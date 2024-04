Dominic Fritz și-a depus candidatura pentru un nou mandat de primar al Timișoarei. Deja sunt trei contestații la biroul electoral

Primarul Dominic Fritz și-a depus luni, 29 aprilie, candidatura pentru un nou mandat de primar al Timișoarei. Fritz candidează din partea Alianței Timișoara Unită (USR, Forța Dreptei, PMP și UDMR).

Înainte să-și depună candidatura, deja s-au înregistrat trei contestații la biroul electoral împotriva lui Dominic Fritz.

„Sunt oameni și organizații care nu vor să mă regăsiți pe buletinele de vot. Sunt disperați să nu mă regăsiți pe buletinul de vot. E foarte interesant cum există această agitație în jurul candidaturii mele. Ei mă pot contesta pe mine, dar nu dreptatea și demnitatea orașului, și nici dreptul vostru de a alege (...) Nu am niciun fel de schelete în dulap, nu am nimic de ascuns, nu mă au cu nimic la mână și de aceea nimeni nu mă poate șantaja cu nimic”, a spus Fritz.

Luni, 29 aprilie, Dominic Fritz a depus dosarul cu numeroase acte semnate și stampilate, cu miile de semnături ale susținătorilor.

„Candidez la alegerile din 9 iunie împreună cu o echipă valoroasă de buni profesioniști și pasionați de Timișoara care are nevoie de votul vostru pentru a intra în consiliul local. Jumătate din echipă sunt femei pentru că proiectul nostru politic e unul care crede în vocea și în contribuția femeilor. Am depus această candidatură cu multă încredere în ceea ce am realizat în ultimii patru ani și cu convingerea că împreună cu echipa Alianței Timișoara Unită vom ține orașul pe un drum european, al modernizării și corectitudinii și al respectului pentru reguli", a transmis Fritz.

Acesta a adăugat că are nevoie de votul timișorenilor în 9 iunie, nu doar pentru el ca primar ci și pentru lista sa de consilieri locali.

„Fără majoritate în consiliul local drumul de dezvoltare și modernizare al Timișoarei poate fi ușor sabotat și blocat”, a adăugat Dominic Fritz.