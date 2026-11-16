 Viorel Pașca continuă să primească oameni abandonați la azil, deși este anchetat de DIICOT. Ministrul Sănătății i-a promis o vizită la Dumbrava | adevarul.ro
search
Luni, 16 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Viorel Pașca continuă să primească oameni abandonați la azil, deși este anchetat de DIICOT. Ministrul Sănătății i-a promis o vizită la Dumbrava

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Deși este anchetat de DIICOT, Viorel Pașca continuă să primească persoane trimise de primării, spitale și instituții de asistență socială. Acesta cere autorităților să clarifice cadrul legal în care poate ajuta persoanele vulnerabile, în timp ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, i-a promis o vizită la Dumbrava pentru a găsi o soluție.

Viorel Pașca
Viorel Pașca Foto: Inquam photos/George Călin

Cu trei săptămâni în urmă, Viorel Pașca era sunat de Primăria Sălard. Urma să-i fie adus un bărbat care dormea acolo sub cerul liber. Pașca a refuzat, tocmai din cauza dosarului deschis de DIICOT, dar angajații Primăriei i l-au lăsat la poartă.

Nici nu i-am văzut, n-am vorbit cu ei. M-am trezit cu omul la poartă. Ce să fac cu el, când îți spune că doarme sub pod? L-am luat”, a povestit Pașca pentru Bihoreanul

Printre persoanele trimise la Dumbrava s-au numărat un bărbat fără adăpost, un bătrân de 85 de ani și un fost beneficiar al centrului, adus cu ambulanța după externarea din spitalul din Sânnicolau Mare.

„Era pe picioarele lui atunci, acum a fost adus pe targă în stare gravă, imobilizat și plin de escare”, constata Pașca.

Pașca a continuat să primească persoane abandonate, trimise de primării și Poliția Locală, și a sesizat în repetate rânduri autoritățile.

În paralel, acesta a cerut sprijinul instituțiilor responsabile de asistența medicală și socială, fără să obțină o soluție.

„Avocatul Poporului mi-a răspuns că nu-i treaba lor. La Ministerul Muncii am scris de opt ori, nu mi-au răspuns niciodată. Ministerul Sănătății a spus că-i de competența Ministerului Muncii. De la DGASPC Bihor au venit inspectoare care n-au putut face altceva decât să consemneze că oamenii vor să rămână aici, că refuză să plece”, spune bărbatul.

Viorel Pașca a încercat să ia legătura și cu ministrul Muncii, Florin Manole, dar i s-a spus că era plecat.

Am făcut rost «pe surse» și de numărul de telefon al domnului Manole, dar mi-a respins apelul”, povestește Pașca.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, l-a primit pe Viorel Pașca și i-a promis o vizită la Dumbrava, recunoscând lipsa de colaborare dintre instituțiile medicale și cele de asistență socială în cazul pacienților fără sprijin.

A stat cu mine aproape un ceas. Dacă se ține de promisiune, ar fi super. A spus că săptămâna viitoare trimite pe cineva de la Minister la Dumbrava, să vadă o casă pe care s-o facem pentru bolnavii trimiși din spitale.

Eu nu am încredere în politicieni, dar, pe de altă parte, nu cred că poate să mintă chiar așa. Cred că va trimite pe cineva. Ce nu știu este dacă vor și face ceea ce spun”, a relatat acesta.

Ce variantă caută autoritățile

Viorel Pașca declara anterior că principala problemă este identificarea unei forme de organizare care să permită funcționarea legală a așezământului, fără transformarea acestuia într-un azil privat.

Avertisment de la Consiliul Europei pentru autoritățile române în cazul azilelor ilegale

„Provocarea acum, este să găsim formula potrivită pentru a găsi o modalitate de a funcționa, acreditat și licențiat, fără a mă «transforma» în azil privat, lucru pe care nu mi l-am dorit niciodată”, a afirmat el.

Contactat de presa locală, Pașca a explicat că șefa ANPDPD i-ar fi prezentat mai multe variante de servicii sociale, inclusiv posibilitatea unor locuințe protejate.

„Eu nu vreau să fiu azil privat, cum mă sfătuiau toți. Doamna spunea că sunt și alte modalități pentru a funcționa, tot, bineînțeles, acreditat. Sunt mai multe variante de a face asistență socială, ca să zic așa, fără să faci un azil”, a declarat Pașca pentru Bihoreanul.

El susține că o astfel de formulă ar presupune reguli diferite față de cele aplicabile unui azil pentru persoane vârstnice.

„Sunt destul de multe diferențe (n.r. - între azil și locuință protejată). De exemplu, la un azil trebuie să ai cel mult doi într-o cameră, cu baie proprie, iar vârsta minimă e 65 de ani, pe când dincolo poți să ai și de 40 de ani. Apoi sunt multe reguli, de exemplu eu nu i-aș putea interzice (n.r. - la azil) să fumeze sau să vină să-i ducă pachet, pe când eu nu sunt de acord cu ideile astea”, a explicat el.

Ce s-a întâmplat cu cei 409 de oameni

În urma descinderilor DIICOT din 30 iunie,  409 persoane vulnerabile au fost preluate din așezămintele coordonate de Viorel Pașca și relocate în centre sociale și unități medicale din 20 de județe. Dintre acestea, 149 erau încadrate în grad de handicap, 212 erau vârstnici, iar 15 persoane au fost internate în spitale pentru supraveghere medicală.

În dosarul deschis după descinderi, Viorel Pașca, soția sa, cei trei fii ai acestora și administratoarea caselor din Dumbrava, Incești și Tinca au fost cercetați pentru trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat.

Curtea de Apel București a decis ulterior ca cei șase să fie cercetați în libertate și a înlăturat controlul judiciar, după ce Tribunalul București respinsese anterior propunerea de arestare preventivă.

Potrivit motivării Curții de Apel București, procurorii nu au prezentat suficiente dovezi clare pentru acuzațiile de trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat. Instanța a înlăturat măsurile preventive dispuse în cazul celor șase persoane cercetate în dosar.

Ghid de cumpărături

Laptop pentru muncă, gaming sau divertisment? Cum alegi configurația care merită fiecare leu la Chillmas Deals 2026: reduceri de până la 54%
Cele mai bune laptopuri Foto Daciana Stoica pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul jpg
Trends by Adevărul. Ce au descoperit Negrici și Mălina pe eMAG de Black Friday: „Este incredibil!”
Thumbnail png
Black Friday eMAG 2026: Televizoare uriașe, laptopuri OLED și telefoane premium Samsung și Apple. Ce comori tech cu reduceri de până la 40% s-au ascuns printre oferte?
Vânătoare de oferte Black Friday Foto Daciana Stoica pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul
Ce vânează românii de Black Friday? Ce merită să urmărești și în ce să investești în 2026: produse care îți pot face viața mai ușoară
Vânătoare de oferte Black Friday Foto Daciana Stoica pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul jpg
Cât contează tehnologia când cumperi un televizor? OLED, QLED sau Mini LED? Află în 15 minute ce specificații contează și cum alegi fără să plătești inutil
Cele mai bune televizoare 2026 Foto Daciana Stoica pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul jpg
Îți echipezi sau îți reînnoiești bucătăria? Ce merită să cumperi și în ce să investești inteligent
Cei mai buni roboți de bucătărie pentru preparate rapide, diverse și fără efort Foto Daciana Stoica pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil, așa veți muri”
digi24.ro
image
18.000 de oameni au aplicat pentru un post la Lidl în Bosnia și Herțegovina. Compania nu a deschis încă niciun magazin
stirileprotv.ro
image
Scandal internațional. Macron a trimis în secret militari în Ucraina încă din această vară, fără înștiințarea Parlamentului. Cum a ocolit președintele Franței Constituția pentru a trimite soldați la Kiev
gandul.ro
image
Maghiarii din România, în fața unei schimbări ISTORICE
mediafax.ro
image
Cine este Raluca, cea mai sexy soție de la FCSB: a făcut furori în modelling! Galerie Foto
fanatik.ro
image
Ministerul Justiției a reacționat după ce Libertatea a scris că „statul român a eșuat” în cazul Alinei Apostol, românca închisă de 9 ani în China comunistă
libertatea.ro
image
Șamanul siberian care bate toba pentru binele lui Putin promite să ucidă 60 de cămile pentru ca Rusia să învingă Ucraina
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Cosmin ajunsese o ”ciudățenie” și a publicat imaginile transformării neverosimile! Englezii exclamă: ”E de nerecunoscut”
digisport.ro
image
Adio, burete de bucătărie! Alternativa mai igienică pe care o aleg tot mai mulți
click.ro
image
Un român din Italia s-a trezit cu datorii de peste 800.000 de euro. Totul a început cu 20 de ani în urmă, când şi-a pierdut buletinul
antena3.ro
image
Cum se fac croissantele 7 Days şi Milka. În fabrica de la Clinceni lucrează peste 800 de oameni, iar peste 60% din producţie rămâne în România
zf.ro
image
Focuri de armă la Reşiţa. Un şofer fără permis a fugit de poliţie; localnicii au atacat agenţii cu pietre
observatornews.ro
image
Cresc pensiile cu 219 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii care se vor bucura de această majorare și care este singura condiție
cancan.ro
image
De ce pun gospodarii frunze de dafin în cotețul găinilor? Secretul banal care salvează păsările în orice sezon
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. Eugenie Bouchard, la plajă în costum de baie
prosport.ro
image
Cum va fi vremea de Crăciun 2026. Prima prognoză a meteorologilor arată unde ar putea ninge de sărbători
playtech.ro
image
O echipă de handbal din Liga Florilor a ajuns în spital. Clubul amenință cu plângere penală! Update
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Erling Haaland, marele transfer al anului 2027?! ”E foarte încrezător că va fi jucătorul lui”
digisport.ro
image
Cătălin Botezatu lansează o colecție pentru seniori, la un centru de vârstnici din Snagov:„Frumusețea nu îmbătrânește niciodată”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
George Simion, în culmea fericirii! Soția lui, Ilinca, a adus pe lume o fetiță. Ce nume au ales cei doi pentru micuță
romaniatv.net
image
Putin vrea din nou pace cu Ucraina. Condițiile puse de Rusia după ce ”podul lui Putin” a fost grav avariat
mediaflux.ro
image
Svitolina a ignorat-o pe Andreeva pe podiumul de la Turneul Campioanelor, apoi a venit rândul rusoaicei la microfon! Cuvintele adresate
gsp.ro
image
Ce a îndurat prima soție a lui Ilie Bolojan în mariajul cu actualul premier al României. Motivul pentru care a ajuns la divorț cu Florentina
actualitate.net
image
Un schelet în lanțuri, găsit lângă Ierusalim, ascundea o surpriză. Ce au descoperit cercetătorii după analiza unui dinte
actualitate.net
image
Ingredientul secret pe care bucătarii îl adaugă în omletă pentru un gust desăvârșit. Face diferența față de rețeta clasică
click.ro
image
Mai țineți minte prostituata cu care a fost prins actorul Hugh Grant, în anii ’90? Situația disperată în care se află acum
click.ro
image
Leonard Miron ia în calcul revenirea în televiziune. Ce proiect pregătește și cum a ajuns să lucreze în probațiune, în Anglia
click.ro
Sarah Miles în 1972 în rolul Lady Caroline Lamb, Profimedia (1) jpg
Aristocrata înnebunită după amantul interzis! I-a trimis un cadou intim de-a dreptul obscen și a provocat un scandal monstru în înalta societate
okmagazine.ro
Joan Crawford Profimedia jpg
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”
okmagazine.ro
Un pod vechi de 3.800 de ani, descoperit în orașul antic Larsa
Un pod vechi de 3.800 de ani, descoperit de arheologi. Construcția dezvăluie secretele unuia dintre marile orașe ale Mesopotamiei antice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Substanțe chimice periculoase, descoperite într-un institut din București. Garda de Mediu a aplicat amenzi de 110.000 de lei
Garda de Mediu a anunțat luni, 16 noiembrie, suspendarea activității unui institut de cercetare pentru încălcarea legislației de mediu și a aplicat amenzi în valoare totală de 110.000 de lei.
București 21:14
Traian Băsescu susține reorganizarea României în opt regiuni plus două: „Cine va face reforma administrativă va rămâne în istoria României”
Fostul președinte Traian Băsescu consideră că reforma administrativ-teritorială a României a devenit o necesitate și trebuie realizată prin decizii ferme ale Guvernului, de sus în jos, nu prin comasări voluntare de localități.
Politică 21:09
Salariile, un subiect tabu la locul de muncă. Câți angajați se tem să ceară explicații despre bani
Discuțiile despre salarii rămân un subiect sensibil la locul de muncă. Aproape șase din zece angajați chestionați (59%) spun că au evitat să vorbească despre bani de teama consecințelor, potrivit unui studiu Cult Research.
Economie (Adevărul financiar) 21:06
Victimele atacurilor de urs ar putea primi despăgubiri morale de minimum 50.000 de euro. Inițiativa UDMR a trecut de Senat.
Persoanele rănite în urma atacurilor animalelor sălbatice ar putea beneficia de daune morale de cel puțin 50.000 de euro, iar familiile celor care își pierd viața în astfel de incidente ar putea primi aceeași sumă minimă.
Societate 20:47
Video Pâinea care poate rezista până la un an fără să mucegăiască. Secretul este o metodă de preparare veche de 2.000 de ani
O pâine poate fi păstrată până la un an fără să se strice, dacă este depozitată în condiții corespunzătoare. Rețeta datează din Antichitate, iar metoda de preparare a rămas aproape neschimbată de-a lungul generațiilor.
Magazin 20:44
Viorel Pașca continuă să primească oameni abandonați la azil, deși este anchetat de DIICOT. Ministrul Sănătății i-a promis o vizită la Dumbrava
Acesta cere autorităților să clarifice cadrul legal în care poate ajuta persoanele vulnerabile, în timp ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, i-a promis o vizită la Dumbrava pentru a găsi o soluție.
Oradea 20:31
Semnal neașteptat de la Kremlin: parlamentarii ruși, instruiți să se pregătească pentru revenirea militarilor de pe front
Soldati rusi Moscova EPA EFE jpg
Rusia 19:22
O nouă finanțare pentru cei care au panouri solare. Statul acoperă până la 75% din costul bateriilor
baterii stocare energie panouri fotovoltaice Foto CNG Solar webp
Economie (Adevărul financiar) 10:56
Soția lui George Simion a născut o fetiță. Ce nume ar fi ales liderul AUR și partenera sa pentru micuță
nunta george simion jpg
Evenimente 19:17
Lia Olguța Vasilescu propune comasarea județelor după un nou model: „Interesul ar trebui să fie absorbția de fonduri europene”
lia olguta vasilescu scaled 1 1920x1280 jpg
Politică 16:13
Fostă concurentă la „Puterea Dragostei”, prinsă după aproape două săptămâni într-un dosar pentru trafic de droguri
andreea pirui png
Cluj-Napoca 14:54
Călin Popescu Tăriceanu va concura la Raliul Monte-Carlo 2027. Cu cine va face echipă fostul premier
image png
Evenimente 17:59
Video A fost ales noul James Bond. Ce actor celebru îi ia locul lui Daniel Craig în rolul agentului 007
4ed583ac 476c 4711 bb63 08b55a87011c jpg webp
Vedete 17:30

Click!

image
Claudia Pătrășcanu, vizită tensionată la Protecția Copilului. Ce răspuns a primit despre fiul ei, Nicolas: „Domnul director mi-a confirmat”
image
Ingredientul secret pe care bucătarii îl adaugă în omletă pentru un gust desăvârșit. Face diferența față de rețeta clasică

OK! Magazine

image
Un Don Juan fără rușine! A înșelat, a sedus și a frânt inimi cu nemiluita. Aventurile secrete ale legendei Hollywoodului