Prăpastia între angajatori și șomeri se adâncește. „A fost bursa oamenilor 50+. Pe unii îi înțelegi că așteaptă pensia”

Într-un județ cu peste 8.000 de șomeri înregistrați oficial în evidența serviciului public de ocupare angajatorii spun că-și găsesc mai greu ca niciodată forță de muncă. „Cei mai mulți au venit cu bilețelul în mână, să spună că nu sunt interesați”.

A fost o nouă bursă generală a locurilor de muncă, acel loc în care, dacă ești cu adevărat în căutarea unui job, poți găsi variante. La Slatina, în județul Olt, au fost disponibile peste 330 locuri de muncă, cele mai multe pentru lucrători calificați și 18 poziții pentru cei cu studii superioare. Angajatorii nici măcar nu-și mai prezintă oferta de locuri de muncă pentru necalificați, pentru că au experiența unor evenimente similare când șomerii le-au transmis direct că nu vor să lucreze „cu cârca”. Firmele găsesc din ce în ce mai greu însă angajați, indiferent de post.

„Strungar de sculărie sau de serie? De sculărie? Mă depășește”

Sute de oameni au așteptat vineri, 23 mai 2025, deschiderea bursei organizate în foaierul Casei de Cultură a Tineretului. Sunt o mică parte din cei peste 8.000 de șomeri înregistrați în baza de date a AJOFM Olt, șomajul trecând, în martie, de 6,2% în județ. Nu toți au venit să-și găsească un loc de muncă. De fapt, cei mai mulți dintre ei recunosc faptul că, pentru că sunt șomeri indemnizați, sunt obligați să se prezinte la astfel de evenimente. La intrare primesc un bilețel și, dacă fac dovada că au contactat trei angajatori care au în ofertă posturi care necesită alte calificări decât cele ale șomerului în plată primesc viza și pe luna în curs și rămân șomeri indemnizați.

Reprezentanții angajatorilor care se află pentru prima dată la bursă se lămuresc repede ce au de făcut. Îi recunosc pe cei dezinteresați după atitudine, dar mai ales după bilețelul pe care șomerii îl întind uneori fără cuvinte. „Cei mai mulți este clar pentru ce au venit. A fost bursa oamenilor 50+. Sunt oameni nu peste 50 de ani, chiar peste 60. Pe unii îi și înțelegi că așteaptă pensia. Alții cred că lucrează la negru și nu sunt interesați, pentru că pierd șomajul. Cert este că parcă n-a fost niciodată ca acum, n-am mai plecat cu atât de puține CV-uri”, spune reprezentanta unei firme de construcții. Dezvăluie că nici măcar nu au mai trecut în lista de posturi vacante pe cele de muncitor necalificat, pentru că le ocupă cu cetățeni străini. „Sunt oameni care nu au nicio calificare, dar se simt jigniți dacă le oferi un post de necalificat. Așa că nu le-am mai menționat”, adaugă responsabila de Resurse Umane.

Unele dialoguri sunt halucinante. Sunt șomeri care au ca obiectiv obținerea vizei și nimic altceva, însă prinși în discuții cu angajatorii încearcă să demonstreze că nu sunt sub nicio formă pregătiți pentru ce caută firmele. Una dintre firme are în ofertă un post de strungar. Șomerul, să tot aibă 55-60 ani, se apropie și începe conversația cu reprezentantul firmei:

„- Strungar de sculărie sau de serie?

- De sculărie.

- Mă depășește. Vreți să-mi puneți și mie ștampila?

- Dar nu...

- Am prelucrări prin așchiere 20 și ceva de ani, dar ca strungar mă depășește. Făceam câte o operație micuță, în serie. Am 57 ani. 22 de ani vechime. Nu mă mai apuc acum să... Ca strungar, de făcut unicat, să-mi dea piesa cap-coadă, nu mă descurc.

- Dar nu veți fi singur, aveți un inginer, aveți colegi îndrumători.

- Am niște probleme de sănătate. După ce le remediez o să caut eu, fără să-mi zică nimeni, c-am mai căutat și înainte, până să ajung la șomaj. Acum mi-a murit maică-mea...

- Să înțelegem că acum nu sunteți pregătit pentru un loc de muncă. Dar luați un număr de telefon de la firmă și...

- Da, da, acum nu sunt într-o stare nici fizică și nici emoțională prea....”, se încheie conversația între șomer și reprezentanta firmei.

O doamnă cu vârsta de aproximativ 40 de ani caută de asemenea un loc de muncă. Vrea și mențiunea pe bilețel, recunoaște, însă va avea nevoie să se întoarcă la lucru, pentru că indemnizația de șomaj este infimă.

„Am lucrat și la pază, și ambalator la un magazin, și la croitorie, și... Dacă e nevoie mai facem și alte cursuri, ca să ne mai specializăm și pe altceva. Am fost și cameristă la hotel”, mai spune femeia care este preluată de un consilier din cadrul AJOFM pentru a i se prezenta oferta de formare profesională.

Câteva standuri mai departe, un bărbat încearcă să convingă reprezentanții unei cunoscute firme de pe platforma industrială că nu e bun pentru posturile pe care le au în ofertă. Oamenii de HR, la rândul lor, se străduiesc să-l lămurească ce beneficii ar avea dacă ar accepta să se califice la locul de muncă într-o altă meserie.

„- Un CV trebuie să-mi lăsați. Vă calificăm noi.

- Și cât dați la un necalificat?

- Mai mult decât luați la pază. Și aveți mult mai multe avantaje: aveți asigurare privată, asigurare de sănătate, aveți bilet de vacanță, tichete de masă...

- Am dat pe OLX și zice că până-n 55 de ani angajează.

- Câți ani aveți?

- Până-n 50 de ani, de fapt, zicea în anunț, eu am 55.

- E bine, numai dorință de muncă să aveți.

- Păi, dacă pe anunț scrie până în 50 de ani, și eu am 55?

- Eu vă spun ce se întâmplă la noi. Nu există condiția aceasta. Numai să fiți bun de muncă și facem noi calificări. Dar de fapt vreți la pază, unde e ușor”, se lasă în cele din urmă păgubași recrutorii.

Vin la bursă și oameni care se mulțumesc nu cu bani puțini, ci cu sume de-a dreptul infime. Un domn (vezi video) are 61 ani și este beneficiar de ajutor social. Spune că suma e mică, dar are asigurare de sănătate, așa că dacă se îmbolnăvește nu va plăti spitalizarea. De lucru nu-și mai caută. A lucrat, dar în tinerețe, prin fabrici care s-au desființat între timp. Se apropie de vârsta pensionării, însă nu știe dacă va avea drept la pensie. „Nu mi-am strâns anii de vechime”, mărturisește bărbatul. Are însă de gând să meargă și să ceară din arhive documente pentru perioadele lucrate. De un loc de muncă, recunoaște, nu prea este interesat. Calificarea lui e de tâmplar. „Acuma se fac termopane, cine mă mai angajează?!”, mai spune bărbatul.

În aceeași situație sunt și alți beneficiari de ajutor social, care pentru a putea ridica în continuare ajutorul mic de la primărie trebuie să facă dovada că și-au căutat un loc de muncă și nu au găsit nimic potrivit.

„Eu? Eu n-am lucrat niciodată, noi de la ajutor social suntem!”, spune o femeie care are deja bilețelul completat și poate merge liniștită acasă.

„Nu-și caută de lucru. Vin mai mult ca să-și pună viza. E mai rău decât de obicei, altădată chiar își căutau de muncă, acum nici măcar nu înțeleg de ce se află aici. Nu vor să lucreze nici la 42 ani. A spus o doamnă că e bolnavă. (...) Ne-au și spus că lucrează la negru, când au trecut. Le convine, pentru că nu stau la 8 ore. Greșesc și cei care-i angajează, pentru că vrând-nevrând s-ar angaja”, constată un alt angajator.

Tinerii, atrași de standurile MAI și MApN

Puținii tineri prezenții în cadrul bursei locurilor de muncă sunt de fapt viitori absolvenți de școală profesională sau de liceu tehnologic. Mulți și-au făcut deja planurile, vor să plece în străinătate. Câțiva vor încerca și admiterea la facultate, dacă trec cu bien examenul de BAC, iar dacă nu, au aflat că pot urma o carieră în Armată sau în Jandarmerie, pe anumite posturi, chiar și în situația în care au absolvit doar zece clase.

Din oferta MApN, de altfel, cele mai solicitate posturi, din miile de locuri disponibile pe categorii de studii, sunt cele de subofițeri și cele de soldat gradat profesionist. Sunt disponibile peste 500 locuri pentru învățământul militar superior, iar pentru învățământul postliceal – peste 1.400 locuri. Pentru acestea proba sportivă și proba psihologică sunt eliminatorii, urmate de interviul de evaluare finală. În următoarea etapă se întocmește fișa medicală, admiterea la învățământul militar postliceal fiind făcută pe baza mediei de la Bacalaureat, iar la Academia Militară pe bază de admitere.

Și mai solicitate sunt posturile de soldat gradat profesionist (SGP), la care au acces chiar și cei care au absolvit doar clasa a X-a. Pentru aceste posturi cei interesați se pot adresa atât Centrului Militar Județean, cât și direct unităților militare care au nevoie de SGP - unde se va realiza înscrierea și se vor susține probele. Ca soldat gradat profesionist ai cazare și masă pe perioada stagiului de pregătire (care durează o lună), iar salariul net depășește 4.000 lei.

„Cele mai multe interviuri le avem în urma CV-urilor depuse la companie”

Reprezentantul unei alte firme spune că, în cazul său, experiența a fost mai bună decât la alte ediții. „Au fost mai mulți candidați, cel puțin la noi. Au fost și mai tineri și mai în vârstă. Sunt persoane care au experiență și în afara țării. Am avut un mecanic care spunea că are diploma din Anglia, trebuie echivalată. Am interacționat cu tot felul de oameni, unii mai interesați, alții mai puțin interesați”, a precizat recrutorul. CV-urile strânse vor fi predate colegilor, iar persoanele interesate vor fi chemate la interviu. Bursa locurilor de muncă este o modalitate de recrutare, dar nu cea mai eficientă. Anunțurile pe diverse platforme, precum OLX sau LinkedIn, s-a dovedit că aduc mai mulți candidați. Cele mai multe CV-uri, în schimb, sunt depuse chiar la companie, în cutia poștală de la poarta fabricii, a mai precizat reprezentantul companiei.

Conform informațiilor transmise de AJOFM Olt, pentru bursa din 23 mai 2025 au fost disponibile în total aproape 400 locuri de muncă, la Slatina și Caracal (evenimentul a fost organizat și la sediul agenției locale din Caracal). La bursă au participat 982 de persoane, 446 fiind selectate pentru interviu.

Mai trebuie spus că, deși sunt peste 8.000 de șomeri în evidență (dintre aceștia puțin peste 1.100 sunt șomeri indemnizați), majoritatea covârșitoare o reprezintă cei fără calificare, care figurează în categoriile de persoane foarte greu ocupabile și greu ocupabile. 42,27% au absolvit doar gimnaziul, iar 21,26% sunt șomeri cu nivel de instruire primar sau fără studii. Doar 16,92% dintre șomeri au nivel de instruire profesional, 16,37% au absolvit liceul, 0,96% au studii postliceale, iar șomerii cu studii superioare au o pondere de 2,19% în totalul șomerilor înregistrați în Olt.