Mihaela Oancea, artista regretată de români. A ales Biserica și cântă la întrunirile pocăiților din SUA. „Fericirea mea e Isus“ VIDEO

Mihaela Oancea, artista sexy a anilor '70-'80 care a câștigat „Steaua fără nume” de la TVR și care împărțea scena cu Dan Spătaru la discobarul Melody din Mamaia, cântă acum doar în bisericile protestante din SUA.

Cu doi ani înainte de Revoluție, Mihaela Oancea a decis să se retragă din lumina reflectoarelor și și-a dedicat viața cultului penticostal. Artista este căsătorită cu compozitorul Paul Petrini și au împreună doi copii, Andu și Vavi.

Originară din Târgoviște și verișoară cu Aura Urziceanu, Mihaela Oancea s-a bucurat de un imens succes la public în anii 1970-1980, însă cariera ei a luat apoi o turnură cu totul neașteptată. Cântăreața a renunțat la luminile scenei preferând să se dedice întrutotul Bisericii.

Artista trăiește acum în Arizona - SUA. Melodiile pe care le interpretează astăzi, cu aceeași voce inconfundabilă, sunt exclusiv bisericești. Mihaela Oancea a descoperit dragostea pentru acest cult încă de pe vremea când era o copilă, la Biserica Evanghelică din Târgoviște.

„Am făcut mulți bani în lume. Aveam tot ce îmi doream. Îmi permiteam să îmi cumpăr orice îmi doream din lume. Am avut tot ce am vrut pe acest pământ, dar nu am avut fericire în suflet. M-am bucurat de ceea ce aveam, dar nu aveam pace sufletească. Singura pace este aceea pe care o ai de la Dumnezeu. Acea pace care întrece orice pricepere. Pacea pe care ți-o dă numai împăcarea cu Dumezeu prin credința în jertfa și învierea Domnului Isus Hristos. Am citit Biblia de la Geneză la Apocalipsă în timp ce eram în turneu. Eu și fratele meu Dragoș suntem rezultatul rugăciunilor părinților mei. Pentru mine fericirea este Isus Hristos”, a spus Mihaela într-o biserică baptistă, după un concert, potrivit romaniantimes.com.

→ Imaginea 1/4: Mihaela Oancea. Captură TVR

Mihaela Oancea (actuală Petrini) este câștigătoare a uneia dintre cele mai de succes emisiuni realizate de TVR – „Steaua fără nume”. De asemenea, este câștigătoarea Premiului Tinereții pe care l-a luat în anul 1975 la Festivalul „Steaua Tineretului”.

Mihaela Oancea a încântat publicul din România cu decenii în urmă, când melodii precum „O clipă doar nemărginirea”, „Un charleston” și multe altele ajungeau la sufletele românilor.

Nostalgicii o caută și acum pe internet și comentează la videoclipurile de arhivă.

„O cîntăreață de mare clasă și mă refer la tot: voce, carismă, energie, prezență scenică... Incomparabilă!...“, este de părere un internaut.

„Superbă, talentată, carismatică, artista Mihaela Oancea mi-a creat o stare de bine această postare-surpriză, credeam că doar în postura de om ce a îmbrățișat o anumită religie o mai pot vedea. Îi doresc realizări și sănătate multă“, transmite cineva.

„Superb!!! Precizie in voce, precizie in mișcări... Perfecțiune absolută... Nespus de frumos!.. Nu prea îți urmăresc, dragă Mihaela, activitatea actuală, dar când erai pe scena muzicii ușoare te apreciam mult!!!“, spune altcineva.

„Păcat că s-a retras în religie. În anii ceaușismului a fost o prezență tonică, cu o aură autentică de bucurie de viață. Aș spune că a slujit cauza mai eficient atunci“, consideră altul.