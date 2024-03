Gala Performanței Sibiu cu sute de elevi și profesori. Olimpica multipremiată și cât a fost premiul cel mare

Aproximativ 350 de elevi și profesori au fost premiați la Sibiu, la finele lunii martie 2024, în cadrul Galei Performanței. Miniștrii Educației și Culturii au fost prezenți la eveniment.

Vineri după amiaza, 29 martie, 246 de elevi și 97 de profesori din Sibiu au primit premii sub formă de bani din partea Consiliului Județean (CJ) în cuantum de 170.500 de lei, fonduri din bugetul județean, în cadrul unui eveniment organizat în Sala Thalia, a Filarmonicii de Stat Sibiu, în colaborare cu Inspectoratul Școlar.

Administrația județeană a răsplătit în acest mod, într-un cadru festiv, performanța obținută de către elevi și profesori la diferite olimpiade și concursuri naționale și internaționale, desfășurate în cursul anului școlar 2022 - 2023. La eveniment au luat parte și Ligia Deca, ministrul Educației și Raluca Turcan, ministrul Culturii.

Valoarea brută a premiilor pentru elevi a fost de 131.100, iar cea pentru profesori de 39.400 lei, premiile oferite variind între 300 și 3.100 lei brut. Cea mai mare sumă pentru acești elevi premiați s-a acordat pentru obținerea unei medalii de aur la un concurs internațional din afara calendarelor Ministerului Educației. Următorul premiu, de 1.900 de lei, s-a acordat celor cu medaliile obținute la alte concursuri și olimpiade internaționale. Elevii care au obținut locul I la olimpiadele naționale au primit 1.000 de lei.

În schimb, cea mai mare recompensă pentru un profesor a fost de 1.000 de lei. Pe lângă bani, acești reprezentanții de seamă ai școlii sibiene s-au ales și cu câte o diplomă, un trofeu, un buchet de flori, iar Teatrul „Radu Stanca” a oferit în premieră tuturor câte un abonament gratuit pentru o lună la scena digitală.

Olimpica admisă deja la două universități din top 10 mondial

Cele mai multe premii, în număr de patru, le-a obținut o elevă de clasa a XII-a, la profilul mate-informatică al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu. Este vorba despre Beatrice Corina Cristea care anul trecut a făcut parte din Lotul Olimpic Național la Științele Pământului, reprezentând România la olimpiada din India și a obținut și bronzul la Olimpiada Națională de Fizică. Potrivit publicației „Turnul Sfatului”, a fost deja admisă la două universități din străinătate - Facultatea de Științe a Institutului Politehnic din Paris - Franța și la Inginerie robotică și Inteligență Artificială din cadrul University College London - Anglia. Tânăra mai așteaptă răspunsul altor instituții de învățământ superior, aflate în top 10 la nivel mondial, din Marea Britanie de unde deja a primit cinci oferte și SUA.

Sărbătoarea performanței școlare pentru adevărații ambasadori ai Sibiului

Categoriile pentru care au fost acordate distincții pentru olimpici sibieni și profesorii lor în cadrul Galei Performanței au fost împărțite în cinci secțiuni: concursuri internaționale din afara calendarelor Ministerului Educației (ME), olimpiade și concursuri școlare internaționale desfășurate în România și străinătate, olimpiade naționale școlare aprobate de ME, concursuri naționale școlare finanțate de ME și concursuri educative naționale și internaționale.

„Gala învățământului este o sărbătoare a performanței școlare din județul Sibiu și este o bucurie să vedem că avem sute de tineri care excelează în concursurile naționale și internaționale. Fiecare dintre cei care au urcat pe scena galei sunt adevărați ambasadori ai județului, care duc numele Sibiului pe podiumurile de premiere”, a menționat printre altele șefa administrației județene, Daniela Cîmpean.

Urmează o nouă ediție la finele anului, dar și Gala Sportului

Consiliul Județean Sibiu a organizat pentru prima dată Gala performanței Sibiu în învățământul preuniversitar din județ în anul 2019, când au avut loc două ediții, a amintit purtătoarea de cuvânt a CJ Sibiu, Ioana Căpățînă. Tradiția a fost întreruptă de pandemie fiind reluată în 2022: „Următoarea ediție (a premierii performanței în învățământul sibian - n.red.) este programată în ultimul trimestru al acestui an, pentru premierea celor cu rezultate remarcabile în anul școlar 2023-2024. În scurt timp, Consiliul Județean Sibiu va răsplăti din nou și performanța și rezultatele excepționale obținute de sportivii și antrenorii din județul Sibiu, în cadrul Galei Sportului, programată pentru data de 11 aprilie 2024, la Sala Transilvania”, a mai transmis reprezentanta administrației județene, menționând că tabelul cu toți cei premiați la Gala performanței în învățământ sibian preuniversitar se regăsește pe site-ul Consiliului Județean Sibiu.