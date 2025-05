Vedetele Rapidului s-au urcat în furgonetă și au împărțit cadouri înainte de Ziua Copilului în Giulești

Cu ocazia Zilei Copilului, doi fotbaliști de la Rapid au răspuns unei provocări pe care a lansat-o de un sponsor al echipei și și-au schimbat meseria. Protagoniștii zilei au fost doi dintre cei mai îndrăgiți jucători ai echipei, Alex Dobre și Denis Ciobotariu, care au schimbat pentru o zi tricoul de joc cu echipamentul de curier.

Cei doi giuleșteni au urcat la volanul uneia dintre autoutilitarele de curierat a firmei DSC Dragon Star Curier, descoperind cum este să livrezi colete. În această misiune, au distribuit cadouri, eșarfe și autografe unor copii din proximitatea stadionului „Giulești” și au făcut o vizită si la căminul administrat de fundația Metropolis.

Pe lângă livrări, Alex și Denis au intrat în dialog cu cei mici, oferindu-le momente de neuitat, sfaturi și încurajări. Pentru copii, ziua nu a fost doar despre daruri, ci despre șansa de a interacționa cu eroii lor. Jucătorii au uitat pentru o clipă că au avut un sezon ratat, doar locul 5 în Superligă.

„Cea mai frumoasă perioadă”

Denis Ciobotariu a spus despre ziua de 1 iunie: „Cea mai frumoasă perioadă. Nu ai griji, nu ai probleme și cred că trebuie să profiți la maxim de anii copilăriei”. Și Alex Dobre are amintiri frumoase: „Mereu ne strângeam toți prietenii și făceam diferite activități. Mergeam în parc să jucăm fotbal sau mergeam la Aqua Park, din ceea ce îmi aduc aminte. Făceam activități care să ne distreze și să sărbătorim această zi”.

Ambii jucători ai Rapidului se află în lotul național lărgit al României. Chiar dacă pentru meciurile cu Austria și Cipru, programate pe 7 și p e10 iunie, nu au prins lotul final, cei doi țin pumnii naționalei lui Lucescu.

Denis Ciobotariu crede în șansele României: „Văd un parcurs pozitiv. Am fost acolo și am văzut ce fel de grup s-a format. Domnul Mircea Lucescu are o experiență fantastică și sunt sigur că lucrurile vor fi bune!”. A fost completat de Alex Dobre: „Sunt două meciuri importante. Să ne ajute Dumnezeu să luăm șase puncte”.