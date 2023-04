Mărturii din iadul drogurilor: violuri, tâlhării, viața în ghetouri. „Eram capabilă să fac rău oricui pentru bani!”

Sibiul a găzduit la finele acestei săptămâni, pentru a doua oară în acest an, un eveniment dedicat prevenirii consumului de droguri în rândul copiilor și tinerilor, în mod special.

Fenomenul consumului de droguri și de substanțe psiho-active a luat de mult amploare și în România, consumatorii având vârste din ce în ce mai fragede, dar abia acum începe timid să se vorbească despre acest flagel, despre copii de 10 – 12 ani care consumă substanțe interzise sub diverse forme.

La începutul acestui an, specialiști din mai multe domenii vorbeau la Sibiu, în cadrul unui eveniment considerat premieră, despre cifrele îngrijorătoare, despre realitatea tot mai alarmantă, despre numărul consumatorilor și al traficanților într-o creștere îngrijorătoare. Și tot atunci, în cadrul campaniei antidrog în rândul elevilor, se dădea glas în premieră unor mărturii cutremurătoare.

Cum inițiativa s-a bucurat de mare succes și a avut efectul chiar peste cel scontat, sibienii au organizat deja a doua ediție a acestui eveniment și au invitat, din nou, alți foști consumatori să vorbească despre experiența lor tulburătoare cu narcoticele, în fața unui public format din mai bine de 3.500 de elevi. Evenimentul s-a bucurat iarăși de prezența psihologului Mihai Copăceanu și a fondatorului VeDem Just (Voci pentru Democrație și Justiție), Cristi Dănileț.

Trei foști consumatori de droguri și-au spus povestea în Sala Transilvania și au vorbit despre dramele și traumele trăite, în cadrul conferinței „DA vieții fără droguri”.

Viața roz de la început, transformată peste noapte în coșmar

Lucian a mărturisit că încă de mic a fost tentat să testeze drogurile din cauza a ceea ce vedea prin filme, ori pe internet: „Totul despre droguri părea atunci foarte mișto. Am văzut în jurul meu doar partea faină și partea atractivă a lor. Am crezut că am găsit un stil de viață care îmi rezolvă orice problemă...”.

Și-a început viața de narcoman la 14 ani și a fost practic „dragoste la prima vedere” cu... canabisul.

Ceea ce a experimentat la început l-a făcut să devină dependent în scurt timp: „Iarba a devenit cea mai mare dragoste din viața mea pentru că la început am experimentat doar lucruri faine”.

„Am provocat un accident în care cineva și-a pierdut viața...”

Odată cu dependența au apărut și problemele. În șase ani s-a ales cu cinci dosare penale și multiple internări la Psihiatrie. A vândut toate lucrurile de valoare ale familiei care s-a văzut nevoită să-l dea afară din casă. Și a ajuns să trăiască singur într-o locuință insalubră, fără utilități, într-o mizerie crâncenă: „Despre partea asta nu se vorbea niciodată în muzica pe care eu o ascultam și în care nu se vorbea decât despre ce fain este să consumi droguri”.

Trăia intens fără să se gândească la ce avea să-l aștepte, să se întâmple, la prețul uriaș pe care avea să-l plătească în final: „După iarbă, să trag pe nas a fost a doua cea mai mare pasiune a mea. Credeam că doar oamenii care nu știu să se drogheze au probleme din cauza drogurilor”.

În 2016, însă, plăcerea lui a cerut un tribut... uman: „Am provocat un accident de mașină grav în care cineva și-a pierdut viața. Nu m-am gândit unde voi ajunge când am pus prima dată un joint în gură... Trebuie să înțelegeți cu ce vine la pachet consumul de droguri!... Drogurile au un preț teribil de plătit... Iar prețul pe care eu l-am plătit pentru dependența de droguri a fost propria conștiință”.

De la o ceartă cu părinții, la un pas de pușcărie

Alexandra a început să consume droguri după o ceartă cu părinții. Prima dată, a fumat un joint cu marijuana, în timpul liceului, pentru ca în final să-și ducă pasiunea cu ea la facultate, unde a început să se injecteze cu heroină și să doarmă în ghetourile din Ferentari. „Prima dată nu mi-a plăcut absolut deloc. Dar am fost tentată să mai încerc”.

Iar de la marijuana a trecut la alcool cu ecstasy, speed, cocaină și altele, condimentate cu petrecerile de muzică electronică la care mergea: „Credeam că niciodată nu voi ajunge dependentă, că sunt capabilă să îmi văd de liceu. Dar mă afundam într-o mare minciună”.

A început să chiulească, să mintă, să-și ascundă privirea ca să nu-i fie văzuți ochii roșii, să fure din casă când banii nu-i mai ajungeau.

Alcool, droguri și viol: „Am ajuns într-o relație cu agresorul de cinci ani”

Totul a culminat în timpul facultății când, într-o vacanță la munte, a fost violată după ce și-a pierdut cunoștința de la abuzul de droguri și alcool. Momentul a afectat-o atât de rău încât s-a cufundat și mai tare în droguri și alcool și a sfârșit prin a avea o relație cu agresorul, care a durat cinci ani: „Când am plecat la facultate consumul devenise zilnic. Am intrat într-un anturaj și am pierdut controlul total”.

Iar faptul că iubitul era traficant n-a făcut altceva decât să-i sporească și mai tare dependența de el: „Am ajuns să consumăm cantități foarte mari de droguri... Nu m-am gândit la consecințe. Am crezut că este o oportunitate pentru mine să am acces la mai multe substanțe, să mă distrez”.

Tâlhărie, prostituție, cerșetorie... prețul pentru o doză, urmate de tentative de suicid

În 2019 însă a picat în capcana DIICOT. În urma unei anchete care a durat un an, iubitul s-a ales cu o condamnare la trei ani de închisoare. Alexandra a scăpat de pușcărie, pentru complicitate la trafic de droguri și punere la dispoziție a locuinței în vederea consumului de droguri. S-a ales cu o condamnare cu suspendare.

Dar, din păcate, pentru ea, lucrurile nu s-au oprit aici: „Am început să trag la folie heroină și mai apoi să mi-o injectez, să dorm prin ghetouri sau să cerșesc pentru a procura banii de următoarea doză. Eram capabilă să fac rău oricui pentru bani”.

Sechestrată într-o casă abandonată, a fost din nou victima abuzului sexual, mai multe zile, până când a reușit să fugă. Ambulanța a luat-o de pe stradă și a fost internată la Psihiatrie: „Am ajuns să vorbesc singură pe stradă. Părinții mă găseau fie la spital, fie prin ghetouri. Ba chiar am încercat de două ori să-mi iau și viața, o dată chiar în fața mamei, de ziua mea”.

Alexandra a consumat droguri timp de un deceniu.

„Am ajuns să smulg ceasul de la mâna mamei, să fur din magazine”

Georgiana s-a transformat dintr-o elevă eminentă într-o persoană dependentă la început de canabis, iar mai apoi de heroină. Din dorința de a fi acceptată într-un grup mai întâi s-a apucat să fumeze, la 13 ani, iar mai apoi, „la 17 ani, la o petrecere cu niște prieteni care consumau diverse tipuri de droguri, pentru a nu fi fraiera grupului le-am cerut să îmi facă un joint”.

Timp de trei ani a consumat marijuana, pentru ca, la 20 de ani, să încerce heroină: „Pe atunci eram la o școală sanitară. Aveam un viitor, o carieră... Am ajuns să amanetez tot din casă. Nu mai aveam nici mașină de spălat. Am ajuns, din disperare, să smulg ceasul de la mâna mamei, ca să-l amanetez, să fur din magazine... pentru o doză de heroină. Am ajuns să-mi pierd identitatea... să distrug tot în jurul meu”. A avut parte de această experiență dureroasă împreună cu fratele ei, care intrase la SRI. De supărare, mama a ajuns la spital, iar tatăl s-a pensionat în urma unei depresii severe.

Acum, însă, după 14 ani de când s-a lăsat de droguri, Georgiana este director în cadrul Centrului de fete House of Joy al Teen Challenge România. Drama ei și a celor din jur a durat opt ani.

Lucian, Alexandra și Georgiana au participant la eveniment ca reprezentanți ai organizației Teen Challenge România cu o experiență de 20 de ani în domeniul dependenței de droguri.