Dorian Popa, chemat în biserică să le vorbească tinerilor. Opinia publică, scandalizată. Reacția Arhiepiscopiei Târgoviștei

Dorian Popa, celebrul influencer și cântăreț din Constanța, a fost invitat de preoți să le vorbească tinerilor din parohia Vulcana Băi din Dâmbovița. Dorian le-a vorbit tinerilor despre problemele prin care a trecut și le-a dat și câteva sfaturi de viață, numai că totul a fost cu două tăișuri.

Artistul a fost chemat în biserica din Vulcana Băi, Dâmbovița, chiar de sărbătoarea Sfântului Mucenic Ștefan. Dorian Popa le-a vorbit tinerilor despre credința lui și despre ajutorul pe care l-a primit de-a lungul vieții sale de la Dumnezeu.

În cadrul întâlnirii, aceștia au primit o serie de sfaturi și de îndemnuri despre modul în care trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile pe care ni le oferă, despre cât de mult și cum trebuie să luptăm pentru idealurile noastre, precum și despre cum trebuie să învățam din greșelile pe care le facem în viața.

Invitatul le-a explicat tinerilor prezenți și că în viață toate alegerile au consecințe, că toate acțiunile noastre au urmări în viata personală, dar şi în cea profesională.

Mulți internauți au criticat apariția lui Dorian Popa în biserică, mai ales după episodul în care a fost prins drogat la volan și în chiloți.

- „Mai bine să învețe el de la tinerii din Vulcana Băi. Prin satele acestea avem niște copii extraordinari, inteligenți și bine educați”.

„Îmi pare rău, dar nu prea era momentul... Dacă invita un om precum Traian Berbeceanu, chiar merita aplauze”

- „Cel fără de greșeală să arunce cel dintâi cu piatra. Judecata este a lui Dumnezeu, sĂ nu uităm!”

- „Având în vedere că Dorian Popa este cel mai important formator de opinie în rândul tinerei generații, prezența sa între ei în Biserică, susținând valori creștine (pocăința, schimbarea atitudinii, etc), nu ar trebui să fie atât de controversată. Și sigur acest om are și părți bune, depinde prin ce lentilă vrem să privim...”

- „Pe când Alina Plugaru va ține o conferință despre virtuțile virginității, la Vulcana?”

- „Copiii de la țară sunt mult prea deștepți pentru a lua lecții de viață de la Dorian Popa!”

- „Vorbește despre Dumnezeu și ține predici tinerilor un ins cu caracter îndoielnic, fost sau și actual drogat”.

- „Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului, ci întoarcerea lui la credință. Nu avem nici un drept să judecăm pe alții, avem judecător și ne va judeca pe fiecare în parte când ne va veni rândul! Felicitări, Părinte Vicar pentru tot ceea ce faceți!”

O enoriașă, educatoarea Oana Andreea Lopotaru, prezentă la fața locului, a relatat cum a decurs întâlnirea:

„Toți suntem oameni, și da, este normal să avem păreri!

Merg la Biserica Vulcana-Băi de copil, adusă de bunicii mei... sunt mulți ani de atunci! Aici îmi găsesc și astăzi liniștea de care am nevoie!

De Sfântul Ștefan, am participat la întâlnirea corului alcătuit din tinerii parohiei noastre, în cadrul căreia preoți Bisericii au adus mulțumiri celor implicați în concertul de colinde susținut de Crăciun.

După discuțiile purtate a apărut în față noastră, ca o surpriză, Dorian Popa. Toate privirile s-au îndreptat spre el, tinerii fiind foarte încântați de prezența lui.

P.S: Am văzut că au apărut în mass-media diferite comentarii privind prezența acestuia în Biserică. Vreau să clarific eu una, care am fost prezentă la acea întâlnire, că prezența invitatului a adus multe răspunsuri la ce înseamnă viața cu adevărat în zilele noastre, având în vedere influențele negative care sunt la tot pasul.

A vorbit deschis și asumat spunând că este omenește să greșim important este să ne dorim să ne îndreptăm.

Cred că această întâlnire i-a pus pe gânduri pe tineri și le-a făcut mult bine pentru că în general suntem tentați să ne luăm modele în viață oameni cu un statut social foarte bun și cu mari influențe.

Știu clar că oricât ar încerca cei apropiați să ne arate drumul cel bun, nu ascultăm până când singuri nu ne lovim de vorbele lor.

De cele mai multe ori, înțelegem ce este viața cu adevărat din faptele unui om care are multe lecții de oferit având ca exemplu propria lui experiență.

Am văzut multe comentarii răutăcioase despre această prezență în Biserica noastră, dar eu știu clar ce am simțit când am ascultat vorbele acestui om.

P.S: Am făcut această postare pentru că nu îmi doresc ca imaginea Bisericii și a preoților noștri, Preot George Săvulescu, Clau Nicolae Ionescu să fie afectate. Aceștia au adus motivație în rândul tinerilor să vină la Biserică. Suntem norocoși că ei ne sunt preoți slujitori și fac tot posibilul să fie bine parohiei noastre! Așadar, să fim mai buni, mai înțelegători și nu uitați că avem un singur Judecător!

Iar cei ce și-au dat cu părerea, nefiind prezenți, să înțeleagă că una este să judeci un om din ceea ce vezi la televizor și alta este să îi asculți povestea rostită chiar în fața ta.

Un an nou binecuvântat de Dumnezeu!“

Vicarul Târgoviștei, despre Dorian Popa în arhiepiscopie

Redăm integral răspunsul dat de părintele Ionuț Ghibanu, vicar eparhial la Arhiepiscopia Târgoviștei:

„Dorian Popa este una dintre figurile foarte cunoscute de tânăra generație, o persoană cu peste 2,4 milioane de urmăritori doar pe Instagram, ceea ce spune mult despre impactul pe care persoana sa o are pentru un anumit segment al societății.

Dincolo de a face analiza faptelor sale, pe care, până la urmă nu noi suntem cei mai în măsură a le judeca, este un tânăr care și-a asumat greșelile comise, le-a condamnat singur și a îndemnat pe ceilalți să nu procedeze la fel, ceea ce a făcut și în Eparhia noastră.

Evident că nu înseamnă că greșeala nu rămâne și nu trebuie "plată" pentru ea.

Mulți s-au grăbit să înfiereze prezența lui în biserică și dorința sa de a se adresa tinerilor. Nu știm dacă e bine sau rău, dar știu că Biserica este a tuturor, a celor buni și a celor răi, a celor drepți și a celor păcătoși, iar firea și păcatele oamenilor doar Dumnezeu le știe cel mai bine și le poate judeca. Fiul Omului l-a iertat pe tâlharul de pe Cruce, însă oamenii de la poalele ei s-au grăbit să îl condamne chiar și pe Dumnezeu.

Citește și: Primele imagini cu Dorian Popa din noaptea în care a fost prins drogat la volan FOTO

Faptul că a ales să se adreseze tinerilor și să vină în fața lor ca un exemplu de "așa NU", care să spună "nu faceți aia sau celalată" venită din partea diferitelor persoane care de mult au pierdut conexiunea cu tânăra generație, nu e rău.

Tentațiile cele multe ale lumii actuale au prins în mrejele lor adolescenții cu vârste din ce în ce mai mici. Biserica este datoare să iasă în întâmpinarea lor, să le asculte problemele, să îi îndrume, să îi susțină.

Dependențele, depresia, violența, ura sunt din ce în ce mai prezente în viața lor. Biserica nu poate sta de o parte, nu poate rămâne în afara lumii, ci vine în întâmpinarea ei.

Cine sunt eu să condamn că Dorian Popa a venit în Biserica lui Dumnezeu, în mijlocul tinerilor, viitorul de mâine al Bisericii și a încercat să atragă atenția asupra răului pe care unele alegeri îl poate provoca omului? Dacă vorbele lui au reușit să salveze măcar un tânăr? Dacă prin acțiunile, mărturisirile și prezența lui ajută poate chiar la mântuirea sa... cine sunt eu, creștin care cred în reabilitarea fiecăruia, să îi iau această șansă?

Ce face fiecare dintre noi pentru salvarea noastră și a altora trebuie să ne preocupe mai mult decât a judeca și a condamna pe ceilalți! Măcar Dorian Popa s-a condamnat pe sine și faptele lui...”