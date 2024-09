Șoferița care a dat camionul pe autobuz și atrage toate privirile. „Pentru mine nu este un loc de muncă, este o pasiune”

Este singura șoferiță care conduce un autobuz la firma de transport în comun din municipiul Slatina, iar prezența ei este rapid remarcată în trafic. A dat camionul pe autobuz atunci când fiica ei a început școala și avea mai mare nevoie de prezența părinților acasă.

Daniela Pușcaciu (34 ani) are permis de conducere auto de nouă ani. Nu s-a mulțumit cu permisul pentru autoturisme și a trecut rând pe rând toate examenele. Ultimul a fost cel pentru categoria D – autovehicul transport persoane. La scurt timp s-a prezentat la firma de transport în comun din municipiul Slatina, din județul Olt, și a lăsat un CV. La început, de la Loctrans i s-a spus că nu sunt posturi vacante. După două luni a fost sunată și i s-a transmis că este așteptată cu documentele pentru angajare. Au trecut de atunci trei luni, iar prezența Danielei este remarcată de fiecare dată când urcă la volan.

„Conduc din 2015. Am lucrat pe camion cinci ani, în echipaj și singură, apoi am ales să fiu aproape de copil și mi-am ales această meserie: conducător auto de transport persoane”, spune Daniela.

În cei cinci ani a lucrat împreună cu soțul său, care și astăzi stă destul de mult timp plecat în curse externe. Financiar lucrurile nu se compară, câștigau împreună aproximativ 5.000 euro lunar, în schimb fetița lor rămânea în tot acest timp cu bunicii, ducându-le dorul.

Când Mirabela, fiica lor, a început școala, a decis că e timpul să renunțe la ceea ce-i plăcea foarte mult dar îi răpea timpul petrecut împreună cu copila. Între timp a avut și alte locuri de muncă (a fost, printre altele, inspector SSM) dar s-a întors în cele din urmă la șoferie.

„Soțul lucrează de 11 ani și mi-am dorit, chiar mi-am dorit să fac și eu asta. E o pasiune, nu e un loc de muncă. Chiar este o pasiune pentru mine să conduc. Sincer, nu m-aș vedea făcând altceva. Am încercat mai multe locuri de muncă și, nu”, adaugă Daniela Pușcaciu.

Deși are 25 de colegi șoferi, nu s-a simțit niciun moment discriminată. „A fost foarte plăcută primirea. Au fost impresionați și ei. Chiar s-au bucurat foarte mult că există o fată printre ei. Toată lumea spune că sunt foarte curajoasă că am ales să conduc un autobuz”, mai spune șoferița.

Mamă de campioană națională la box

Daniela Pușcaciu conduce pe toate liniile, chiar și în cursa de 10 ore, cea mai lungă, pe linia 1. Și călătorii au avut o reacție neașteptat de caldă, mai spune șoferița, n-a întâlnit nici măcar unul care să o privească cu neîncredere.

„Sunt foarte-foarte uimiți doar. Eu zic că este un impact plăcut pentru călători, pentru că mi-au spus multe persoane asta. Sunt singura fată din oraș și îmi spun că sunt foarte mândri și mulțumiți că și femeile pot să conducă un autobuz”, mărturisește șoferița.

O diferență între camion și autobuz este, dar asta n-a speriat-o nici măcar la început. „Este puțin mai greu pe autobuz, sincer. Pe camion transporți marfă, aici este mai greu, pentru că transporți persoane și riscul este mult mai ridicat”, este conștientă Daniela de responsabilitatea pe care o are atunci când se află la volan.

Pasiuni aparte are și fiica ei, care acum are aproape 13 ani. Cu doar câteva zile în urmă a devenit campioană națională la box, la categoria 38 kilograme, după mai puțin de un an de când practică acest sport.

„A fot și la dansuri, și la balet, și la înot, și la sală, iar în cele din urmă mi-a cerut s-o duc să vadă ce se întâmplă în sala de box. Face de cinci luni, a luat Cupa României la Constanța, de la Constanța a plecat în Bosnia, iar de la Europene a ajuns la Naționale și a luat locul I”, mai spune Daniela, foarte mândră de fiica ei.