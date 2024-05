Șir de retrageri la AUR. Partidul rămâne fără candidat la Primăria Sectorului 2

Andrei Tinu, candidatul susținut de AUR pentru Primăria Sectorului 2 din București, și-a anunțat joi dimineață retragerea din cursa electorală. Anunțul vine după alte retrageri din pozițiile de candidați ai formațiunii.

„Am decis să mă retrag din cursa pentru funcția de primar al Sectorului 2. E un demers comun cu cel al colegilor republicani aflați pe listele AUR pentru consiliile locale din București. De ce de-abia acum? Fiindcă astăzi au rămas definitive candidaturile și niciun coleg republican nu are asigurat un post eligibil. Am investit bani, timp, energie și suflet în construcția unui nou proiect politic nu pentru a fi membri ai AUR, ci pentru a reprezenta în cadrul alianței suveraniste, pe baza unui protocol și a unui algoritm, valorile și principiile republicane. Dar, din păcate, din cauza unor chestiuni birocratice și erori de negociere, acest lucru nu a mai fost posibil. De aceea, eu și colegii mei am decis să renunțăm la cursa electorală și să ne întoarcem în Partidul Republican din România, acolo unde vom continua să ne punem în aplicare proiectele politice”, a scris Andrei Tinu pe Facebook, precizând însă că va continua colaborarea cu AUR.

La rândul său, Marian Cucșa, șeful formațiunii politice, l-a acuzat pe Tinu de „blat cu PSD”, într-un mesaj pe platforma de socializare.

„Chiar dacă Partidul Republican nu va mai avea candidat pentru Primăria Sectorului 2, dar cu dorința de a nu fi pătați de acuzații de blat cu PSD, am decis să retragem candidatura lui Andrei Tinu pentru funcția de primar și să susținem lista AUR pentru Consiliul Local al Sectorului 2. Totodată, vreau să fie foarte clar că nici Andrei Tinu și nici cei care au ales să trădeze alături de el Partidul Republican nu mai au statutul de membru și nici nu vor mai avea ce să caute în partid”, a precizat Cucșa.

Val de retrageri în AUR

Anunțul făcut de Tinu vine după o altă retragere pentru Primăria Sectorului 6 din București. Valentin Florea, candidatul AUR la Primăria Sectorului 6, a anunțat luna trecută că demisionează din partid, fiind dezamăgit de direcția pe care a luat-o formațiunea condusă de George Simion, pe care l-a catalogat drept „un gunoi”.

La începutul lunii mai Elena Năstăsoiu, candidatul AUR pentru funcţia de primar al municipiului Buzău, și-a anunţat retragerea din cursa electorală, alături de alți 17 candidaţi aflaţi pe lista pentru Consiliul Local al Municipiului.

La finalul lunii aprilie sute de membri AUR au trecut la PNL, acuzând că filiala județeană a partidului condus de George Simion nu le-a oferit niciun loc eligibil pe lista candidaturilor la Consiliul Județean.