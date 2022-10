Documentar despre romii căldărari din Căzănești. Proiectul care i-a învățat pe tineri să se descopere VIDEO

Tineri din Căzănești, Ialomița, din comunitatea romilor căldărari, au învățat cum să-și spună povestea prin intermediul filmului, ajutați de mentorii Andrei Dudea și Ruxandra Gubernat.

Mini-documentarul urmărește momente din predica penticostală, pregătirea miresei, pe Mândra Diamanta în timp ce gătește la ceaun, fetele și moda din Căzănești și câteva momente ale băieților, la scăldat.

Andrei Dudea și Ruxandra Gubernat au fost sufletul proiectului Focus Căzănești, un demers cinematografic realizat de PATRUPETREI, în comunități cu acces limitat la cultură din România, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

„Focus Căzănești a avut loc anul trecut, în luna mai, iar atelierele s-au desfășurat în lunile iulie și august cu câteva mici pauze.

În total, la ateliere, au participat foarte mulți copii deoarece comunitatea e organizată în așa fel încât nimeni nu e lăsat la o parte, totul se face lua comun. Dintre toți copiii care au participat, aproximativ 13 dintre ei au lucrat, unii mai mult decât alții. Acolo e și o mică problemă de continuitate, copilul care a participat azi la atelier, e posibil ca săptămâna viitoare să fi plecat deja în Franța, Italia sau Spania. Mulți oameni din comunitate migrează pentru muncă în țări din vest", povestește Andrei Dudea, artist vizual.

Scopul acestor acţiuni a fost de a-i provoca să privească mai atent lumea din jur şi să vadă dincolo de aparenţe, să arate celorlalţi lumea aşa cum o văd ei, să se cunoască mai bine, descoperindu-se în ceilalţi.

Filmele sunt despre ei înşişi, despre căutarea de răspunsuri, despre empatie şi nevoia de confirmare, despre şcoală şi despre bullying, despre prietenie şi timp petrecut împreună, despre locuri pe lângă care trecem nepăsători, despre singurătate şi independenţă.

„Am încercat să aducem la lumină lucrurile pozitive din comunitate, să-i învățăm să fie critici, în sensul bun al cuvântului, să empatizeze și să răspundă la întrebarea: De ce îmi place ce îmi place?“, spune Andrei Dudea.

„Noi am fost acolo să-i ascultăm"

Ruxandra Gubernat, regizoare de film documentar, cercetătoare și mentor în programul Focus spune că lucrurile nu au fost cu nimic diferite față de celelalte comunități în care au dezvoltat Focus.

„Pentru că este un demers destul de intim, care cere implicare personală, timp, resurse și dorința de a te expune și a-ti expune comunitatea, e normal să existe o serie de etape în care să ne cunoaștem și să ne acceptăm reciproc. Dar m-a impresionat deschiderea oamenilor din Căzănești de a împărtași cu noi viața comunității”, spune regizoarea.

Activi, responsabili și foarte dedicați

Copiii au fost încântați de atelierele la care au participat, au devenit curioși pe măsură ce aflau mai multe despre proiect și s-au implicat entuziști în realizarea sarcinilor pe care le-au avut de îndeplinit.

„Copiii au această capacitate extraordinară de a ne lua prin surprindere de fiecare dată când începem un Focus nou. Cei mari, de obicei, înțeleg mai repede și șunt un pic mai structurați, iar cei mici sunt întotdeauna “sufletul petrecerii”, motorul care ține atelierul viu”, e de părere Andrei Dudea.

Copiilor li s-au pus la dispoziție mini-camere de filmat și li s-a explicat cum stau lucrurile. Au fost activi, responsabili și foarte dedicați. De teamă să nu se întâmple vreun incident, mulți dintre ei au întrebat ce vor face într-o astfel de situație. Evident, că li s-a răspuns că totul va fi în regulă, iar ei au ținut cont și nu s-a produs nimic greșit.

„Noi am anticipat cumva toate aceste riscuri, motiv pentru care tehnica de lucru, camerele pe care le-am dat spre utilizare, este semi-profesională”, spune Andrei Dudea.

„Am învățat multe despre viața de femeie"

Experiența de la Căzănești a fost una extraordineară. Ruxandra povestește că a fost un proces reciproc de învățare, în care mentorii au avut „uneltele” disponibile cu care copiii să-și creeze poveștile.

„Noi suntem facilitatorii ideilor copiilor, suntem acolo să-i ascultăm și să-i ghidăm, nu să-i instruim. Am lucrat mai mult cu fete (și mamele sau bunicile lor) și am învățat multe despre viața de femeie în Căzănești, lucru care e foarte important pentru mine, la nivel personal. Cred că proiectul ăsta are două mari beneficii: să împuternicească oamenii din comunitățile în care dezvoltăm proiectul și să ne ilumineze pe noi, despre cum putem fi oameni mai buni, despre ce înseamnă într-adevăr viața unor comunități în care nu am ajunge, dacă nu ar fi Focus. Avem privilegiul de a fi primiți în viața unor oameni, în spatiile lor intime, și este foarte important pentru noi să mergem acolo și să avem libertatea mintală să descoperim”, explică Ruxandra Gubernat.

La rândul său, Andrei Dudea spune că ei au încercat cât mai mult să creeze un mediu relaxat unde copiii să poată să emită orice idee fără a fi judecați.

„Noi le-am arătat câte ceva, dar să știți că ei au produs materialul audio-vizual și tot ei au fost deschiși la feedback și au îmbunătățit acolo unde au putut. Au avut un grad de responsabilitate ridicată față de echipamente și față de munca lor în proiect, responsabilitatea și responsabilizarea copilului fiind un scop al Focus pe care îl urmărim cu atenție”, precizează Andrei Dudea.

Explorarea universului propriu

Filmul realizat de copii a fost prezentat la Eforie Colorat - Grădina Cinemascop, în Eforie Sud, în prezența copiiilor și a părinților lor. De asemenea, au mai avut loc două proiecții cu public la București, în cadrul Weekend Sessions de la Grădina Botanică.

Tema, în general în proiectele Focus, se axează pe explorarea universului propriu, iar copiii din Căzănești au ales să facă filme despre cum s-au pocăit cei din comunitate, despre ritualul bisericesc - teme destul de serioase, dar au lucrat și pe teme mai “ușoare”, despre cum gătește Mândra Diamanta tocană sau despre cum pregătesc ziua de naștere a Mărioarei, despre scăldat sau despre machiaj și modă.

„Noi am reușit să fim acolo într-o perioadă în care nu existau restricții Covid, și am realizat cât de important este contactul fizic în momentul în care lucrăm la un proiect de film documentar, cu o clară dimensiune antropologică. Aș spune că e un succes faptul că am reușit să ne cunoaștem, să descriem o comunitate, să îi facem pe copii să-și dorească să împărtășească mai multe despre ei și ce îi reprezintă și mi-aș dori să ne întoarcem oricând acolo, să dezvoltăm ideile de documentare care au aparut în această fază a proiectului”, povestește Ruxandra Gubernat.