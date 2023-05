Ce măsuri a luat școala împotriva presupuselor violatoare din Vâlcea. ISJ: „Din surse oficiale nu știm absolut nimic”

Cazul elevei de 15 ani din Râmnicu Vâlcea care ar fi fost violată de alte patru tinere rămâne în continuare învăluit în mister, în condițiile în care anchetatorii refuză să ofere informații oficiale. Chiar și reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Vâlcea susțin că nu au primit până acum nicio comunicare, deși în această chestiune sunt implicate mai multe eleve.

În contextul în care dosarul fetei care ar fi fost violată de patru amice a fost preluat de DIICOT Vâlcea, această structură nu a oferit niciun comunicat pe această temă, iar ceea ce se vehiculează în jurul acestui caz este mai mult sau mai puțin veridic.

În lipsa unor reacții din partea anchetatorilor, doar o parte a informațiilor a putut fi confirmată, cum ar fi faptul că patru tinere au primit mandat de arestare preventivă.

Recent, am aflat și că la nivelul ISJ Vâlcea se știe că doar o singură elevă ar fi fost arestată, dar și această informație a parvenit tot din surse neoficiale, de la profesori. Aceeași instituție a atestat și faptul că victima a fost transferată la o altă unitate școlară, din afara municipiului reședință de județ. Mai departe, povestea este destul de ambiguă.

Mister în jurul „drogului violului”

O elevă de liceu din Vâlcea susține că a fost violată de colege în casa uneia dintre ele. Presupusa faptă s-ar fi petrecut după o petrecere în club, ce a avut loc în ultimul weekend al lunii aprilie. Amicele ar fi ademenit-o pe copilă că totul va fi în regulă dacă vor continua distracția în privat, însă odată ajunse în apartament planurile s-ar fi schimbat.

În spațiul public s-a vorbit despre consum de droguri, mai exact că victima ar fi fost păcălită cu „drogul violului”. Alte surse susțin că nu s-ar fi folosit narcotice și că tânăra nu ar fi fost drogată, ci doar sechestrată și violată.

Cert este că una dintre cele două oficialități care au făcut declarații pe această temă, reprezentanții Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) Vâlcea și ai Inspectoratului Școlar, a pomenit și despre droguri.

„Ne așteptăm să mai apară cazuri din acestea”

Șeful ATOP, juristul Adrian Bușu, a recunoscut că în Vâlcea se consumă țigări cu marijuana, amfetamine, dar și heroină și cocaină, adică toate cele trei tipuri de narcotice întâlnite și la nivel național, dar și faptul că în județ consumul în sine a înregistrat o explozie, mai ales în rândul tinerilor și în școli. Într-un singur an, deși eram încă în pandemie, 2021, peste 500 de adolescenți și tineri au cerut consiliere din partea specialiștilor anti-drog.

Aceeași autoritate a mai menționat că acest caz, legat de eleva care ar fi fost violată, sechestrată și drogată, reprezintă „doar vârful icebergului”. „Ne așteptăm ca pe viitor, din cauza consumului de droguri, să mai apară cazuri din acestea cu violență”, a mai menționat Adrian Bușu.

„Tot ce am aflat, a fost de la copii”

Pe de altă parte, șefa Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, Mihaela Andreianu, a precizat pentru „Adevărul” că instituția pe care o conduce nu a primit nicio informare din partea DIICOT: „Din surse oficiale nu știm absolut nimic. Tot ce am aflat, a fost de la copii, dar ei nu sunt surse oficiale. Avem o legătură cu Poliția, dar cazul a fost preluat de DIICOT, iar acesta are propriile anchete și reguli și nu ne transmite nimic”.

Șefa ISJ Vâlcea a ținut, de asemenea, să precizeze și că povestea s-a petrecut în afara școlii: „Prin urmare nu știu ce să vă spun mai mult”.

„Nu avem ce măsuri să luăm cât timp...”

În aceste condiții, nu este destul de clar nici statutul social al celor patru presupuse agresoare. Șefa învățământului vâlcean a confirmat doar ce se știe despre una dintre acestea, menționând că, deocamdată, școala nu le poate sancționa: „Nu avem ce măsuri să luăm atâta vreme cât nu am fost informați cu privire la acest caz. De la un alt diriginte (nu al victimei - n.red.) am aflat că o elevă ar fi fost arestată. Asta este tot ce știu, dar nu vă pot spune nicio informație oficială din acest caz, pentru că nu am date. Și nici sancțiuni nu avem cum să luăm atâta vreme cât nu avem niciun document / act oficial”.

Două dintre presupusele agresoare, amice din școala generală

„Adevărul” a aflat, pe surse, că două dintre agresoare sunt în clasa a XII-a și că se cunoșteau încă din școala gimnazială. Una dintre ele fusese admisă în urmă cu patru ani la unul dintre cele mai prestigioase colegii din Râmnicu Vâlcea, dar nu este clar dacă învăța în continuare la respectivul liceu sau se transferase între timp la aceeași școală cu victima.

Cealaltă fată a mai fost implicată într-un dosar penal, dar în calitate de victimă a unei amenințări, iar cel care a reprezentat-o în instanță a fost chiar antrenorul său de karate.

Victima s-a mutat din oraș

Inspectorul general Mihaela Andreianu a mai confirmat că victima a fost transferată de la Colegiul Economic din Râmnicu Vâlcea. De fapt, copila s-a mutat din oraș, decizia fiind luată de părinții acesteia care nu au mai dorit să o expună inutil: „La școală s-a primit o solicitare de transfer, dar înainte ca povestea să fie mediatizată. Solicitarea pe motive personale, este normal ca părinții să vrea să-și protejeze copilul, a fost aprobată. Nu este vorba despre un transfer în oraș, adică... nu în Râmnicu Vâlcea”.

Există informații potrivit cărora copila ar fi locuit în Râmnicu Vâlcea la internat, iar presupusele sale agresoare ar fi profitat de vulnerabilitatea ei în lipsa protecției familiei.

Fetele acuzate de viol au primit mandat de arestare preventivă până în data de 6 iunie 2023. Curtea de Apel Pitești le-a respins solicitarea de a ieși din arest.