Monument pentru eroi, inițiativa unei învățătoare dintr-un sat din Vaslui. Lucrarea, ridicată din donații

La inițiativa unei învățătoare din Vaslui, în satul Idrici din comuna Roșiești a fost ridicat, printr-un efort colectiv, un monument de comemorare a eroilor care și-au dat viața în cele două războaie mondiale.

Duminică, 16 octombrie, monumentul a fost sfințit de un sobor de preoți. „Era într-o stare deplorabilă”, își amintește învățătoarea Veronica Vrabie de monumentul eroilor din cimitirul satului natal. Monumentul fusese ridicat pe vremea preotului Constantin Ștefănache, însă trecerea timpului l-a transformat într-o ruină. Împreună cu alte învățătoare, cu originile din Idrici, au hotărât să schimbe lucrurile.

„Inițial, i-am spus colegei Veronica Cârstea despre idee. Apoi, am discutat cu părintele și dumnealui ne-a indicat că este în atribuția primăriei, dar nu am vrut să implicăm politic nimic. Am considerat că noi, fiii satului, putem să schimbăm lucrurile. Împreună cu alte colege, Rodica Dobre, Mărioara Bută și mulți alții, ne-am mobilizat. Nu a fost ușor. Când am aflat prețul lucrării, am făcut un pas înapoi. Ni s-a părut o sumă imposibil de adunat. Domnul primar Florin Anea a contribuit și dumnealui, însă tot în calitate de fiu al satului. El a fost cel care ne-a susținut să nu renunțăm la proiect”, spune învățătoarea Vrabie, potrivit stiriest.ro.

46.000 de lei a costat ridicarea monumentului, iar suma a fost strânsă din donațiile fiilor satului, cei mai mulți dintre ei plecați pe alte meleaguri. Au fost și donatori anonimi, care, sensibilizați de inițiativa învățătoarelor, le-au susținut, iar monumentul a fost ridicat în mai puțin de un an.

Duminică, un sobor de patru preoți a sfințit monumentul ridicat pentru cinstirea idricenilor care și-au apărat țara cu propria viață. 102 fii ai satului și-au pierdut viața în cele două războaie mondiale.

„Cum puteam aduce mai bine un omagiu celor care și-au pierdut viața în Al Doilea sau în Primul Război Mondial decât prin ceea ce am făcut noi aici împreună? Ei și-au dat viața pentru noi, rămân în sufletele noastre ca adevărate simboluri ale curajului și ale simțului datoriei. Am considerat că și noi avem o datorie față de toți cei ale căror nume am reușit să le încrustăm pe cruci de marmură. Încercăm să păstrăm vie memoria și cum puteam mai bine decât prin grija față de monumentul comemorativ sau printr-o rugăciune, o lumânare aprinsă, o floare, un gând bun. Exact acum un an deschideam grupul idricenilor după niște discuții purtate cu părintele nostru, dar și cu domnul Florin Anea despre acest monument, care era într-o stare care nu ne făcea cinstre nouă, idricenilor. Poate reuși să facem și alte lucruri frumoase pentru satul nostru drag”, a transmis învățătoarea Veronica Vrabie la ceremonia de duminică.