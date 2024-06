Un nou blocaj pe piața legumelor. „Avem solarii pline de tomate care vor rămâne nerecoltate”. Cât a scăzut prețul

Legumicultorii se confruntă cu un nou blocaj pe piață, prețul tomatelor scăzând atât de mult încât nu-și mai acoperă nici cheltuielile cu recoltarea, spun aceștia. Nici la acest preț însă nu mai reușesc să vândă.

După varza rămasă în câmp din cauza prețului de mizerie, a venit rândul tomatelor din solariile legumicultorilor să se vândă la prețuri care nu mai justifică recoltarea, spun fermierii. Se întâmplă în mai toate bazinele legumicole această situație, salvându-se doar fermierii care au de onorat contracte ferme către marile lanțuri de magazine, și obțin un preț mai bun, și cei care produc „specialități”. Prețul a scăzut la producător la 1,5-2 lei și se vinde chiar și sub 1 leu/kg, deși în magazine tomatele au încă prețuri de 4-5 lei/kg.

Una dintre explicații, spune fermierul Toma Băețică, din Izbiceni, Olt, o localitate cu mii de solarii, este sprijinul oferit de stat în cadrul Programului Tomata, care ca și în alți ani a mărit mult cantitatea de roșii care este pusă pe piață.

„Și la noi în zonă este aceeași situație. Oamenii își pun problema să renunțe la cultură. Acel sprijin, care nu zic că este un lucru rău, este însă unul dintre motive, iar acesta este efectul. Politicienii noștri au înțeles să-l ofere un pic eronat. Sprijinul este foarte OK, dar să fie canalizat spre producătorii care pun pe piață în extrasezon. S-a dat la toată lumea și avem asta acum. Au pus să primească și ei 3.000 euro. Avem sere și solarii pline de tomate care vor rămâne nerecoltate, la acest moment”, a explicat Băețică, pentru „Adevărul”.

Legumicultorii se așteaptă ca prețul să scadă și mai mult, iar asta când pe piață va începe să se vândă pepenele verde produs în România.

„Și stați un pic, că încă n-a apărut pepenele. Când va apărea pepenele, roșia e gata de tot. Consumul de tomată va scădea în momentul în care apar pepenii. Lumea nu mai consumă o salată de roșii, trece pe fructe. Asta e, când apare pepenele moare roșia, când apare strugurele moare pepenele”, a adăugat fermierul.

Legumicultorii deja nu-și mai vând marfa la kilogram, ci la bax, spune Băețică.

„La prețurile pe care le avem la in-put-uri este extraordinar de grav. Un preț care să acopere cheltuiala trebuie să fie minim 3,5 lei/kg, media, să scot investiția și încă ceva, dar nu pentru a trăi până anul viitor. Ceea ce n-a fost. Roșia nedeterminată a început de la 4 lei, dar a căzut direct la 1,5 lei, cam de două săptămâni a picat prețul”, mai spune fermierul.

„Noi aici lucrăm cu jumătate de zi de lucru. Până la prânz, 120-150 lei”

Cultura de tomate este la început pentru fermierii care au cultivat tomate cu creștere nedeterminată și care se așteptau să aibă șapte-opt cicluri de cules, în timp ce fermierii care au cultivat pentru programul tomata sunt aproape de finalul recoltei. Căldura a grăbit creșterea, iar supraproducția, și implicit scăderea bruscă de preț, așteptată pentru sfârșitul lunii iunie, s-a produs cu două săptămâni mai devreme. În condițiile actuale, spune fermierul Toma Băețică, fermierii nu-și mai permit nici cheltuielile cu recoltarea.

„Am prieteni care nu mai recoltează deloc, pentru că nu are rost, nu-și scot banii, nu ies banii nici pentru a recolta”, spune fermierul. Se întâmplă pentru că forța de muncă se găsește greu, iar atunci când ai găsit, trebuie să plătești bine. „Ziua de muncă? Nu, jumătatea de zi de muncă. Noi aici lucrăm cu jumătăți de zi de lucru. Până la prânz, 120-150 lei, program de la 5,30 – 6,00 dimineața și până la 12,00. Vin și seara, dar pe alți bani. Sunt băieți care fac activitate și la lucrare, adică recoltatul unei mașini de ardei etc, și sunt care fac și 400-500 lei pe zi”, mai spune fermierul.

Mulți legumicultori spun că vor mai aștepta câteva zile, să vadă cum evoluează prețul tomatelor, după care vor lua o decizie. În zonele în care canicula nu este normalitate se va înlocui cultura de tomate cu cea de castraveți, însă este aproape previzibil ca dacă toți vor face asta să se ajungă din nou, și în acest caz, la prețuri foarte mici.

„Asta se întâmplă când n-ai o predicție și n-ai o cerere constantă și siguranță la vânzare, pui ce se aude. La castravete s-a terminat ciclul de primăvară, s-a terminat cu 1 leu/kg și castravetele e scump acum. 4-5 lei/ kg. În momentul în care toată lumea de acolo va face treaba asta.... La noi vor pune kapia și ardei gras. Ardeiul nu are nici el un preț bun, este doar 3 lei/kg, este acceptabil, să vedem la ce preț se va stabiliza și kapia. A pornit dintr-un preț ok, dar a scăzut foarte tare. Într-o săptămână și jumătate e 10 lei - 8 lei”, mai spune fermierul.

Situația este similară și în ferme din Ialomița și Buzău, spune Roxana Roșculeț, reprezentanta unei cooperative agricole.

„Majoritatea dintre noi avem contracte, dar o parte nu au reușit să își contracteze cultura. La ei în piață este 1,25 lei/kg, dar nici așa nu se cumpără. Unul dintre fermieri a mers cu 80 de bax-uri la piață și s-a întors cu 30 de bax-uri acasă. Mulți deja fac asta, renunță la cultură, să pună castraveți. Din cauza temperaturilor ridicate s-a întâmplat cu două săptămâni mai devreme să scadă prețul brusc”, a explicat Roșculeț.

Creșterea temperaturilor îi mai pune la încercare pe fermieri și altfel. Dăunătorii s-au înmulțit exponențial, spune fermierul Ion Păunel, iar cheltuielile pentru a-i combate cresc suplimentar costurile estimate.