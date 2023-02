Cine este șoferul de BMW care a omorât o femeie la Slatina. Conducea drogat o mașină cumpărată de tatăl său influent

Șoferul de 29 ani care a provocat un grav accident rutier, luni, 27 februarie 2023, la ieșire din municipiul Slatina, în urma căruia o femeie a decedat, a rămas fără permis și anul trecut. El circula cu mașina tatălui său, consilier județean și lider sindical.

Tânărul șofer, Marian Cristian Gheorghe, este fiul consilierului județean, care este și liderul unuia dintre sindicatelele reprezentative din cadrul fabricii de țevi din Slatina, Cristian Ionel Gheorghe.

„Conducătorul auto în vârstă de 29 de ani, implicat în eveniment, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar în urma testării cu aparatul drugtest, acesta a indicat prezența a două substanțe psihoactive, respectiv T2B OPI și T3B AMP”, au anunțat, luni-seară, 27 februarie, reprezentanții IPJ Olt.

Tânărul testat pozitiv pentru două substanțe psihoactive conducea un autoturism marca BMW, seria 7 (an de fabricație 2015), care îi aparține tatălului său. Autoturismul apare, de altfel, în declarația de avere a consilierului județean începând cu anul 2020.

Deși, la scurt timp de la accident, pe rețelele sociale au apărut în comentarii detalii conform cărora tânărul ar fi fost surprins și în trecut, la volan, sub influența drogurilor, reprezentanții IPJ Olt nu confirmă aceste informații.

Marian Gheorghe are, în schimb, un trecut bogat sub aspectul contravențiilor, fiind în repetate rânduri sancționat pentru depășirea limitei legale de viteză, pentru că a „forțat” semaforul, pentru că nu purta centura etc.

În primăvara anului trecut polițiștii chiar i-au reținut permisul auto, însă și-a recăpătat documentul pentru că a contestat decizia, speța fiind încă pe rolul instanțelor. În urma accidentului grav petrecut luni, 27 februarie 2023, tânărul a rămas din nou fără permis.

Soțul victimei decedate, în continuare la ATI

Victimele accidentului grav, soț și soție, sunt membrii unei cunoscute familiii din Slatina, o familie de negustori care la sfârșitul secolului al XIX-lea deschidea un impozant magazin de hăinărie și pălării pe celebra stradă Lipscani din Slatina (la parterul acelui imobil, în comunism a funcționat singura sală de expoziții din municipiu, sala Artis).

Femeia de 73 ani, care a fost scoasă din mașină cu ajutorul echipajului de descarcerare, și-a pierdut viața la spital. Soțul său, care de asemenea a suferit mai multe traumatisme, se află în continuare la Terapie Intensivă, la spitalul din Slatina.

Șoferul care a pătruns pe contrasens a fost audiat, însă nu s-a dispus împotriva sa nicio măsură preventivă.

I-au fost, de asemenea, recoltate probe de sânge și de urină pentru a se stabili dacă rezultatul pozitiv înregistrat de drug-test este corect, probele fiind trimise la institutul de medicină legală din București.