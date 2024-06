Gol pușcă, rătăcit pe muntele Cozia. „Eu sunt lumina. Caut lumina” i-a spus celui care i-a împrumutat niște haine

Un bărbat a fost dat dispărut joi, 13 iunie 2024, după o vizită la o mănăstire de pe Valea Oltului. Ulterior, cineva l-a întâlnit pe vârful muntelui, vineri dimineața, gol-pușcă, după care a dispărut din nou.

Salvamontiștii, jandarmii și polițiștii din Vâlcea au plecat vineri, 14 iunie, în căutarea unui bărbat rătăcit pe munte, în Parcul Național Cozia, după ce la primele ore ale zilei a fost zărit rătăcind dezbrăcat complet, în zona Cabanei Cozia.

I s-au oferit niște haine de împrumut, dar pentru că nu se putea comunica cu el, fiind într-o stare extrem de agitată, a fost lăsat să se liniștească. Doar că a dispărut din nou, iar cazul a fost semnalat prin 112.

Cei care-l caută, i-au dat de urmă la zeci de kilometri depărtare, în jurul prânzului, spre Perișani, la ieșire din Parcul Național Cozia, tot pe munte.

„N-am avut niciodată până acum un turist rătăcit în pielea goală”

„Nu te puteai înțelege cu el, mi-a povestit colegul Cheran care l-a găsit în jur de ora 6,00. Tot bălmăjea ceva de genul că el este lumină, sau îl caută lumina, ori vrea lumina! Nu știu să vă spun exact. I-a dat haine și am anunțat Poliția, dar când aceștia au ajuns la fața locului, nu l-am mai găsit. Dispăruse. Acum, am aflat că este undeva, în pădure, în zona Perișani (la peste 20 de kilometri depărtare - n.red.). Îl vor coborî băieții mei. Am solicitat și ambulanța... N-am avut niciodată până acum un turist rătăcit în pielea goală pe munte”, a menționat pentru „Adevărul” șeful Salvamont Vâlcea, Mircea Lera.

Doar că după ce i s-a dat de urmă, în zona Perișani, a dispărut din nou: „Probabil, se ascunde”.

„Nu a fost depusă nici o sesizare oficială privind dispariția sa”

Pe surse, am aflat că este vorba despre un bărbat de 34 de ani din județul Dolj. A venit împreună cu mama sa într-un pelerinaj la mănăstirile din Vâlcea.

Joi, 13 iunie, au poposit la Mănăstirea Turnu, aflată la intrarea sudică în Defileul Oltului, chiar lângă râu. De acolo, se pare că bărbatul a urcat pe munte și ar fi rătăcit întreaga noapte, până a ajuns pe culmea muntoasă, unde se află Releul Cozia, dar și Cabana Cozia.

„La Poliția Călimănești nu a fost depusă nici o sesizare oficială privind dispariția sa, deci nu există nici un acord pentru mediatizarea acestui caz”, a menționat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea, Eduard Văduva.

Tot pe surse, am aflat însă că mama acestuia s-ar fi dus totuși la Poliție, ca să anunțe că nu-și mai găsește fiul. Cel mai probabil, a fost sfătuită să aibă răbdare, să aștepte că poate apare între timp.

A rătăcit pe munte mai bine de 20 de kilometri

De la Mănăstirea Turnu pornesc mai multe trasee de munte marcate care duc la Cabana Cozia. Unele dintre ele nu sunt recomandate începătorilor fiind de dificultate medie sau chiar avansată, în funcție de ruta aleasă.

Între cele două obiective este o diferență de nivel de peste 1,2 km și o distanță de aproximativ 15 kilometri, ce poate fi străbătută în minim șase ore. Ultima porțiune este mai dificilă, unul dintre trasee fiind de cățărare.

Cum a ajuns în final dezbrăcat, în vârful muntelui, rămâne un mister. Mai ales că joi, 13 iunie, județul Vâlcea s-a aflat sub avertizare de Cod Roșu, de grindină, iar temperaturile în zona montană în special au scăzut nefiresc de mult, pentru această perioadă.

„Probabil că, de la Cozia, a plecat tot pe potecă, spre Perișani. L-am căutat și eu în zona Vârfului Turneanu, un alt coleg l-a căutat pe la Poarta de Piatră și l-a zărit pe coastă. L-a recunoscut după hainele care i-au fost date, după ce a fost găsit dezbrăcat”, a mai precizat salvamontistul-șef din Vâlcea.

Prin urmare, la ora la care publicam acest material încă era căutat de salvamontiști.

Similaritate cu un caz petrecut anul trecut

În urmă cu un an, un alt craiovean care a rătăcit în celălalt parc național din Vâlcea, Buila - Vânturarița, a fost găsit mort pe munte. Și acestea mersese în pelerinaj la mănăstiri, dar la unele mai izolate, unde se ajunge doar pe picioare.

Călugării de la Pătrunsa au fost cei care i-au anunțat dispariția în august 2023. Rămășițele pelerinului în vârstă de 67 de ani, au fost găsite după două luni, într-o zonă extrem de accidentată, după căutări intense ale salvamontiștilor.

Există multe asemănări între cele două cazuri, dincolo de originea celor doi bărbați. Și acesta din urmă, ca tânărul căutat acum pe Cozia, plecase să caute „energia din Buila”.

Din fericire, tânărul craiovean căutat acum este în viață, dar „se ascunde” de cei pe care-i vede ca pe niște urmăritori.