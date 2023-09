Câți șoferi drogați au fost prinși, în Olt, în 2023. Doi au fost testați pozitiv doar în ultimele 48 de ore

O tânără șoferiță și un adolescent de 18 ani au fost surprinși în ultimele două zile la volan sub influența substanțelor psihoactive. Amândoi sunt din Slatina.

Tânără a fost depistată de polițiști joi-seară, 14 septembrie, în jurul orei 21,30, pe strada Ionașcu din Slatina, aparatul drugtest indicând faptul că aceasta consumase o substanță interzisă.

„La data de 14 septembrie 2023, în jurul orei 21:30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Olt, în timp ce desfășurau activități specifice pe strada Ionașcu, din municipiul Slatina, au oprit pentru control un autoturism condus de o tânără, în vârstă de 20 de ani, din localitate.

Aceasta a fost testată cu aparatul drugtest, care a indicat prezența unei substanțe psihoactive, respectiv: T3C KET. Tânăra a fost condusă la Spitalul Județean de Urgență Slatina pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a prezenței substanțelor în organism”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Olt.

Cu o zi înainte, un alt tânăr șofer a fost testat de polițiști, rezultatul în cazul său indicând prezența unei alte substanțe psihoactive.

„La data de 13 septembrie 2023, în jurul orei 9,55, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Slatina, în timp ce desfășurau activități specifice pe strada Podgoriilor, din municipiul Slatina, au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 18 ani, din localitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul drugtest, care a indicat prezența unei substanțe psihoactive, respectiv: T3B AMP”, au mai precizat polițiștii. Și acest șofer a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice.

Ambii șoferi sunt acum cercetați penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

29 teste pozitive în urma testărilor din perioada 1 ianuarie - 12 septembrie 2023

Polițiștii din Olt au efectuat, în perioada 1 ianuarie - 12 septembrie 2023, 80 de teste cu aparatele drugtest, 29 dintre acestea având rezultat pozitiv. În aceeași perioadă, 173 de șoferi au fost depistați conducând sub influența alcoolului și le-au fost întocmite dosare penale (valorile indicate de alcooltest au fost de peste 0,4 mg/l alcool pur în aerul expirat). Alți 403 șoferi au avut de asemenea rezultat pozitiv la testarea cu alcooltestul, însă valoarea a fost sub 0,4, aceștia fiind sancționați contravențional.

La începutul acestui an, un tânăr aflat sub influența drogurilor (conform testării cu drugtestul) a intrat pe contrasens și a lovit o mașină în care se afla un cuplu, femeia decedând în urma accidentului, iar soțul acesteia, la câteva zile. La sfârșitul lunii august alți doi șoferi testați pozitiv pentru consum de droguri au fost implicați în două accidente grave. Un șofer de 19 ani a intrat în depășire, mașina pe care o conducea lovindu-se cu o alta care venea din sens opus. Mama tânărului șofer a decedat. A doua zi, tot un tânăr șofer testat pozitiv pentru droguri a lovit un biciclist. De data aceasta biciclistul, care a murit la spital după câteva zile, a încercat să vireze fără să se asigure, fiind lovit de autoturismul condus de tânăr. În aceeași perioadă, un tânăr polițist a lovit la Caracal o femeie. Și acesta a fost testat pozitiv pentru droguri.

Numărul relativ mic de testări pentru consumul de droguri la volan este pus pe seama existenței a doar două aparate drugtest la nivelul județului. O altă problemă ridicată de polițiști și expusă și de prefectul județului Olt, Mario De Mezzo, este acuratețea rezultatelor, aparatele de care dispun polițiștii din Olt, ambele de tip AquilaScan, dând rezultate contrazise, în majoritate, de rezultatele testelor de sânge și de urină. Doar un test din patru pozitive este confirmat de rezultatul analizelor probelor biologice, spun surse oficiale din cadrul IPJ Olt.

Polițiștii din Olt ar avea nevoie de cel puțin cinci aparate drugtest, iar promisiunea este că acestea ar putea ajunge la ei până la sfârșitul anului. Pe de altă parte, prefectul județului a anunțat că va fi demarată o acțiune de prevenire a consumului de droguri în școli, grupul-țintă fiind elevii claselor a XI-a șia XII-a, aflați la vârsta la care pot obține permisul de conducere auto.