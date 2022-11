VIDEO Drama bătrânilor care fac economie la curent și lemne de frica unei ierni grele: „Ne e frică să aprindem un bec...”

Se anunță o iarnă grea pentru oamenii sărmani. Și nu vorbim de vreme, ci de vremuri. Scumpirile la combustibili și curentul electric i-ar putea lăsa pe bieții bătrâni fără banii de mâncare sau medicamente.

Statul le promite românilor din categoriile vulnerabile că-i va sprijini cu bani pentru plata facturilor la energie şi gaze. Însă, până vor vedea ajutorul, oamenii caută soluții de supraviețuire.

Buzoianca Stana Ștefan este unul din milioanele de români care se zbat în sărăcie și numără cu teamă fiecare zi care îi apropie de sezonul rece. Este văduvă de 20 de ani iar viața i-a adus multe necazuri.

A îndurat multe, însă niciodată nu a simțit lipsurile ca acum, din cauza scumpirilor. „Să plătesc două milioane de lei vechi factura la lumină? Dar ce fac eu, că am câteva becuri, un televizor! Traiul e scump tare”, spune doamna Stana.

Bătrâna de 85 de ani are un fiu alături de ea, în gospodăria din Scărlătești, sat din mijlocul Bărăganului buzoian. Aici, iernile sunt dure iar oamenii caută de pe acum soluții pentru a supraviețui nopților geroase. „Pun plapuma aproape, că de acuma, să faci focul nu e bine. Am dat 15 milioane de lei pe lemne, am adunat ban cu ban, am luat câteva lemne. Dacă facem două focuri, nu ne ajung o lună”, ne mărturisește bătrâna.

Stana Ștefan și-a cumpărat câteva lemne, la sfârșitul verii, însă ar vrea să le bage pe foc cât mai târziu în iarnă. Acum, încălzește soba cu crengi adunate din curte, cât încă e cald afară. „O să fie belea cu lemnele, pentru că sunt scumpe. Am adunat niște crengi, dar astea ne încălzesc pe noi? Nu ne scot crengile din iarna asta”, se plânge bătrâna.

Doamna Stana nu vede nici în caloriferul electric o posibilă soluție, deoarece spune că deja ultimele facturi la curentul electric au ajuns de speriat. Spune că stă mai mult pe afară, cât e soarele pe cer, ca să facă economie la lemne și curentul electric.

„Ne e frică să mâncăm, să aprindem un bec sau să mă mai uit și eu la un televizor. Mai mult pe întuneric stăm”, ne spune bătrâna de 85 de ani.

Sunt peste 2,4 milioane de români ca doamna Stana, care așteaptă cu îngrijorare iarna. Mulți au fost deja îngenuncheați de crizele care au lovit în cascadă România și aşteaptă cu nerăbdare soluţii pentru a face faţă traiului din ce în ce mai greu.

Aproape de limita subzistenței este și doamna Ileana, o femeie singură, de 76 de ani, din Găvănești, sat al comunei buzoiene Săgeata. Se gândește cu teamă cum va supraviețui în iarna care se apropie.

A strâns în curte câteva grămezi mici de lemne și crengi, pe care va încerca să le ardă cu economie.

„Mă rog la Dumnezeu să avem iarnă ușoară, că la câte lemne am o să îngheț în casă. O să fac economie cât pot, o să pun o plapumă, două, pe mine iar dacă am ce să mănânc, am; dacă nu, o avea grijă Dumnezeu și de mine”, spune bătrâna din Găvănești.

Guvernul anunță că va ajuta financiar familiile cu venituri reduse și bătrânii sărmani să treacă fără probleme prin iarna care bate la ușă. Pentru acest program, Comisia Europeană alocă României un buget în valoare de 1 miliard de euro, care are termen de cheltuire 31 decembrie 2023.

Le vor fi virați bani cu această destinație, pe cardurile sociale, românilor care au venituri sub 1.500 de lei venitul mediu pe membru de familie.

Limita ar putea fi ridicată la 2.000 de lei, a anunțat Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, la un post național de știri, acest aspect urmând să fie definitivat în discuțiile pe care guvernanții noștri le vor avea cu Comisia Europeană.