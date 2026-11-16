Viorel Pașca continuă să primească oameni abandonați la azil, deși este anchetat de DIICOT. Ministrul Sănătății i-a promis o vizită la Dumbrava

Deși este anchetat de DIICOT, Viorel Pașca continuă să primească persoane trimise de primării, spitale și instituții de asistență socială. Acesta cere autorităților să clarifice cadrul legal în care poate ajuta persoanele vulnerabile, în timp ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, i-a promis o vizită la Dumbrava pentru a găsi o soluție.

Viorel Pașca Foto: Inquam photos/George Călin

Cu trei săptămâni în urmă, Viorel Pașca era sunat de Primăria Sălard. Urma să-i fie adus un bărbat care dormea acolo sub cerul liber. Pașca a refuzat, tocmai din cauza dosarului deschis de DIICOT, dar angajații Primăriei i l-au lăsat la poartă.

„Nici nu i-am văzut, n-am vorbit cu ei. M-am trezit cu omul la poartă. Ce să fac cu el, când îți spune că doarme sub pod? L-am luat”, a povestit Pașca pentru Bihoreanul.

Printre persoanele trimise la Dumbrava s-au numărat un bărbat fără adăpost, un bătrân de 85 de ani și un fost beneficiar al centrului, adus cu ambulanța după externarea din spitalul din Sânnicolau Mare.

„Era pe picioarele lui atunci, acum a fost adus pe targă în stare gravă, imobilizat și plin de escare”, constata Pașca.

Pașca a continuat să primească persoane abandonate, trimise de primării și Poliția Locală, și a sesizat în repetate rânduri autoritățile.

În paralel, acesta a cerut sprijinul instituțiilor responsabile de asistența medicală și socială, fără să obțină o soluție.

„Avocatul Poporului mi-a răspuns că nu-i treaba lor. La Ministerul Muncii am scris de opt ori, nu mi-au răspuns niciodată. Ministerul Sănătății a spus că-i de competența Ministerului Muncii. De la DGASPC Bihor au venit inspectoare care n-au putut face altceva decât să consemneze că oamenii vor să rămână aici, că refuză să plece”, spune bărbatul.

Viorel Pașca a încercat să ia legătura și cu ministrul Muncii, Florin Manole, dar i s-a spus că era plecat.

„Am făcut rost «pe surse» și de numărul de telefon al domnului Manole, dar mi-a respins apelul”, povestește Pașca.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, l-a primit pe Viorel Pașca și i-a promis o vizită la Dumbrava, recunoscând lipsa de colaborare dintre instituțiile medicale și cele de asistență socială în cazul pacienților fără sprijin.

„A stat cu mine aproape un ceas. Dacă se ține de promisiune, ar fi super. A spus că săptămâna viitoare trimite pe cineva de la Minister la Dumbrava, să vadă o casă pe care s-o facem pentru bolnavii trimiși din spitale.

Eu nu am încredere în politicieni, dar, pe de altă parte, nu cred că poate să mintă chiar așa. Cred că va trimite pe cineva. Ce nu știu este dacă vor și face ceea ce spun”, a relatat acesta.

Ce variantă caută autoritățile

Viorel Pașca declara anterior că principala problemă este identificarea unei forme de organizare care să permită funcționarea legală a așezământului, fără transformarea acestuia într-un azil privat.

Avertisment de la Consiliul Europei pentru autoritățile române în cazul azilelor ilegale

„Provocarea acum, este să găsim formula potrivită pentru a găsi o modalitate de a funcționa, acreditat și licențiat, fără a mă «transforma» în azil privat, lucru pe care nu mi l-am dorit niciodată”, a afirmat el.

Contactat de presa locală, Pașca a explicat că șefa ANPDPD i-ar fi prezentat mai multe variante de servicii sociale, inclusiv posibilitatea unor locuințe protejate.

„Eu nu vreau să fiu azil privat, cum mă sfătuiau toți. Doamna spunea că sunt și alte modalități pentru a funcționa, tot, bineînțeles, acreditat. Sunt mai multe variante de a face asistență socială, ca să zic așa, fără să faci un azil”, a declarat Pașca pentru Bihoreanul.

El susține că o astfel de formulă ar presupune reguli diferite față de cele aplicabile unui azil pentru persoane vârstnice.

„Sunt destul de multe diferențe (n.r. - între azil și locuință protejată). De exemplu, la un azil trebuie să ai cel mult doi într-o cameră, cu baie proprie, iar vârsta minimă e 65 de ani, pe când dincolo poți să ai și de 40 de ani. Apoi sunt multe reguli, de exemplu eu nu i-aș putea interzice (n.r. - la azil) să fumeze sau să vină să-i ducă pachet, pe când eu nu sunt de acord cu ideile astea”, a explicat el.

Ce s-a întâmplat cu cei 409 de oameni

În urma descinderilor DIICOT din 30 iunie, 409 persoane vulnerabile au fost preluate din așezămintele coordonate de Viorel Pașca și relocate în centre sociale și unități medicale din 20 de județe. Dintre acestea, 149 erau încadrate în grad de handicap, 212 erau vârstnici, iar 15 persoane au fost internate în spitale pentru supraveghere medicală.

În dosarul deschis după descinderi, Viorel Pașca, soția sa, cei trei fii ai acestora și administratoarea caselor din Dumbrava, Incești și Tinca au fost cercetați pentru trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat.

Curtea de Apel București a decis ulterior ca cei șase să fie cercetați în libertate și a înlăturat controlul judiciar, după ce Tribunalul București respinsese anterior propunerea de arestare preventivă.

Potrivit motivării Curții de Apel București, procurorii nu au prezentat suficiente dovezi clare pentru acuzațiile de trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat. Instanța a înlăturat măsurile preventive dispuse în cazul celor șase persoane cercetate în dosar.