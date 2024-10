Traiul în România, încercare din ce în ce mai grea. „Cheltuielile cresc, salariile rămân pe loc. Cum să nu pleci din țară?”

Un loc de muncă în străinătate, fie și sezonier, a devenit soluție pentru mulți români care nu mai reușesc să-și drămuiască banii câștigați în țară. Salariul din România nu mai ajunge nici pentru susținerea cheltuielilor de zi cu zi, se plâng persoanele care își caută de lucru.

Să găsești un loc de muncă astfel încât salariul câștigat să-ți permită un trai decent este o încercare din ce în ce mai grea pentru români, chiar dacă pe piața forței de muncă job-urile vacante sunt încă din belșug. Angajatorii se plâng de faptul că nu-și găsesc muncitorii calificați de care ar avea nevoie, în timp ce muncitorii se plâng de faptul că nu reușesc, cu salariul care li se oferă, să-și mai acopere cheltuielile. Este motivul pentru care în continuare românii de rând se uită la variante de lucru peste hotare, chiar dacă și din străinătate vin semnale că „nu mai e ce-a fost”.

Cei mai mulți pleacă în străinătate prin cunoscuți care fie lucrează acolo, fie au lucrat. Alții contactează firme de mediere și chiar și serviciul public de ocupare, care oferă intermediere pentru locuri de muncă în străinătate prin rețeaua EURES.

La Bursa forței de muncă pentru absolvenți, desfășurată recent la Slatina, am stat de vorbă cu Monica, o tânără de 37 ani, mamă a doi copii, în prezent șomeră. Spune că a lucrat de la 17 ani și că nu-i e frică de muncă. A terminat un liceu cu profil servicii, după liceu a urmat cursurile unei școli sanitare postliceale, a mai făcut diverse alte cursuri de calificare. A lucrat multă vreme într-o fabrică de confecții, au urmat și alte locuri de muncă. De la ultimul loc de muncă, un restaurant, a fost nevoită să plece din cauza unor probleme medicale pe care nici acum nu le-a rezolvat în totalitate.

„Nu sunt nici acum foarte bine, dar am tratament. Acasă nu mai pot rămâne, pentru că nu ne descurcăm. Soțul este plecat în afară de aproape patru ani, însă ce câștigă ne ajunge strict să plătim ce avem de plătit, nu rămâne niciodată nimic”, spune Monica.

Tânăra nici măcar nu se mai uită peste lista locurilor de muncă vacante în țară, pentru că știe ce salarii sunt și, spune, doar în ultimă instanță ar alege să se angajeze din nou aici. Devine curioasă, în schimb, să afle ce locuri de muncă sunt în străinătate.

„În Olanda dacă aș găsi ar fi extraordinar, pentru că și soțul tot acolo lucrează”, spune tânăra.

„Au anunțat că mai pun 23 lei la alocație. Ce faci cu ei? E pachețelul pentru o zi”

Monica are doi copii, de 10 ani și, respectiv, 13 ani. Spune că se gândește de mai mult timp să plece la lucru în străinătate, însă gândul că-și va lăsa copiii în țară a întors-o de fiecare din drum. Acum au crescut, iar odată cu ei și nevoia de bani s-a mărit, pentru că pe lângă hrană, îmbrăcăminte și încălțăminte au nevoie și de alte lucruri.

Fetița și-a dorit mult să facă gimnastică. În Scornicești nu există această posibilitate, așa că după ceva timp de gândire și de drămuit banii a înscris-o la cursuri în Slatina. Face pentru asta un drum de 30 kilometri, plătește taxa pe oră pentru curs, iar pentru reprezentații cumpără tot ce e necesar. Asta o înfurie teribil, pentru că cei care trăiesc în străinătate povestesc cât de mult susțin alte state familiile ca să le poată oferi copiilor mediul propice pentru a-și dezvolta pasiunile.

„De ce pentru orice pasiune a copiilor trebuie să plătească părinții? Am fetița, și-a dorit să meargă la gimnastică pentru că avea niște colege. N-am putut s-o duc, pentru că efectiv nu-mi ajungeau... Nu voia de performanță, ea își dorea așa, pur și simplu. Într-un final am reușit, deși eforturile sunt mari. E 25 lei ședința, o oră. Pe lângă ședințe și costul meu, îmi zice doamna: <știți, se descurcă bine și mi-ar plăcea s-o iau...>. Și am văzut-o așa, că s-a oprit. <Dar, știți, trebuie să suportați dumneavoastră costumația, drumul, participarea...>. Vedeți de ce se renunță? Pentru că nimic nu e gratis. Și se întreabă de ce pleacă românii în străinătate. Eu când aud întrebarea asta îmi spun: dar de ce mai întreabă? De ce mai întreabă?”, spune cu amărăciune tânăra.

Vestea că de anul viitor va crește alocația îi crește și mai mult revolta. „Au anunțat că mai pun 23 lei la alocație. Ce faci cu ei? E pachețelul pentru o zi, oricum nu ajung nici pentru asta”, mai spune Monica.

Ne întoarcem la posibilitățile de a-și găsi un loc de muncă bun în țară. Spune că a căutat, a experimentat, nu s-a dat în lături de la munca grea. A urmat cursurile școlii postliceale sanitare în timp ce lucra într-o fabrică de confecții alături de mama sa, gândindu-se că va putea face o carieră în domeniul sanitar. Nu s-a întâmplat așa. A lucrat trei ani într-o unitate privată, pentru că în sistemul de stat nu a putut accede. Salariul, care nu mai creștea, a ajuns să-l dea în bună măsură pe navetă, așa că a fost nevoită să caute altceva. A făcut și cursuri de recalificare, într-un domeniu care îi place, chiar dacă nu crede că ar împlini-o cu adevărat. „De muncă nu mi-e frică, nu asta este problema, doar că pe salariul minim... Mama a lucrat o bună perioadă de timp în aceeași firmă, până când s-a desființat. Acum este modelier, are salariu 2.800 lei. Firma produce pentru mărci celebre, dar salariile... Cheltuielile cresc, salariile rămân la fel. Rămâi peste program pentru că „trebuie să plece comanda”, dar bani suplimentari nu-ți dă nimeni. Așa că străinătatea rămâne singura soluție. Mă gândesc la ceva sezonier, permanent nu aș putea să plec de lângă copii. Vor rămâne cu bunicii, dar...”, mai spune tânăra.

De locurile de muncă vacante în străinătate mai sunt interesați și alți șomeri. Sunt oameni cu experiență care, ca și Monica, nu se tem de muncă. Spun că știu de la alți șomeri că este incomparabil câștigul, iar surse din serviciul public de ocupare confirmă. Sunt șomeri care s-au întors în România, pentru că deja se fac concedieri în multe domenii ale industriei și în străinătate, iar ajutorul de șomaj primit de acolo, e drept, pe o perioadă limitată, depășește cu mult salariul pe care l-ar primi în România.