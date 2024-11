Cum poţi afla dacă angajatorul ţi-a plătit contribuţiile pentru pensie

Orice persoană care are dubii în privința plății contribuțiilor pentru pensii de către angajator poate verifica online acest lucru, dacă își face cont pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Accesând site-ul CNPP, angajații pot afla o serie de informații, precum:

privind datele din carnetele de muncă

stagiile anuale şi lunare aferente perioadei începând cu aprilie 2001

informaţii din declaraţiile depuse de angajatori

informaţii referitoare la viramentele la PILON II de pensii private

informaţii referitoare la pensia comunitară

informaţii referitoare la debitele din executare silită

informaţii referitoare la fişa financiară

Toate aceste informaţii privind stagiile de cotizare, adică verificarea plăţii de către angajator a contribuţiilor pentru pensii, sunt cu atât mai importante cu cât, începând cu 1 septembrie 2021 cuantumul pensiei pe care o vor primi pensionarii va ţine cont doar de contributivitate, adică se va ţine cont doar de plăţile efective către casele de pensii.

Pentru identificarea unică a utilizatorului este necesară completarea formularului de creare cont. Toate campurile marcate cu * sunt obligatorii şi salvarea cererii nu este posibilă dacă acestea nu sunt completate. Datele introduse trebuie să fie conforme cu realitatea, iar informațiile completate să nu conțină diacritice.

Structura formularului este următoarea :

A. Date de identificare:

• Numele şi prenumele

Numele și Prenumele sunt câmpuri care trebuiesc completate în mod obligatoriu de către beneficiar. Sunt acceptate doar caractere alfabetice.

• CNP

Codul Numeric Personal - trebuie completat obligatoriu, se introduc 13 caractere numerice, iar formularul va verifica consistenta codului.

• Adresa de e-mail

Adresa de e-mail folosită la completarea formularului va constitui de asemenea şi numele de utilizator care va fi utilizat pentru autentificarea ulterioară în cont a beneficiarului.

Pentru persoanele care sunt mandatate/împuternicite să reprezinte beneficiarul – titular al contului (persoană fizică/persoană juridică), în funcţie de condiţiile de reprezentare cuprinse în procură/împuternicire, se va utiliza e-mailul titularului sau, după caz, cel al mandatarului/împuternicitului. Astfel, în situaţia în care titularul desemnează un mandatar/împuternicit doar pentru a îndeplini formalităţile pentru activarea contului şi obţinerea parolei, se va utiliza e-mailul titularului. Pentru cealaltă categorie, cea în care mandatarul/împuternicitul este desemnat şi pentru utilizarea parolei şi efectuarea de operaţiuni în numele titularului, se va utiliza e-mailul mandatarului/împuternicitului.

• Act de identitate

Se selectează tipul actului de identitate (BI,CI, Paşaport) și se completează toate câmpurile aferente acestuia.

• Adresa de domiciliu

Se completează câmpurile specifice.

După finalizarea completării formularului, pentru obţinerea datelor de acces, se va proceda astfel

În cazul persoanelor care semneaza olograf:

Se apasă butonul Tiparire formular pentru a putea fi semnat olograf în original, pe hârtie.

După ce s-a tipărit cererea este obligatorie parcurgerea urmatoarelor etape:

• se semnează cererea;

• solicitantul (beneficiarul titular sau, după caz, persoana mandatată) se va prezenta personal cu cererea semnată la oricare casa teritorială de pensii, împreună cu actul de identitate în original şi copie sau, după caz, cu documentele justificative în original şi copie pentru fiecare persoană terţă căreia îi va administra contul.

Potrivit prevederilor Legii nr.9/2023, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor documentelor prevazute de legislația din domeniul de activitate al caselor teritoriale de pensii, fotocopierea gratuită a documentelor originale fiind asigurată de instituțiile în cauză.

În cazul persoanelor care semnează cu semnatură electronică calificată:

Semnătura electronică calificată, bazată pe un certificat digital calificat oferă cel mai ridicat nivel de încredere. Este o semnătură avansată, creată cu un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat și care folosește un certificat calificat. Este emisă în conformitate cu regulamentul European eIDAS 910/2014, recunoscută în toate țările membre și este emisă de un prestator calificat de servicii de încredere.

Semnătura electronică calificată se poate utiliza pentru semnarea documentelor cu nivel ridicat de risc, cum ar fi contractele de credit, contractele comerciale sau de prestări de servicii, contractele de muncă și actele adiționale la acestea, mandatele de reprezentare, contractele de mediere, facturile fiscale, documentele medicale sau documente în relația persoanelor fizice și a firmelor cu autoritățile publice.

O semnătură calificată apare în Adobe Acrobat Reader ca fiind validă (bifa verde) și conține informații despre verificarea ei față de lista de încredere europeană. Sunt afișate elemente grafice ușor de verificat, care să transmită utilizatorilor nivelul de încredere:

• bifa verde și textul „Signed and all signatures are valid" (semnat și toate semnăturile sunt valide);

• este indicată sursa informațiilor folosite pentru validarea semnăturii: „Source of Trust obtained from the European Union Trusted Lists (EUTL)" (încrederea în semnătură este dată de listele sigure ale Uniunii Europene);

• marca de încredere a Uniunii Europene (lacătul albastru cu steagul UE) și identificarea semnăturii electronice ca fiind calificată.

Se apasă butonul Tiparire formular și se salvează formularul pentru a putea fi semnat electronic.

După ce s-a salvat cererea trebuie parcurse urmatoarele etape:

• se semnează cererea cu semnatură electronică calificată;

• cererea astfel semnată se va transmite pe e-mail la oricare casa teritorială de pensii, împreună cu actul de identitate în copie; constituie exceptie documentele justificative pentru fiecare persoană terţă căreia îi va administra contul, unde este necesara prezentarea acestora în original şi copie.

Aprobare cerere de creare cont

• cererea va fi procesată şi aprobată la nivelul casei teritoriale de pensii. În acest moment va fi transmis un mesaj de informare pe adresa de e-mail completată în cererea de creare cont, care va înştiinţa utilizatorul despre activarea contului şi posibilitatea setării parolei iniţiale;

• prin accesarea link-ului de Stabilire parola de către solicitant, acesta poate să configureze câmpul de parolă.

Este foarte important ca solicitantul să prezinte o adresa de e-mail validă şi proprie. Adresa de e-mail va fi numele de utilizator folosit de solicitant pentru conectarea la portal.