva luni m-a sunat și mi-a zis că vrea să mă propună candidat la primăria din Timișoara. Dar au mai fost și alte partide mari, puternice, cele mai mari, care mi-au propus candidatura. De fiecare dată când venea oferta, credeam că sunt la camera ascunsă. Credeam că mă filmează cu camera ascunsă. Ce să caut la primărie? Nici nu știu de unde curge apa. N-aș ști nimic. Și m-a îngrijorat că se merge atât de jos. Nu poți să-l propui pe Negru, te folosești de notorietatea lui...Nu mă interesează, nu mă pricep. Am un pariu cu Lucian Mândruță, că niciodată nu o să candidez. Poți să fii cetățean fără să ai intenții politice și mârșave.

Dar știi cum e în viață, niciodată nu știi ce îți rezervă viitorul...

Admit că la a doua mea reîncarnare s-ar putea să mă gândesc! A candida la primărie, pentru mine, e ca și cum mi-ar propune cineva să joc în naționala Braziliei de fotbal la următorul campionat mondial.

„Nu îl denigrez, e orașul meu, o să mă îngrop în Timișoara"

Timișoara-Capitală Culturală Europeană în 2023. Cum ai văzut-o?

Nu am văzut-o! Nu e ce mă așteptam eu sau nu am înțeles, probabil am avut alte așteptări. Am fost în Timișoara, aproape locuiesc în Timișoara. De vreo 25 de ani sunt plecat în delegație în București. Dar vin des acasă. Am investiții în Timișoara, a rămas mama acolo. Nu îl denigrez, e orașul meu, o să mă îngrop în Timișoara. Dar cred că în toți anii ăștia merita altceva. Poate s-a și vrut să fie ținut mai jos. Sigur, mie îmi place orașul. Dacă de pe urma Capitalei Culturale a Europei rămâne măcar fața unei clădiri făcute, a meritat. Am avut așteptările Sibiului, care a fost bine promovat. De la București nu s-a văzut nimic. E noțiunea, lucrurile concrete nu s-au văzut. Mă șicanează Cluj. Eram acolo și prezentam Cris Norman. În același timp, era festivalul TIFF și mai era concertul lui Zucchero. Și Timișoara era Capitală Culturală Europeană. Au fotbal, au săli de sport, au stadioane. Sunt nedumerit și nu înțeleg. Medicii de acolo, ce anvergură au! Ce emulație culturală este la Cluj. Intelectualii din Timișoara sunt anonimi pe plan național.

Pe 16 septembrie vei prezenta la Timișoara concertul cu cântăreața Lepa Branea. Iată, o altă față al lui Dan Negru, omul din spectacole?

Destul de rar prezint la Timișoara. De multe ori am refuzat ofertele, erau cumva meschine. Să știi că m-a atras să vin la Lepa Brena, pentru ce a însemnat ea pentru această zonă. Pentru mine Lepa Brena înseamna libertate în anii 80. Eram adolescent în 84, când ea a cântat pe stadion, la Timișoara, dar ascultam și Bijelo Dugme, Bajaga, Riblija Corba, am crescut cu muzica sârbească. Asta însemna libertatea pentru noi. Sigur, aceste nume nu spun nimic la Iași sau București.

„Cred că trebuie să-i învățăm pe copii bunătatea"

Lumea are ocazia să vadă pe Facebook și călătoriile lui Dan Negru. Umbli în locuri interesante.

Are o vorbă Sfântul Vasile cel Mare: „Viața e o carte, iar cine nu călătorește nu-i citește decât prima pagină". Îmi place să descopăr lumea. Caut și locurile când mă duc cu copiii, nu-i iau pe ei nici prin Japonia, nici prin India, nici prin Uruguay sau pe unde am mai fost. Dar în rest, eu și nevastă-mea suntem căutători de locuri inedite, de locuri aflate departe, pe alt fus orar, e bine să vezi, că așa îți deschizi mintea. De asta și împărtășesc cu alții pe social media, pun poze, dar fără să fiu arogant, uite unde sunt eu. Important e să împarți cunoștințele, nu aroganțele.

Apropo, copiii tăi de ce anume sunt pasionați?

Copiii mei sunt pasionați de lucruri simple. Ei merg la o școală de stat, nu vreau să-i fac genii, nu vreau să-i fac diplomați, ambasadori, vreau să fie oameni buni. Omul bun va fi greu de învins. E o isterie a părinților care își duc copiii la o sută de cursuri, la lecții motivaționale, cunosc copii care merg la psihologi. Cred că trebuie să-i învățăm pe copii bunătatea. Odată ce vor învăța bunătatea, nu-i va învinge nimeni. Degeaba ești deșteptul deșteptului dacă îți lipsește bunătatea, undeva la capăt de drum se decontează.

Viața de București îți place?

M-am adaptat. E foarte greu pentru un timișorean să fie adoptat de București. Am momente, am zile, am locuri care-mi plac, în care mă regăsesc. Eu nu știu noțiunea de timp liber. Dumnezeu mi-a dat șansa să pot face ce îmi place. Eu nu consider ca muncă, e o bucurie. Șansa să ai mintea limpede e să faci ce-ți place. La mine nu e cu timp liber. De 30 de ani e așa.