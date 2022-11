Voluntariat pentru nevoiași făcut de liceeni în Olt. „Veniți, mamă, că de când vă aștept!...“ VIDEO

Peste 300 elevi de la Colegiul Național „Radu Greceanu” din Slatina, Olt, au donat alimente, haine și diverse produse de igienă pentru familii nevoiașe. Acțiunea s-a organizat după o pauză de doi ani cauzată de pandemie.

În acțiunea de donare de produse pentru nevoiași, o acțiune de voluntariat „pe bune”, s-au implicat peste 300 elevi și aproximativ 30 profesori din cadrul liceului slătinean, beneficiare fiind mai multe familii nevoiașe și persoane singure aflate în evidența Centrului de zi al Episcopiei Slatinei și Romanaților, nevoiași identificați de enoriași ai parohiei „Sfinții Constantin și Elena din Slatina” și familii sărace din satul Bistrița Nouă aparținând orașului Piatra-Olt.

Elevii s-au mobilizat după doi ani de pauză, în 2020 și 2021 neputând fi organizate astfel de activități umanitare. Alimentele, articolele de îmbrăcăminte, jucării și materialele de igienă le-au dus familiilor în nevoie vineri, 25 noiembrie 2022.

„Am donat Centrului de zi al Episcopiei, dar și unor familii din Bistrița Nouă și unor familii selectate de preotul Decebal Trașcă de la Biserica „Sfinții Constantin și Elena” din Slatina. Copiii s-au dus acasă la persoanele respective și au dus câte trei-patru cutii cu produse. Sunt persoane singure, persoane nevoiașe cu copii în întreținere... Am făcut un calcul, au fost strânse 1.200 kilograme alimente. Chiar ne-am întrecut pe noi înșine anul acesta”, a spus profesoara Felicia Alexandru, cea care a coordonat acțiunea la Colegiul Național „Radu Greceanu”.

Sărăcie greu de închipuit

Copiii nu doar că s-au mobilizat peste așteptări să aducă produse de care în familiile respective este mare-mare nevoie, dar au dovedit și o capacitate extraordinară de a organiza activitatea, de la depozitarea produselor, etichetare și ambalare pentru fiecare caz în parte, conform necesităților transmise, și până la donarea efectivă a produselor.

O parte dintre copii au mers singuri cu taximetrul la adresele indicate, în schimb la familiile din Bistrița Nouă, pentru că se află la o distanță mare față de Slatina, au fost însoțiți de doi profesori.

Familiile numeroase în care au ajuns trăiesc în condiții atât de grele încât copiii au fost impresionați de cât de mult contează ajutorul lor. Pentru bătrâni, în schimb, poate mai mult decât că au primit alimente care le vor ajunge pentru multă vreme de acum înainte, a contat că tineri asemeni nepoților - pe care nu-i mai au lângă ei sau care nu-i mai vizitează - le-au deschis ușa și i-au îmbrățișat la plecare.

„În anii trecuți se cumpărau fructe și legume și cam atât. Dar anul acesta am hotărât, pentru că vine și Crăciunul și suntem în postul Crăciunului, să aducem, mai ales noi, adulții, am zis inițial, însă s-au mobilizat și copiii, o sticlă de ulei, o pungă de făină, un pachet de zahăr... Pentru că am zis că cei nevoiași, dacă au un bănuț pus deoparte, să-l păstreze să-și ia carne, iar celelalte produse să le putem duce noi. Fructele și legumele nu rezistă foarte mult și riscam să ocupăm o sală cu fructe și legume și poate ajungeam în situația de a le arunca, o parte. Le-am dus și haine, am avut o familie cu un bătrân imobilizat la pat și i-am dus și pamperși pentru adulți, am primit o listă și am cumpărat exact ce aveau nevoie”, a completat prof. Felicia Alexandru.

Surpriza a fost, în acest an, că s-au implicat și elevi care au auzit de la colegi de această acțiune, fără ca diriginții lor să o promoveze. „Au fost copii care vin ei din medii sociale mai sărace, care au venit ei cu un borcan de gem, cu un borcan de zacuscă, cu un compot, au donat din puținul lor, din ce au avut”, a mai spus coordonatoarea acțiunii.

Copiii au căutat cutii, au aranjat produsele, au etichetat totul, au dus produsele la biserică, de unde au pornit ulterior la cele șapte-opt adrese indicate, din Slatina, la bătrâni fără ajutor sau la familii cu mulți copii.

„Prima persoană de pe listă pe care am sunat-o ne-a spus: Veniți, mamă, că de când vă aștept!...”, pentru că preotul o anunțase că urmează să meargă copiii”, a completat prof. Alexandru.

Acțiunea de donare de fructe și legume pentru persoanele nevoiașe se organizează în fiecare toamnă în majoritatea școlilor din România. Copiii implicați în acțiuni de voluntariat spun aproape fără excepție profesorii care îi coordonează în organizarea unor astfel de acțiuni, sunt de fiecare dată încântați atunci când ajută și conștientizează că făcând echipă au puterea să schimbe lucruri în jurul lor.