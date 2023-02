Ce soluții au autoritățile pentru mansarda mistuită de un uriaș incendiu, în Vâlcea. Suma aflată este „în joc” VIDEO

În primăvara lui 2022, mansarda unui bloc din Râmnicu Vâlcea era distrusă în urma izbucnirii unui incendiu într-unul dintre apartamente. Abia acum s-a găsit o soluție pentru toți cei afectați de situație.

Locatarii a două dintre cele șase scări ale unui bloc cu patru etaje din Râmnicu Vâlcea au avut de suferit timp de aproximativ 10 luni, pentru că, în lipsa unui acoperiș, a unei izolări, apa provenită din precipitații s-a infiltrat în apartamentele de sub mansarda distrusă de flăcări.

11 familii au rămas în final fără locuințele de la mansardă, iar mare parte din restul locatarilor format din 40 de familii s-a confruntat cu degradarea accentuată spațiului de locuit.

Primăria Râmnicu Vâlcea a cerut în instanță să intervină pentru demolarea mansardei și construcția unei izolații, dar magistrații vâlceni nu au fost de acord pe motiv că administrația publică locală nu avea nicio calitate procesuală în această situație: mansarda fiind construită fără autorizație de către o firmă din Sibiu care între timp a intrat în faliment.

Până la urmă, toți locatarii de la mansarda bloc, inclusiv cei ai căror locuințe nu au fost distruse de incendiu (doar cinci au fost mistuite de flăcări) au fost convinși să renunțe la apartamentele lor. Mansarda blocului distrusă de incendiu a fost înlocuită cu un acoperiș, refăcut de către Asociația de locatari cu bani împrumutați de la Primărie.

Aceeași administrație publică locală a fost de acord să ofere ajutoare financiare celor 11 familii, pe post de despăgubiri, deși inițial spusese că nu poate face acest lucru. 300.000 de euro vor fi dați eșalonat, pe parcursul unui an, reprezentând contravaloarea locuințelor de la mansardă.

Blocați în hățișul legislativ, birocratic și al dramelor personale

La finele lunii aprilie a anului trecut, mansarda unui bloc din Râmnicu Vâlcea se aprindea precum un rug în urma unui scurtcircuit la o priză dintr-un apartament, neizolată corespunzător. Acesta a ars în totalitate, iar în jurul lui au mai fost distruse de flăcări total sau parțial alte patru locuințe, din cauza faptului că mansarda fusese ridicată pe structură de lemn.

Șase din cele 11 apartamente de la mansardă Vâlcea, alături de cele de la nivelurile inferioare, au fost avariate de apa folosită pentru stingerea incendiului.

O parte din acoperiș a fost atât de avariată de incendiu mansardă, dar și de fenomenele meteo extreme care au urmat – vântul puternic a desprins alte bucăți din acoperiș - încât a permis ca timp de aproximativ 10 luni să se infiltreze apa provenită din ploi sau ninsori.

Primăriei Râmnicu Vâlcea i-a fost interzis să intervină pentru a reface mansarda sau a proteja structura blocului, iar locatarii s-au trezit și ei prinși în hățișul de legi, birocrație și drame personale.

Restul locatarilor de la mansardă a refuzat să renunțe de bunăvoie la proprietăți. Oamenii au solicitat insistent să fie despăgubiți pentru a-și putea achiziționa alte locuințe. Primăria nu a dat curs, inițial, acestor solicitări precizând că această datorie era în sarcina constructorului și implicit a proprietarului locuinței de unde a pornit incendiul. Dar constructorul este în faliment, iar locatarul vinovat nu și-ar fi putut permite să-și despăgubească vecinii.

În plus, nimeni nu avea asigurare de locuință, întrucât apartamentele de la mansardă mai aveau și alte vicii legate de dreptul de proprietate: fiind achiziționate în rate direct de la constructor, doar o parte dintre ele fuseseră achitate total, și cum lucrările fuseseră realizate fără autorizație, oamenii nu au putut intra în posesia unor contracte valide, s-au ales cu acte de mână.

Locuințe cumpărate cu prețuri cuprinse între 10.000 și 31.000 de euro

Până la urmă, s-a găsit o soluție, despre care primarul din Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, consideră că este unică la nivel de țară în astfel de situații: proprietarii să fie despăgubiți prin intermediul ajutoarelor sociale. Acestea reprezintă în fapt contravaloarea locuințelor, sau în cele mai multe dintre cazuri sumele achitate ce pot fi dovedite cu acte.

Prețul acestor locuințe, la data achiziției, în urmă cu mai bine de un deceniu și jumătate, a variat între 10.000 și 31.000 de euro, în funcție de suprafața fiecărui apartament, după cum aveam să aflăm chiar de la cei care le-au cumpărat.

„A fost o situație cam unică în țară. M-am consultat și cu cei de la Asociația Municipiilor. Era extraordinar de greu să găsești o soluție. Ne-a venit însă această idee, altfel locatarii ar fi rămas cu problema pe cap și peste 10 ani ar fi fost tot nerezolvată”, a mărturisit primarul Mircia Gutău, cel care a și propus soluția sub forma ajutoarelor sociale.

Despăgubiți cu prețul achitat pentru achiziționarea locuințelor

Printr-o hotărâre de Consiliu Local s-a aprobat acordarea unui sprijin financiar eșalonat, în valoare totală de 300.000 de euro, către cei care au deținut locuințe la mansardă, în schimbul acordului de înlăturare a rămășițelor incendiului și de realizare a unui nou acoperiș.

„Am semnat un acord de demolare contra unui ”ajutor financiar”, fără a fi menționată vreo sumă exactă, cu plata eșalonată în decurs de un an. Verbal, am înțeles că se va deconta la valoarea din chitanțele, actele doveditoare pe care le are fiecare. Unele locuințe, spre exemplu, au fost cumpărate ”la gri”, motiv pentru care valoarea decontată este mult sub prețul pieței. Toate au fost locuibile, însă, înainte de incendiu, mai puțin un apartament care rămăsese nevândut”, au menționat pentru „Adevărul” proprietari ai locuințelor de la mansarda arsă.

Acoperiș nou în locul fostei mansarde arse

Pe lângă această sumă, tot din bugetul local au fost alocate fonduri reprezentând contravaloarea chiriilor, pentru cei care au ales această variantă (în cuantum de maximum 1.000 de lei/lună), pe parcursul unui an, dar și a unui sprijin financiar de 50.000 de lei pentru expertizarea clădirii, verificarea instalațiilor și construirea unui nou acoperiș etc.

Asociația de locatari a blocului în cauză a contractat serviciile unei firme care s-a ocupat de îndepărtarea resturilor rămase după incendiu și construirea unui acoperiș cu pod, inaugurat miercuri, 15 februarie.

Cu această ocazie, pe pagina de socializare a Primăriei din Râmnicu Vâlcea s-au făcut următoarele precizări: „Punct final la calvarul locatarilor blocului C32 din Ostroveni, a cărui mansardă a fost distrusă de un incendiu în primăvara anului trecut. S-a pus capăt situației extrem de dificile rezultată în urma incendiului (...) În urma evenimentului dramatic din 26 aprilie 2022, 11 proprietari au rămas fără apartamentele situate la mansardă, iar locatarii celorlalte 40 de apartamente din construcția inițială (inițial s-a spus că este vorba despre 80 de familii – n.red.), în special cei de la etajele superioare, s-au confruntat cu degradări semnificative ale locuințelor lor ca urmare a deteriorării acoperișului în timpul incendiului și a precipitațiilor care au afectat nestingherite imobilul”.

A fost menționată inclusiv intervenția în instanță a Municipalității, dar și ajutoarele acordate pentru chirii și noul acoperiș.

Peste 300.000 de euro din bugetul local pentru greșeli pe bandă rulantă

„Rămânea, însă, problema celor 11 locatari ai mansardei, lipsiți de agoniseala de o viață și de al căror acord depindea realizarea acestor lucrări. După mai multe discuții cu toate părțile implicate, în contextul degradării continue a imobilului și al riscului ca bucăți din resturile acoperișului să fie smulse de vânt și să producă pagube materiale sau chiar victime, la inițiativa primarului Mircia Gutău s-a aprobat prin HCL nr. 334/7.11.2022 acordarea unui sprijin financiar eșalonat în valoare totală de 300.000 euro proprietarilor apartamentelor distruse de incendiu”, au mai precizat reprezentanții Primăriei Râmnicu Vâlcea.

Întâmpinat cu aplauze de către locatari (video), edilul din Râmnicu Vâlcea s-a ferit să deschidă subiectul legat de cei care se fac vinovați de cele întâmplate. Prin urmare, rămâne un mister cum timp de 15 ani nici o autoritate nu s-a sesizat în privința mansardei construită ilegal. Iar în atare situație, practic, nota de plată pentru cele întâmplate este achitată de către râmniceni.

Banii vor acoperi mare parte a pierderilor pricinuite de incendiu pentru cei care au deținut locuințe la mansardă.

Primarul Mircia Gutău i-a îndemnat pe locatari și implicit asociația de proprietari să facă toate demersurile pentru includerea blocului într-un program de anvelopare termică, având în vedere problemele apărute în structura blocului în tot acest răstimp

Cât despre despăgubirile acordate sub forma ajutorului financiar foștilor locatari, plata acestora se va face începând cu luna martie, au mai promis autoritățile.