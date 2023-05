Pedeapsa primită de tatăl care şi-a violat fetiţa şi a „dat-o” apoi unor vecini. „E cel mai dur caz de abuz sexual investigat în Argeș”

Curtea de Apel Piteşti a dat în această lună sentinţa definitivă în cazul revoltător al unui bărbat care şi-a violat de multe ori fetiţa de doar 11 ani şi a dat-o unor vecini, frați, care au violat-o la rândul lor. Pedofilul incestuos va sta 30 de ani în spatele gratiilor

Ionel Marin, tatăl pedofil, originar din comuna argeșeană Poiana Lacului, era cunoscut pentru temperamentul său violent, acesta bătându-i crunt, în mod constant, pe ceilalţi şase copii. Faptele sale i-au șocat pe anchetatori, care au deschis trei dosare penale, atât pentru el, cât și pentru cei doi vecini-frați pe care i-a îndemnat să îi abuzeze sexual fetița.

Inițial, în octombrie 2021, Curtea de Apel Pitești l-a condamnat definitiv pe Ionel Marin la 26 de ani și cinci luni de închisoare pentru viol. Ulterior, procurorii l-au trimis în judecată pe Ionel Marin și pentru instigare la viol, iar Judecătoria Pitești a contopit în noiembrie 2022 mai multe pedepse, condamnându-l pe tatăl abuzator la 30 de ani de închisoare cu executare.

Pedepse și pentru vecinii violatori

Și cei doi vecini, frați, care i-au violat fetița în repetate rânduri au fost condamnați la închisoare. Astfel, Andrei Petre Mirel a primit 9 ani de închisoare, iar Andrei Petruț Laurențiu – 7 ani de închisoare, ambii pentru viol în formă inculpată. Că cei trei au făcut apel, însă Curtea de Apel Pitești le-a respins definitiv apelurile în această lună, astfel că violatorii vor merge la închisoare.

În plus, Ionel Marin nu are voie timp de cinci ani după ce va ieși din închisoare să se apropie de fetița sa, și nici de ceilalți șase copii pe care i-a bătut crunt în repetate rânduri. În plus, tatăl pedofil și cei doi vecini trebuie să îi plătească fetiței aflate în grija unui asistent maternal daune morale în cuantum de 100.000 de euro.

„Este cel mai dur caz de abuzuri sexuale investigat în ultimii 20 de ani în județul Argeș. Este important că în cele din urmă legea și-a spus cuvântul”, au declarat surse judiciare pentru „Adevărul”.

Fetița, abuzată și de tată, și de frate

Sentinţa magistraţilor de la Curtea de Apel Piteşti este definitivă şi reprezintă cea mai mare pedeapsă dată vreodată în Argeş pentru viol în formă continuată.

În urmă cu trei ani și jumătate, în noiembrie 2019, fetiţa, pe atunci în vârstă de doar 11 ani, a reclamat la postul de poliție din Poiana Lacului că fratele său în vârstă de 16 ani a violat-o în repetate rânduri. Investigația procurorilor a confirmat abuzurile sexuale, iar fratele micuței a fost arestat.

Procurorii au extins ancheta și astfel au descoperit ororile comise de Ionel Marin în casa unde locuia alături de cei şapte copii. Bărbatul mai primise în 2015 o condamnare de trei ani de închisoare cu suspendare pentru conducere sub influenţa alcoolului şi fără permis.

Ionel Marin era văduv de câţiva ani. Soţia lui a murit în urma unui accident nefericit petrecut în pădure, când un copac i-a căzut în cap.

Rămas singur cu cei şapte copii, o fată şi şase băieţi, tatăl brutal nu a avut vreo grijă de ei. După cum au precizat mai mulţi vecini anchetatorilor, acesta nu le cumpăra haine copiilor, îi ţinea în mizerie şi nu puţine erau zilele în care îi lăsa nemâncați.

Viața de coșmar a celor șapte copii ai violatorului

În timpul şedinţelor de consiliere psihologică, micuţii au povestit cum erau bătuţi cu brutalitate de către tată în fiecare săptămână.

Din cercetări s-a stabilit că, în perioada februarie 2018 – noiembrie 2019, Ionel Marin şi-ar fi agresat fizic toţi cei şapte copii şi ar fi întreţinut relaţii sexuale în zeci de rânduri cu fiica sa minoră.

Procurorii au descoperit încă un detaliu îngrozitor pe parcursul investigației. La un moment dat, după cei frații Petre și Petruț Mirel au terminat o reparație la cavoul soției, Ionel Marin i-a invitat acasă să le facă cinste cu băutură, iar apoi pur și simplu și-a oferit fetița minoră celor doi pentru a o abuza sexual. Iar cei doi au violat-o pe în repetate rânduri.

Ceilalți frați ai fetiței abuzate crunt au ajuns în grija unor asistenți maternali.