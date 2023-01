Cauza morții bebelușului din Olt, la câteva ore de la externarea din spital. „Era ca un copil normal” VIDEO

Un bebeluș de numai șase luni, din județul Olt, a murit la câteva ore de la externarea din spital. Mama spune că nici pe timpul sarcinii, și nici după nașterea copilului nu i s-ar fi spus că micuțul are probleme. Potrivit legiștilor, copilul a murit în urma unei „insuficiențe acute respiratorii”.

Decesul lui Gabriel, un bebeluș născut pe 22 iunie 2022, s-a produs în noaptea de 9/10 ianuarie 2023, la câteva ore de la externarea din Spitalul Județean de Urgență Slatina. Mama s-a prezentat cu el la spitalul din Slatina în 2 ianuarie, pentru că în continuare „avea un hârâit”, asta după ce, în preajma Crăciunului, femeia a stat internată cu bebelușul la Spitalul Orășenesc Balș, unde acesta a fost tratat de bronșiolită. De la spitalul din Balș, bebelușul a fost externat după o săptămână de tratament, însă mama a constatat că în continuare starea lui pune probleme.

„Trezește-te, că a murit băiatul!”

„La Balș, a fost tratat o săptămână, ne-au externat a doua zi după Crăciun. Ni s-a dat drumul acasă, cu o rețetă prescrisă de doamna doctor de acolo, să-i dăm acasă tratamentul. Tot nu i-a trecut acea hârâială din piept. Am mers la farmacie să i se dea ceva, doamna farmacist a zis că n-are ce să-i dea, trebuie să merg înapoi la spital, or la Balș, or la Slatina. Am zis să vin la Slatina, că este mai bine, e spital mai mare. Ne-am internat pe data de 2, i s-a făcut tratament. Joi-seara spre vineri a vomat de vreo două ori, s-a deranjat la stomăcel, și când a venit dânsa la vizită i-am spus. A zis că mă mai ține sub supraveghere două zile”, a explicat Ioana Viorica Țiganu, mama bebelușului. Luni, 9 ianuarie, s-a decis externarea.

În ziua externării, a mai relatat femeia, copilul a fost consultat din nou, medicul decizând că poate merge acasă.

„Mi s-a spus că este bine, ne-a dat drumul acasă, am ajuns acasă, a râs ceva timp cu frățiorii lui, iar la 4,00 (n. red. - P.M.) a început să fie agitat. Mânca, de mâncat, dar nu putea să se liniștească, să doarmă, să... Se tot agita întruna. Am zis că dacă nu se liniștește vin înapoi cu el la spital, la doamna doctor, dar la ora două noaptea s-a liniștit”, a mai povestit mama.

În tot acest timp, copilul a fost vegheat de ambii părinți. Când s-a liniștit, a mai povestit femeia, la rugămintea sa, soțul a mers să doarmă, pentru că a doua zi urma să meargă la lucru. Peste alte trei ore, un alt copil al femeii (familia mai are alți trei copii) a cerut apă. Atunci a observat femeia că bebelușului i s-au învinețit buzele și că este foarte rece.

„Am pus mâna pe el, era foarte rece. Atunci am strigat la soț - Trezește-te, că a murit băiatul! Am sunat la salvare, au venit, au făcut manevrele și nicio șansă”, a mai spus femeia.

„Copilul a fost externat cu toate semnele și simptomele remise”

Traseul bebelușului în SJU Slatina a fost prezentat de către purtătorul de cuvânt al unității sanitare, medicul Emilian Postelnicu.

„Vorbim de un copil de 6 luni care s-a prezentat în data de 2 ianuarie la spital, unde a fost diagnosticat cu rinoadenoidită de către medicii pediatri. În prealabil fusese internat și la spitalul din Balș, cu bronșiolită acolo. Vine aici cu rinoadenoidită, îl internează, l-au băgat în Terapie Intensivă o zi pentru stabilizare și monitorizare, pentru că nu respira bine. După o zi copilul s-a stabilizat, toate analizele s-au normalizat. (...) Îl mută în secție, unde a urmat tratament cu antibiotic, mucolitice, bronhodilatatoare, cu antiinflamatorii, cu ceea ce se dă în cazul afecțiunilor respiratorii. În data de 5, într-o joi, face o febră și o vărsătură. I se schimbă dieta, i se dă lapte fără lactoză, a continuat tratamentul, nu s-a mai repetat episodul, n-a mai avut nicio problemă. Pe data de 9 ianuarie copilul a fost externat cu toate semnele și simptomele remise, fără probleme. Ce s-a întâmplat mai departe, în caz că s-a întâmplat ceva, sau a avut ceva, nu putem spune decât după ce vom avea raportul necropsiei și al hostopatologiei”, a precizat medicul.

Ce spune Medicina Legală

Părinții bebelușului au ridicat, miercuri, 11 ianuarie 2023, trupul neînsuflețit de la morga din Slatina.

Pe certificatul constatator al decesului se precizează drept cauză directă „insuficiența acută respiratorie”, la stările morbide intermediare care au dus la deces fiind menționată „pneumonie bilaterală”, lucru care îi contrariază pe părinți, pentru că la externare li s-a spus că bebelușul este vindecat. În același document mai sunt înscrise următoarele stări morbide: „malnutriție protein calorică” și „hipotrofie timică”.

Cu lacrimi în ochi, mama spune că medicul legist i-a spus că băiețelul avea o problemă gravă.

„Și dacă trăia, nu putea să trăiască mult. Or făcea cancer, or paralizie. Nu știam de lucrul ăsta. (...) Era ca un copil normal, niciodată nu mi s-a spus...”, a declarat mama.

O sarcină fără probleme, spune mama

Gabriel a fost născut prin cezariană la 37 săptămâni. A fost o sarcină atent monitorizată, mama fiind la a patra cezariană, ceea ce comporta anumite riscuri. Mai mult, la naștere, micuțul a avut probleme, mama și nou-născutul fiind transferați de urgență la spitalul din Slatina (nașterea a avut loc la spitalul din Balș). De atunci, însă, nu li s-ar fi semnalat părinților că ar fi vorba de probleme grave sau că ar trebui să investigheze ceva, cu excepția unei probleme pentru care au primit recomandarea ca un medic chirurg să-l vadă pe bebeluș.

Copleșită de durere, femeia spune că nu știe ce va face în continuare, pentru că simte că ar lupta cu morile de vânt. Vrea să atragă, în schimb, atenția ca medicii să trateze cu mai mare aplecare viitoarele mame.

„Să ni se spună ce probleme au copiii noștri. Eu mi-am urmărit sarcina lună de lună, am făcut tot ce mi s-a cerut, analize 3 D, tot. De-a lungul sarcinii nu au fost probleme, am născut la 37 săptămâni, fiind a patra cezariană la mine. Și mi s-a spus că dacă pot să duc sarcina până la 37 săptămâni este foarte bine, dar dacă nu pot, nu are ce să-mi facă dânsa. Copilul s-a născut cu 3.100 grame, la 37 săptămâni, la 3 D nu mi s-a spus că se va naște fără timus, doamna doctor ginecolog, la fel, nu ne-a anunțat că se va naște fără așa ceva. Decât în spital, când am născut, doamna anestezist a spus - Haideți mai repede, că copilul este varză! Atâta îi rog (n. red - pe medici), să ne spună mamelor cu ce se vor naște copiii noștri, să știm, pentru că noi n-avem de unde să știm, dacă ei, ca medici, nu ne spun. Necropsia asta a arătat, că s-a născut fără timus. ..(...) Făcându-i-se raze, făcându-i-se tot-tot, analize, puteau să-mi spună. Dar au spus că sunt toate bune. Doar la Balș ne-a ieșit că este anemic”, a mai spus mama.

Părinții spun că vor depune plângere la Colegiul Medicilor, deși sunt convinși că nimeni nu le mai poate aduce copilul înapoi.

Poliția Olt a deschis în acest caz un dosar penal pentru ucidere din culpă.

De asemenea, oamenii au sărit să ajute tânăra familie, în urma unui apel al unei rude, făcut pe Facebook, având în vedere că au o situație materială destul de grea, stau cu chirie și au de crescut alți trei copii.

Reprezentantul unei firme de pompe funebre s-a oferit să transporte gratuit trupul copilului, preluându-l de la morgă și asigurându-i pe părinți că îl va transporta și în ziua înmormântării.

„Nu-i știam, dar am văzut pe Facebook apelul și m-am gândit că atât pot să fac și eu, având în vedere prin ce trec oamenii”, a spus Toma Gheorghe Liviu, proprietarul firmei de pompe funebre.