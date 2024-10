Mesajul Onei Pellea la fotografia ostentativă a Alinei Ceuşan, cu picioarele pe balustrada balconului la Teatrul „Odeon”: „Ruşine!”. Reacţia influenceriţei

Oana Pellea a transmis un mesaj extrem de elocvent şi concis Alinei Ceuşan, amintindu-i că în locul unde ea îşi face fotografii ostentative, pe vremuri au stat personalităţi adevărate, precum Alexandru Paleologu şi Octavian Paler. „RUŞINE!”.

Fotografia cu picioarele influencerei Alina Ceușan urcate pe balustrada unui balcon de la Teatrul Odeon din Bucureşti, alături de mesajul „Post fashion week mood = very chill”, a devenit virală în mediul online, ca exemplu de lipsă de bun-simţ şi mitocănie. „Adevărul” a scris deja despre numeroasele mesaje critice la adresa gestului Alinei Ceuşan, dar elocvent este cel al actriţei Oana Pellea, o mare doamnă a teatrului românesc.

Oana Pellea a recunoscut balconul de la Teatrul Odeon şi i-a amintit influenceriţei că, exact în acel loc, unde ea şi-a expus ostentativ picioarele, pe vremuri se odihneau măinile unor personalităţi reale ale culturii româneşti, precum Octavian Paler, Alexandru Paleologu, Lucian Pintilie şi alţii de aceeaşi valoare. „RUŞINE!”, i-a transmis scurt marea actriţă.

„O persoană de sex feminin, «influencer» de profesie, nu dau nume pentru că NU doresc să-i fac reclamă, a postat o fotografie, pe o rețea socială, în care își etalează picioarele ridicate pe balustrada unui balcon dintr-o sală renumită de spectacol… E un selfie de picioare…dizgrațios, nesimțită postare. Nu mă interesează că nu era un spectacol de teatru, ci un eveniment de «fashion». Am recunoscut balconul…Exact acolo, pe vremuri, a stat Domnul Alexandru Paleologu împreună cu Domnul Octavian Paler, îmbrăcați elegant, în semn de respect pentru sala de teatru și pentru actori. Știu, pentru că eu i-am invitat la premiera cu «Noaptea furtunoasă» în regia lui Mihai Măniuțiu. Pe balustrada unde persoana și-a trântit ostentativ pantofii…cândva au trecut mâinile lui Octavian Paler, Alexandru Paleologu, Lucian Pintilie etc. etc… Am înţeles că a vrut să provoace, am înțeles că își face reclamă cu o postare nesimțită…și totuşi… Câtă lipsă de bun-simț, educație, cât prost gust, câtă vulgaritate!… Dacă persoana respectivă îmi citește postarea (m-aș mira), îi spun atât: SĂ VĂ FIE RUȘINE!

Postarea am văzut-o pe pagina Florin Ghioca - Theatre Photographer”, a scris Oana Pellea pe Facebook.

Într-adevăr, Florin Ghioca, revoltat, postase, la rândul său, pe contul de Facebook, fotografia cu pricina.

„Din ciclul «jos labele de pe teatru!», vă prezentăm o duduie care crede că e «chill» să te crăcești așa la lojă. Culmea e că balustrada cu pricina e destul de înaltă, nici nu vreau să îmi imaginez cum și-a cocoțat Cruella condurii ăia de vrăjitoare așa de sus! Dacă ar veni la TNB i-aș da banii pe bilet, numai să plece. But wait, e infleluensără, ea așteaptă invitații, nu dă banii aiurea…”, scria Florin Ghioca pe contul personal de Facebook.

Cum răspunde Alina Ceuşan

După reacţiine negative din partea internauţilor, Alina Ceuşan a şters fotografia şi şi-a cerut scuze pe Instagram.

„Menționez că am șters fotografia respectivă din galerie la sugestia unora dintre voi. Nu am făcut-o să ascund un gest negândit, ci pentru că mi-am dat seama că nu e de postat sau făcut așa ceva. Fiecare om își are greșelile lui și, cu siguranță, era o lecție de învățat. În urma valului de comentarii la această postare, menționez că nu mi-am dorit să jignesc pe nimeni. Deși a fost într-un alt context, este într-o lojă de teatru. Recunosc acum, a fost o greșeală și mi-o asum, nu am văzut așa la momentul respectiv. Înțeleg, într-adevăr, că nu e un gest frumos și nu se va mai repeta”, a scris Alina Ceușan pe Instagram.

„Doamna Oana Pellea, vă respect și vă admir. Aveți dreptate. Am greșit punând picioarele pe acea balustradă. Nu a fost o lipsă de respect, ci pur și simplu... nu am gândit limpede. Mi-a plăcut lumina, mi-a plăcut cadrul. Am greșit și îmi pare foarte rău.

În realitate, nu ați vrea să fiți în pielea unui influencer care trebuie să își ceară scuze. Pentru că e foarte greu să îți ceri scuze. Iar când o faci, ceva nu e bine. Nici dacă nu îți ceri scuze nu e bine. Nici dacă scuzele vin prea târziu nu e bine. Mulțumesc doamnei Oana Pellea. Vă mulțumescpentru că deși la început m-ați arătat, apoi mi-ați luat apărarea în urma comentariilor cu atac la persoană, care au apărut. Îmi pare rău că nu am gândit limpede. Respect și teatrul și sala și actul artistic”, a scris Alin Ceușan în postarea ei de pe Instagram.