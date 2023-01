Minune de Paşte pentru peste 10.000 de copii sărmani. Părintele Damaschin aduce totul tocmai din Turcia

Peste 10.000 de copii care provin din familii defavorizate vor primi haine noi de Paşte. Acest lucru este posibil datorită părintelui misionar Dan Damaschin, care a străbătut mii de kilometri pentru a găsi produse de calitate, la cele mai bune preţuri.

Astfel, preotul ieşean a mers tocmai în Turcia, în oraşul Bursa, pentru a achiziţiona cele necesare. Această acţiune face parte din campania „Dăruim lumină", în cadrul căreia 10.233 de copii vor primi haine noi.

„Am găsit produse cu care îi vom îmbrăca pe copiii noştri în perioada de Paşte. Am găsit gecuţe superbe, la preţuri cuprinse între şase şi zece euro. Am stat câteva zile prin aeroporturi şi prin fabrici şi am găsit hăinuţe cât mai bune şi cât mai ieftine pentru campania pe care o derulăm. Am văzut cum se lucrează acolo şi cum se produc acele lucruri şi ne-am dori să facem mici ateliere în care să producem astfel de lucruri. Am căutat bluziţe făcute în Turcia, gecuţe de primăvară, pantofi de tip sport, blugi rezistenţi şi vom mai găsi produse de igienă şi curăţenie", a precizat părintele Dan Damaschin.

Părintele Damaschin va deschide un spital pentru persoane aflate la nevoie

Părintele Dan Damaschin, cunoscut la nivel naţional pentru că ajută mii de copii, mame şi persoane aflate în suferinţă, urmează să deschidă la Iaşi primul centru medico-social. „Veronica".

Acesta va fi numele pe care îl va purta locul în care părintele Dan Damaschin îşi propune să trateze şi să ajute cât mai multe persoane care, din diferite motive, nu-şi pot permite servicii medicale de calitate.

Prin acest proiect, părintele Dan Damaschin, împreună cu voluntarii care îl susţin, îşi propune să ofere servicii medicale şi investigaţii medicale tuturor persoanelor care fac parte din categorii vulnerabile. În momentul de faţă, aproximativ 2.900 de mame şi 10.000 de copii beneficiază de ajutorul preotului misionar.

„Este vorba despre un centru medico-social unde oamenii sărmani, cu prioritate femeile însărcinate, mamele singure şi copiii vor avea acces la servicii medicale de înaltă calitate. Aceste persoane vor avea acces la tratament demn şi plin de bunătate, aşa cum fiecare merită când este în suferinţă. Vrem să venim în ajutorul persoanelor care nu au asigurări de sănătate, care nu-şi permit tratament şi investigaţii de specialitate. O mamă cu un copil, neasigurată medical, trebuie să fie tratată bine, iar acest lucru nu se întâmplă. Astfel, se ajunge la cronicizarea multor suferinţe, cum a fost şi în cazul Veronicăi", a mai adăugat preotul din Iaşi.